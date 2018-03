Kas būsi, uzbūvējot māju: kurinātājs vai jaunsaimnieks?

Nolemjot uzbūvēt māju, man bija jāatrod atbildes uz daudziem jautājumiem. Uz dažiem jautājumiem atbildes palīdzēja atrast draugi un viņu pieredze. Tā notika, arī izvēloties vienu no svarīgākajām mājas sistēmām, – ar ko to sildīt. Pastāstīšu, kā es atradu neatkarīgu gāzes sildīšanu un kādēļ to izvēlējos.

Māju būvējām skaistā vietā – tālāk no kustības pilniem ceļiem, līdzās mežiņam. Ar dažiem nākamajiem kaimiņiem vienojāmies par kopīgu ūdens urbumu, taču vienā jautājumā – ar ko un kā sildīt māju un ūdeni – ilgi nevarējām atrast risinājumu. Kā vislabākā izvēle šķita dabasgāze – arī ieviešana gana ātra un sistēmas cena ne tik briesmīgi kož, kā arī, kas mums bija ļoti svarīgi – minimāla apkope. Taču dabasgāze palika vien sapņos, jo līdzās nebija gāzes vada.

Viens turīgāks kaimiņš nolēma darīt tā saucamo ģeotermisko sildīšanu – siltumu mājai ņemt no zemes. Taču, kad parādīja, kāda ir tādas sildīšanas sistēmas tāme, sapratu – mūsu ģimenei tas nav pa kabatai, jo, būvējot māju, vēl iztērēt aptuveni 15 tūkstošus par sildīšanas katlu un simtiem metru urbumu un cauruļvadu...Ar sievu nolēmām, ka aprakt tūkstošus zem zemes – nav racionāli.

Nācās atteikties, kā speciālisti apgalvo, arī no viena no vislētākajiem sildīšanas variantiem – no malkas. Draugs, kurš jau dzīvo mājā, pat satiekoties nevar mierīgi komunicēt – arvien skrien uz katlu telpu, te malku iemest, te vēl kaut ko pārbaudīt un paregulēt. Vēl atcerējos, ka brīvdienas gatavojot un nesot malkas grēdas... Nē, ar ģimeni vienojāmies, ka saimniecības ēkas nebūvēsim un par kurinātājiem nestrādāsim – vēlamies būt jaunsaimnieki.

Kā alternatīvu malkai izsvērām ar kokogļu granulām kurināmu katlu. Iesākumā šķita, ka beidzot esam atraduši risinājumu. Taču pārlūkojām informāciju internetā, komunicējām ar paziņām, kuriem ir tāds katls, apmeklējām dažus specializētus katlu veikalus. Kad saņēmām piedāvājumus, aprēķinājām, ka tāds labs katls ar bunkuru granulām un visu sistēmu maksā gandrīz divas reizes dārgāk nekā kurināšana ar malku, bet laiku tā apkalpošanai nākas veltīt teju tikpat, cik kurinot ar malku. Turklāt vēl nāktos būvēt arī atsevišķu ēku, kur novietot granulu tonnas... Kā tiek sacīts: notrūkt no grožiem – un atkal no sākuma...

Risinājumu atradām negaidīti. Vienu vakaru, kad jau šķita, ka nav lemts kļūt par jaunsaimniekiem, neesot arī kurinātājam, interneta meklētājā vienkārši ievadīju vārdu: gāzes sildīšana. Un... saņēmis rezultātus, nespēju noticēt savām acīm – izrādās, ar gāzi var sildīties pat tad, kad gāzes vads ir sazin kur, vajag vien ierīkot mājas sildīšanas sistēmu ar propāna gāzi, kura ir balonos. To, ka dodamies pareizajā virzienā, pierādīja arī draugs – izrādās, viņš šo sistēmu jau ilgāk kā gadu izmanto savā vasarnīcā, regulē to ar mobilo tālruni no jebkuras vietas, sāk sildīt vasarnīcu, pirms dodas uz to nedēļas nogalē. Šodien varam apstiprināt, ka, gan drauga pieredze, gan atsauksmes mums palīdzēja pieņemt pareizo risinājumu.

Foto: Publicitātes foto

Kā jau sapņojām, tagad 140 kvadrātmetru māju un ūdeni sildām ar gāzi – esam jaunsaimnieki, nevis kurinātāji. Priecē, ka sistēma darbojas pilnībā autonomā režīmā, bet, ja vēlamies, varam to no jebkuras vietas paregulēt ar mobilo aplikāciju. Tāpat nav jārūpējas par gāzi: sistēma pati informē mani un gāzes piegādātāju, kad ir laiks mainīt balonus. Un arī gāzes cena atbilst aprēķiniem – aukstākajos mēnešos mājas sildīšana un karstā ūdens sagatavošana izmaksāja aptuveni 90 eiro. Ierīkojot māju, tāpat bija būtiski, ka visu sistēmu ar vācu firmas gāzes katlu un balonu ar aizsargvairogu speciālisti pie mājas sienas ierīkoja mazāk nekā nedēļas laikā. Un tas izmaksāja pat lētāk par labu malkas katlu.

Foto: Publicitātes foto

Speciālista komentārs

Roms Baļutis (Romas Baliutis), "Saurida Gas", pārdošanas vadītājs:

"Gāzes sildīšanas sistēmas, kurām tiek izmantota propāna gāze balonos, pēdējā laikā arvien biežāk ierīko ne tikai jaunu māju vai kotedžu īpašnieki, bet arī vasarnīcu saimnieki un tie, kuri rekonstruē savas mājvietas. To nosaka vairāki iemesli.

Pirmkārt, ierīkot tādu sildīšanas un karstā ūdens piegādes sistēmu maksā lētāk nekā lietot mūsdienīgu malkas katlu, bet, salīdzinot ar ģeotermiskās sildīšanas sistēmas ierīkošanu, tā maksā pat četras reizes lētāk.

Otrkārt, piemēram, mūsu uzņēmums, ieviešot šo sistēmu, izmanto tikai sevišķi kvalitatīvus un ekonomiskus vācu firmas kondensācijas gāzes katlus – tas garantē drošību un nevainojamu ekspluatāciju.

Treškārt, kā jebkura moderna gāzes sildīšanas sistēma, tā būtībā neprasa nekādu apkopi, savukārt viediekārtas to ļauj saprogrammēt jebkādā vēlamā režīmā vai pat regulēt ar interneta starpniecību no jebkuras vietas ar mobilās aplikācijas palīdzību.

Ceturtkārt, gāzes baloni tiek novietoti pie mājas ierīkotā metāla aizsargvairogā, kuru mēs atvedam, mājas saimniekam nav jābūvē papildu būves vai noliktavas, nav jārūpējas par kurināmā piegādi un uzglabāšanu.

Piektkārt, tādas sistēmas sastāv no vairākām gāzes balonu grupām (6-12 baloni) un, kad vienā grupā beidzas gāze, par to automātiski tiek informēts saimnieks un gāzes piegādātājs, kurš apmaina tukšos balonus pret pilniem.

Sestkārt, viena no svarīgākajām lietām – mājas sildīšana ar propāna gāzi ir sevišķi ekonomiska, jo tā ir par trešdaļu ekomomiskāka par dabas gāzi. Uzmanība jāpievērš arī ekoloģiskajiem momentiem – degošā gāze nepiesārņo jūsu dzīvojamo vidi un nepārklāj jumtu un pagalmu ar sodrējiem, kā tas notiek, kurinot ar malku vai, sevišķi, ar oglēm."