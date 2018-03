Kā uzņēmums var nopelnīt, samazinot elektroenerģijas patēriņu?

"Uzņēmumiem, kas vēl nav saņēmušies renovēt apgaismojumu un joprojām izmanto morāli novecojušās, neenergoefektīvās kvēlspuldzes, ikmēneša robu uzņēmuma maciņā drīzumā radīs ne tikai pieaugošā maksa par elektroenerģiju. Daudziem vidējiem un lielajiem uzņēmumiem energoefektīva apgaismojuma ieviešana būs izdevīgākais veids, lai izpildītu Latvijas likumdošanā noteiktās prasības. Par to, cik aktīvi Latvijas uzņēmumi ievieš energoefektīvu LED apgaismojumu un kā šo procesu veikt maksimāli kvalitatīvi un finansiāli izdevīgi, stāsta uzņēmuma "Euroled.lv" īpašnieks Jevgēnijs Šapovals.

– Latvijā pieaug tendence uzņēmumiem esošo apgaismojumu nomainīt pret energoefektīvu LED apgaismojumu. Kas, jūsuprāt, motivē uzņēmumus renovēt apgaismojumu?

Acīmredzot uzņēmumi savā maciņā (budžetā) izjūt, ka Latvijā maksa par energoresursiem, īpaši elektroenerģiju pieaug, un ir spiesti domāt, kā samazināt tās patēriņu. Energoresursu patēriņa samazināšanu uzņēmumiem pieprasa arī Latvijas likumdošana. Ja kāds vēl nav pamanījis, tad Ekonomikas ministrija ir devusi rīkojumu - saskaņā ar Energoefektivitātes likumu līdz 2017. gada 1. decembrim vidējiem un lielajiem Latvijas uzņēmumiem bija jāveic energoaudits, jāievieš sertificēta energopārvaldības sistēma vai vides pārvaldības sistēma ar pārvaldību, kas nodrošina nepārtrauktu enerģijas patēriņa kontroli un samazināšanu. Un, protams, par veiktajiem pasākumiem jāziņo ministrijai.

Savukārt līdz 2020. gada 1.aprīlim vidējiem un lielajiem uzņēmumiem ir jāievieš vismaz trīs energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi ar vislielāko novērtēto enerģijas ietaupījumu vai ekonomisko atdevi. Gribētos uzsvērt, ka laika vairs nav daudz, laicīgi jādomā par energoefektivitātes pasākumu ieviešanu.

– Kas, jūsuprāt, ir vienkāršāk realizējamais un finansiāli izdevīgākais pasākums energoresursu ietaupīšanai?

Bez šaubām, elektroenerģijas patēriņa samazināšana, ko panāk renovējot apgaismojumu. Šķiet neticami, taču Latvijā vēl ir daudz uzņēmumu, kas joprojām izmanto morāli novecojušas, neenergoefektīvas kvēlspuldzes un maksā par elektrību, piemēram, 15 – 20 tūkstošus eiro mēnesī. Šīs spuldzes nomainot pret LED gaismekļiem, atsevišķiem uzņēmumiem elektroenerģijas patēriņš samazinās pat 6-7 reizes. Vidēji gan elektroenerģijas ietaupījums uzņēmumiem ir 2,5 līdz 4 reizes. Apgaismojuma renovācija turklāt ir investīcija, kas ļoti ātri atmaksājas – trīs mēnešu līdz pāris gadu laikā.

Latvijas uzņēmums "Euroled.lv" šai ziņā ir ļoti labs un uzticams sadarbības partneris, to apstiprina mūsu klienti. Esam realizējuši pasūtījumus (izstrādājuši apgaismojuma projektus, piegādājuši uzņēmuma "Euroled.lv" zīmola "Visional" gaismekļus un tos uzstādījuši) ļoti daudziem komerciāliem un valsts objektiem, piemēram, "Mēness aptiekām" un "Benu aptiekām", veikalu tīklam "Beta", Rīgas brīvostas terminālam, Valsts prezidenta kancelejai, t/c "Stockmann" u.c.

Uzņēmums "Euroled.lv" zīmola "Visional" gaismekļu ražošanā izmanto tieši tādas pašas komplektējošās detaļas, kādas izmanto pasaulē zināmi zīmoli "Philips", "Osram", "CREE" u.c. Tas nozīmē, ka "Visional" gaismekļi ir tikpat kvalitatīvi kā pasaulē zināmu zīmolu izstrādājumi. Vienīgā atšķirība ir tā, ka cenas ziņā tie ir krietni lētāki, jo nav milzīgā uzcenojuma par zīmolu.

Uzņēmumam, kam ir renovēts apgaismojums, ietaupās arī izmaksas par apgaismojuma apkalpošanu. Kā zināms, parastās spuldzes ātri izdeg, tās ir jāmaina, un tie ir papildu izdevumi. Turpretī uzņēmumos, kur esošās spuldzes ir nomainītas pret Latvijas zīmola "Visional" LED gaismekļiem, tie kalpo ļoti ilgi 25 000-130 000 stundu, proti, vairākus gadu desmitus. Līdz ar to apgaismojuma apkopes izmaksas ir minimālas.

