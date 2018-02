Māja ir nosēdusies? To var novērst bez problēmām

Pirms 38 gadiem Somijā savu aizsākumu guvušais uzņēmums nodarbojas ar būvju un infrastruktūru nosēšanās problēmu risināšanu vairāk nekā 50 valstīs, izmantojot nosēdušos ēku un grunts stabilizēšanai ģeopolimēra sveķus. Gadu desmitu laikā ir apturēta simtiem tūkstošiem ēku nosēšanās, un pirmie objekti nevainojami kalpo līdz pat šodienai, t.i., gandrīz 40 gadus.

"Uretek" ir izstrādājis pārdesmit ģeopolimēru maisījumus, kas ļauj piedāvāt ilglaicīgus risinājumus gan privātmājām un daudzdzīvokļu namiem, gan ražošanas uzņēmumiem un infrastruktūras objektiem. Kā liecina laboratorijās veikto izmēģinājumu rezultāti, ģeopolimēru kalpošanas laiks ir vismaz 100 gadi. "Uretek" materiāliem ir visi nepieciešamie vides un drošības sertifikāti, un uzņēmuma speciālistu darbam tiek dota divu gadu, bet materiāliem – 10 gadu garantija. "Uretek Baltic" darbojas Igaunijā jau divus gadus un šajā laikā uzņēmums ir stabilizējis un pacēlis iepriekšējā līmenī jau pārsimts objektu - no privātmājām līdz pat tirdzniecības centriem un autoceļiem.

Ģ eopolimēru priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionālajām metodēm

Izmantojot tradicionālās tehnoloģijas, lai paceltu nosēdušos privātmājas grīdu, to vispirms ir nepieciešams izlauzt un pēc tam no jauna ieklāt, kas nenovēršami nozīmē telpas atbrīvošanu no mēbelēm un pagaidu apmešanās vietas meklēšanu iemītniekiem. Savukārt "Uretek" ļauj novērst nosēšanos ātri un nemanāmi. Papildus ērtajam un ātrajam risinājumam "Uretek" metode piedāvā arī ilgstošāku un stabilāku rezultātu, jo jaunas betona kārtas ieklāšana neatrisina nosēšanās problēmu. Gluži pretēji – grīda kļūs vēl smagāka, kas padara nosēšanos vēl intensīvāku, turklāt biezāks grīdas slānis paaugstina apkures izmaksas, skaidro "Uretek Baltic" vadītājs Romāns Reiners-Latiševs.

"Jebkuras plaisas sienās un grīdā liecina, ka ēkas konstrukcijā ir radušās nobīdes vai pārvietošanās. Tādā gadījumā nekavējoties jāvēršas pie speciālista," viņš uzver. "Un jo ilgāk mēs vilcināmies, jo lielāks ir nodarītais kaitējums."

Ražošanas, lauksaimniecības un tirdzniecības ēku īpašnieki un apsaimniekotāji par vienu no "Uretek" būtiskākajām priekšrocībām uzskata apstākli, ka grunts blīvēšanas darbi netraucē viņu ikdienas saimniecisko darbību.

Kā liecina pētījumi, pēc vairāk nekā divu nedēļu ilgas veikala slēgšanas klientu plūsmas atjaunošanai ir nepieciešams aptuveni mēnesis - tādējādi grīdu remonts, izmantojot tradicionālās metodes, ir saistīts ar lielāku laika un līdzekļu patēriņu. Apmierināto tirdzniecības sektora klientu vidū var minēt Tartu veikalu "Prisma", kur tika veikti 500 kvadrātmetru grīdas platības izlīdzināšanas un stabilizēšanas (t.sk. sagatavošanas darbi) darbi, kas kopumā ilga četru vakarus un naktis, netraucējot tirdzniecības centra ierasto rutīnu.

Pērn Viļņā "Uretek" veica "Rimi" uzlabošanas darbus grīdas seguma stabilizēšanā un pacelšanā. Šajā objektā grīda bija nosēdusies 2800 kvadrātmetru platībā, turklāt vietām nosēdums sasniedz pat 13 cm. Arī minētajā gadījumā klients deva priekšroku "Uretek" risinājumam, pateicoties īsajam darbu veikšanas periodam, elastīgajai pieejai un garantētajam rezultātam. Grunts stabilizēšanas darbus var veiksmīgi veikt arī noliktavās un ostās, kas strādā 24 stundas diennaktī, nodrošinot klientam iespēju netraucēti turpināt peļņas gūšanu. Kā pozitīvu piemēru var minēt "Rimi" noliktavas ēku, kur grīdas stabilizēšana un pacelšana tika veikta, netraucējot uzņēmuma ikdienas darbu.

