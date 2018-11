Sagaidot mājoklī ziemas mēnešus: no kā ieteicams atbrīvoties un kam pievērst uzmanību

Katru gadu no jauna atkal pienāk tumšie ziemas mēneši, kad cenšamies pēc iespējas vairāk siltuma un omulības ienest savā mājvietā. Lai decembri, janvāri un februāri sagaidītu ar atplestām rokām, šiem mēnešiem laicīgi jāsagatavo arī sava mājvieta. Iedvesmojoties no "Apartment Therapy" ekspertu komentāriem, piedāvājam iepazīt lietas, kam pirms ziemas teikt ardievas, kā arī iezīmējam nianses, kam pievērst uzmanību.

No kā jāatbrīvojas

Vispirms jāķeras pie skapja – laiks salikt maisos visas vasaras drēbes, ja tas nav izdarīts. Vislabāk tās aizvest uz laukiem, ielikt garāžā vai paglabāt drošā vietā, jo tādējādi izvairīsies no skapja "aizaugšanas" ar mantām. Ziemas laikā tava prioritāte būs mēteļi un zābaki, tāpēc plandošās kleitas var droši gaidīt savu nākamo iznācienu arī mantu kastē.

Šis ir laiks, kad pārskatīt arī bērnu drēbju un mantu krājumus. Iespējams, kādas no vasarā izmantojamajām lietām nākamgad tavam ķiparam būs jau kļuvušas par mazu, tāpēc tās tikai aizņems lieku vietu skapī. Labajiem darbiem nav ierobežots laika posms, taču ap Ziemassvētkiem vienmēr ir svētīgi ziedot sev nevajadzīgas lietas labdarībai, lai iepriecinātu kādu citu ģimeniskajās dienās.

Tāpat šis būs īstais brīdis, lai iemestu aci garšvielu skapīti, priekšplānā izliekot gadalaikam atbilstošo kanēli, krustnagliņas, anīsu u.c. Cilvēki reizēm ļoti nevērīgi izturas pret šo virtuves plauktu, liekot tajā visas iespējamās lietas, pat nevēršot uzmanību garšvielu derīguma termiņiem. Pirms ziemas ir laiks, lai pieķertos skapīšu revīzijai un saprastu, kuras no tām vēl maz ir lietojamas. "Melnais caurums" bieži vien ir arī saldētava, jo pašā apakšā iespējams atrast produktus, par kuru eksistenci sen jau bijis aizmirsis.

Ziemas mēneši pārklājas ar jauna gada ieskandināšanu, kuru daudzi vēlas sagaidīt, sākot dzīvi no "baltas lapas". Taisnība, ka nav nepieciešams jaunais gads, lai uzrakstītu apņemšanās sarakstu, taču šajā periodā to ir visvieglāk izdarīt. Tāpat šis ir laiks, kad no A līdz Z pārskatīt savas guļamistabas priekšmetus, jo bieži vien pat vairs nepamanām, ka tajā atrodas daudz kas lieks. Ieslēdz telefonā taimeri uz 15 minūtēm un šajā laikā centies atrast pēc iespējas vairāk mantu, kas tur neiederas. Laiks nepieciešams, lai tu maksimāli koncentrētos.

"Gan jau kādreiz noderēs" – mantas, kurām varētu pielikt šādu zīmīti, mājās mēdz būt pat desmitiem. Skaties uz tām kritiski, jo, ja pēdējā gada laikā tās neesi izmantojis, pastāv maza iespēja, ka tuvākā nākotnē radīsies vajadzība.

Skaidrs, ka, saglabājot katru vismazāko kastīti un maisiņu, izdarīsi sev lielu pakalpojumu, kad būs nepieciešams atrast dāvanu iesaiņojumu svētku reizei, taču ar to turēšanu plauktos nevajag pārspīlēt. Atstāj pāris dažādu izmēru kastes, no kurām izvēlēties nepieciešamības gadījumā – jutīsieties daudz labāk, kad kādā no mājvietas stūriem parādīsies lieka rūme.

Kam jāpievērš uzmanība

Foto: Shutterstock

Jau novembrī ir laiks paskatīt, vai tev ir viss nepieciešamais mājvietas rotāšanai Ziemassvētkiem – eglīšu bumbiņas, lampiņu virtenes vai jebkas citas, ko izmanto svētku sajūtas radīšanai. Pārbaudi, vai rotājumi ir lietošanas kārtībā.

Vēl jāpiemin, ka ziemas laikā gaišo stundu ir pavisam maz, tādēļ pēc iespējas vairāk jācenšas telpā ielaist dienas gaismu. Arī diennakts tumšajā laikā uz ielām tiek iedegtas laternas, tāpēc atceries pirms ziemas vēl kārtīgi notīrīt logus un izmazgāt aizkarus. Šajā rakstā atradīsi noderīgus padomus logu mazgāšanā, bet te – ieteikumus izcili tīriem aizkariem. Pēc sūrā darba būs gandarījums par tīrību un siltās saulītes iespīdēšanu caur logiem telpās – aizkaru tīrība veicinās prieku par padarīto.

Kas tā par ziemu bez sniega! Arī šī parādība kādā brīdī atnāks uz palikšanu, tāpēc jau laicīgi padomā, kur liksi slapjos zābakus, kad atgriezīsies mājās. Ja priekštelpā nav paklājiņa, ziemas periodā ieteicams šim elementam rast vietu, lai uz grīdas nepaliktu netīrumu peļķes. Runa nav tikai telpas izskatu, bet arī grīdas seguma bojāšanu – kādi vēl ir nevēlamie apstākļi koka grīdai, lasi šeit.

Sinoptiķu prognozēm ir iespēja regulāri sekot līdzi, taču liela daļa cilvēku tāpat ir pārsteigti, ka kādā dienā pārslas apsedz zemi. Tad steigšus tiek meklētas sniega lāpstas, kā arī palīgrīki mašīnu tīrīšanai – lai tu būtu sniegam gatavs, novieto tos lietošanas kārtībā konkrētā vietā.

Lai mājoklī vienmēr justos silti un patīkami, jau laicīgi izvelc visas segas, pledus, mīkstos spilvenus un saliec vienuviet – rokas stiepiena attālumā no gultas. Tāpat izrevidē plauktu, kurā gadu stāvējušas cepures un cimdi, atrodot pārus un likvidējot "vientuļos" cimdus.

Ja tev ir savs dārziņš, pirms ziemas svarīgi savest kārtībā visus pavasarī nepieciešamos rīkos, lai plaukstošajā gadalaikā nepazustu motivācija rušināties dobēs. Tā izkūpēs gaisā, ja vajadzēs sākt nodarboties ar vajadzīgo instrumentu labošanu, tīrīšanu, meklēšanu u.c.

Siltums ir viena no svarīgākajām lietām mājvietā. Rudens ir laiks, kad visi sasparojas tīrīt dūmeņus – plašāk par skursteņu tīrīšanu lasi šeit.