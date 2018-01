Septiņi iemesli kāpēc 'Tulikivi' krāsnis ir labākais siltums jūsu mājām

Apmaksāta informācija

Vai kādreiz esat aizdomājušies par siltuma patieso dabu? Ne jau par to, ko ar nepacietību rudenī gaidāt no vēl aukstiem radiatoriem, bet gan par to, ko loloja mūsu vecvecāki un desmitiem paaudžu pirms tiem, senie cilvēki – akmens un uguns pavēlnieki. Tieši šīs divas dabas stihijas satiekas "Tulikivi" ziepjakmens kamīnkrāsnīs. Pērn somu koncerns laida klajā jaunu kolekciju "Karēlija", kurā apvienojas siltumakumulējošā ziepjakmens labākās īpašības, modernākas tehnoloģijas un jaunākās dizaina tendences.