No lauksaimniecības nozarē realizētajiem projektiem var minēt "Vao Agro" skābbarības glabātuves hermetizēšanas un stabilizēšanas, kā arī slaukšanas zonas pacelšanas un stabilizēšanas darbus. Skābbarības glabātuvēs nereta problēma ir skābbarības producētās skābes izraisīta sūce, kas savukārt rada grunts piesārņojumu. ""Uretek" tehnoloģija dod lielisku iespēju novērst šo problēmu, jo ģeopolimērs aizpilda zem betona esošos tukšumus, izolējot esošās skābes renes un atjaunojot to ūdensizturību," stāsta Romāns Reiners-Latiševs. Ja skābes iedarbībā ģeopolimēra sveķi sāktu sadalīties, tad nosēšanās būtu klienta vismazākā problēma, jo tādā gadījumā runa būtu par ļoti lielu skābes koncentrāciju gruntī, t.i., par liela mēroga vides piesārņojumu.

"Uretek" tehnoloģija ir bezvibrācijas metode, kuras izmantošana nerada draudus objektam un tam blakus esošajām ēkām. Tam ir būtiska nozīme, veicot darbus vēstures pieminekļos un to tuvumā. Pēc Reinera-Latiševa teiktā, uzņēmums ir noslēdzis līgumu ar Tartu pilsētas domi par Pirogova pieminekļa nosēšanās stabilizēšanu un izlīdzināšanu, un darbus paredzēts veikt septembrī. Tāpat ir veikta namu pamatu stabilizēšana Tallinas, Rīgas un Viļņas vecpilsētās, kur problēmu rada namu nesošo koka pāļu trūdēšana. Pirms dažiem mēnešiem līdzīga problēma tika novērsta Rīgā – kādā Daugavas krastā izvietotā trīsstāvu biroju ēkā, kas bija sākusi nosēsties. Darbi ilga trīs nedēļas un to laikā tika stabilizēti ēkas pamati 345 metru garumā un 3,5 metru dziļumā. Parasti stabilizēšana notiek 7-10 metru dziļumā, taču Amerikas kolēģi ir veikuši objekta stabilizēšanu pat 22 metru dziļumā.

Kas izraisa grunts sēšanos?

Grunts sēšanās var būt saistīta ar tās zemo nestspēju un blīvumu, pazemes cauruļvadu plīsumiem, kas izraisa grunts izskalojumus zem ēkām, vai ar drenāžas trūkumu, kā rezultātā zem pamatiem plūstošie gruntsūdeņi izskalo gruntī esošās sīkās daļiņas. Dažreiz grunts sēšanās var būt celtnieku steigas, grunts testu neesamības vai pat ļaunprātīgas rīcības rezultāts. Reiners-Latiševs min vienu no pēdējo gadu dramatiskākajiem piemēriem, kur kādā no Lietuvas jaunajiem dzīvojamajiem rajoniem ēku nosēšanās iemesls bija projekta attīstītāja apzināta darbība – grunts pildījumam bija izmantotas eiro paletes un celmi, kas laika gaitā neapšaubāmi sāka trūdēt.

Ļoti daudz problēmu ir satopamas tieši tā dēvētajā būvniecības buma laikā jeb 2007.-2008. gadā steigā celtajās ēkās. Tāpat šobrīd vērojams pieprasījums pēc 2015.-2016. gadā celto ēku stabilizēšanas darbiem, jo šīm ēkām sāk beigties garantijas periods, un projektu attīstītāji vēlas, netraucējot savus klientus, atjaunot ēku sākotnējo stāvokli.

Noslēgumā Romāns Reiners-Latiševs iesaka: "Patiesībā klientam nevajadzētu gaidīt līdz pēdējam brīdim un atlikt problēmas risināšanu, jo "Uretek Baltic" sniedz konsultācijas un sastāda piedāvājumus bez maksas, savukārt vilcināšanās var problēmas risinājumu nākotnē būtiski sadārdzināt."

Vairāk par grunts nosēšanās apturēšanu:

www.uretek.lv