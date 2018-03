'Grohe' izstāžu auto pietur Rīgā

Katra diena ir iespēja uzzināt ko jaunu, pat tad, kad šķiet, ka viss jau zināms. Bet, ja esi izcilas vannasistabas aprīkojuma meklējumos, tad vari būt drošs – ne viens, pat Google, nesniegs tik plašu ieskatu jaunākajās tehnoloģijās un inovācijās šajā jomā kā GROHE ceļojošais XXL izstāžu auto, kurš pieturēs Rīgā izstādes "MĀJA I" laikā no 8. – 11. martam.

Pasaulē vadošais vannasistabu aprīkojumu ražotājs GROHE 2018. gadā uzņem ātrumu ar četrām XXL kravas automašīnām, kurās izvietotas izstādes. Katrā kravas automašīnā uzstādītais aprīkojums gan profesionāļiem, gan patērētājiem sniedz ieskatu jaunākajās GROHE inovācijās, piedāvā iespēju iepazīties ar produktiem, kā arī piedalīties apmācībās. Automašīnas ceļo pa Vāciju, Franciju, Holandi, Austriju un pat pa Tuvajiem Austrumiem, līdz šim jau pieturot 33 valstīs. Šajā nedēļas nogalē viena no tām pieturēs arī Latvijā pie izstāžu centra "Ķīpsala".

"Ar mūsu auto mēs aizvedam savu inovāciju pieredzi individuāli uz katru valsti. Būt tuvumā saviem klientiem un pierādīt savu uzticamību viņiem ir mūsu uzņēmuma neatņemama stratēģija," uzsver GROHE izpilddirektors Maikls Rauterkus (Michael Rauterkus).

GROHE XXL automašīnas, kopš tās pirms gada tika prezentētas nozares nozīmīgākajā izstādē Fankfurtē, jau nobraukušas vairāk nekā 135,000 kilometrus – tas ir attālums, kas līdzvērtīgs braucienam trīs reizes apkārt zemeslodei. Šajā laikā vairāk nekā 90,000 apmeklētāju izmantojuši iespēju klātienē apskatīt izcilos GROHE produktus. Augstvērtīgākā luksusa duša pasaulē AquaSymphony, GROHE Blue un GROHE Red ūdens sistēmas, Sensia Arena sēdpodi ar bidē funkciju, GROHE SPA F-digital Delux un vēl daudzi citi jaunumi ir apskatāmi izstāžu XXL auto.

GROHE automašīnā būs iespējams satikt arī zinošu ekspertu komandu, kura pastāstīs vairāk par inovācijām, piemērotāku izvēli un produktu uzstādīšanu. Gandrīz 15,000 GROHE XXL automašīnas apmeklētāju ir izmantojuši iespēju piedalīties santehniķu apmācību kursos. Izstādes apmeklētāji laipni aicināti arī izmantot iespēju pierakstīties GROHE lojalitātes programmai profesionāļiem SMART.

Pēc nesen veiktajiem Eiropas tirgus izpētes datiem GROHE ir viens no atpazīstamākajiem zīmoliem santehnikas nozarē. Bet tiem, kas līdz šim nav sastapušies ar izcilajiem GROHE produktiem, atgādinām, ka GROHE ir pasaules vadošais vannasistabu aprīkojumu ražotājs un stingri pieturas pie standarta "Ražots Vācijā". GROHE saņēmusi vairāk kā 300 dizaina un inovāciju balvas, kā arī atzinību kā viens no "Vācijas lielākiem ilgtspējas zīmoliem". Kā starptautisks zīmols GROHE balstās uz tehnoloģiju, kvalitātes, dizaina un ilgstpējas vērtībām un sniedz saviem klientiem iespēju baudīt dzidru ūdeni. GROHE kopš 2014. gada ir daļa no pasaules vadošās koorperācijas ēku būvniecībā - LIXIL Grupas.

Jaunas zināšanas paver jaunas iespējas, bet ne vienmēr tās ir apgūstamas sēžot pie datora vai lūkojoties savā viedtālrunī, it īpaši tad, ja runa ir par vannasistabas aprīkojumu. Tāpēc nenokavē un izmanto iespēju klātienē iepazīties arī GROHE produktiem un inovācijām Rīgā, apmeklējot XXL automašīnu izstādē "MĀJA I" no 8. – 11. martam.

Papildu informācija: trucktour.grohe.com.