"Euroled.lv" klients Oskars Zablockis, "Cita santehnika" līdzīpašnieks un direktors:

"Uzņēmuma telpās renovējām apgaismojumu, esošās spuldzes nomainījām pret LED gaismekļiem. "Euroled.lv" ir viens no uzņēmumiem, ar kuru mēs sadarbojāmies, – izmantojām šī uzņēmuma LED gaismekļus. Pēc renovācijas elektroenerģijas patēriņš samazinājās uz pusi. Otrs ieguvums ir kvalitatīvs, daudz spožāks apgaismojums. Mēs rēķinām, ka investīcija apgaismojumā atmaksāsies ļoti ātri. Telpās, kur esošie gaismekļi tika nomainīti pret standarta LED gaismekļiem, investīcija atmaksāsies apmēram pusgada vai astoņu mēnešu laikā, savukārt ieguldījums LED prožektoros varētu atmaksāties apmēram pusotra gada laikā.

Esam patiesi gandarīti par sadarbību ar "Euroled.lv", viņi ļoti profesionāli veic savu darbu, vienmēr ir pieejami un atbildīgi. Reiz es pats personīgi par to pārliecinājos – vēlu vakarā atbraucu, lai apskatītos, kā tumsā izskatās pie mūsu veikala uzstādītais LED prožektors. Tai pat laikā pilnīgi nejauši, nezinot par manu vizīti, pie veikala piebrauca arī uzņēmuma "Euroled.lv" īpašnieks Jevgēnijs Šapovals. Viņš bija atbraucis vēlā vakara stundā, lai pats pārliecinātos, kā izskatās viņa uzņēmuma veiktais darbs."

– Vai no apgaismojuma ir atkarīga uzņēmuma darba efektivitāte?

Neapšaubāmi, ir pierādīts, ka kvalitatīvs apgaismojums darba efektivitāti paaugstina līdz pat 30%. Darbinieki nenogurst, jūtas enerģiski un spēj izdarīt daudz vairāk.

Veicot uzņēmumos esošā apgaismojuma auditu, esam novērojuši, ka daudzviet apgaismojums neatbilst Latvijas darba likumdošanas prasībām. Šīs prasības paredz, ka, atkarībā no darba telpas funkcijas, tajās ir jānodrošina noteikts apgaismojums, piemēram, ofisu telpās tie ir 300-500 luksi, noliktavās 100-700 luksi, laboratorijās ap 1000 luksi. "Euroled.lv", renovējot apgaismojumu, veido to atbilstoši darba likumdošanas prasībām, tādēļ uzņēmumam vairs nav jābažījas par to, ka Valsts darba inspekcija, veicot pārbaudi, varētu uzlikt sodu.

"Euroled.lv" klients Gatis Vanags, VEF kvartāla attīstības direktors:

"Mūsu uzņēmums pilnībā renovēja savā īpašumā esošās ēkas (renovācija joprojām turpinās), un, dabiski, mēs vēlējāmies izmantot modernāko, kvalitatīvāko un energoefektīvāko apgaismojumu, tādēļ izvēlējāmies uzņēmuma "Euroled.lv" ražotos LED gaismekļus. Elektroenerģijas patēriņš ir būtiski samazinājies, taču tas nav vienīgais ieguvums. Jebkuram uzņēmumam ļoti svarīgs aspekts ir darba ražīgums, un tas ir lielā mērā atkarīgs no kvalitatīva apgaismojuma. Darbiniekiem darba vietā ir jājūtas komfortabli, lai spētu pilnībā koncentrēties darbam, tikai tad darba efektivitāte būs augsta.

Uzņēmuma "Euroled.lv" gaismekļu klāstā mērķtiecīgi (pēc tehniskajiem parametriem) izraudzījāmies gaismekļus, kas nodrošinātu katrā darba telpā darba videi atbilstošas prasības. Pēc tam no šiem izvēlētajiem gaismekļiem mūsu interjera dizaineri izraudzījās tos gaismekļus, kas vislabāk iederas mūsu uzņēmuma interjerā. Esmu pārliecināts, ka, pateicoties kvalitatīvam apgaismojumam, mūsu uzņēmuma darba efektivitāte ir augusi.

Mēs esam ļoti apmierināti ar sadarbību ar "Euroled.lv", tas ir ļoti stabils un drošs sadarbības partneris, vienmēr paveic to, ko sola un atbalsta – sniedz konsultācijas, nodrošina piegādi, palīdz ar gaismekļu uzstādīšanu u.c. Mūsu uzņēmumam ir jāaprīko ar gaismekļiem ļoti liela platība – ap 25 000 m2, tādēļ ir nepieciešams ļoti liels daudzums gaismekļu, un uzņēmums spēja to nodrošināt. "Euroled.lv" komunikācija un klientu serviss ir ļoti augstā līmenī. Tas ir uzņēmums, no kura daudzi varētu mācīties, kā pārdot un kā attiekties pret klientu.

– Kā jārīkojas uzņēmumam, kas ir nolēmis renovēt apgaismojumu?

Sadarbība ar uzņēmumiem notiek šādi: sākotnēji "Euroled.lv" veic uzņēmumā esošā apgaismojuma energoefektivitātes auditu, kurā, ņemot vērā izmaksas par elektroenerģiju un apgaismojuma apkalpošanu, tiek aprēķināts, cik ilgā laikā uzņēmumam atmaksāsies investīcija jaunajā apgaismojumā. Šis pakalpojums tiek veikts bez maksas, ja uzņēmums apgaismojuma renovāciju veic, sadarbojoties ar "Euroled.lv".

Pēc tam tiek izstrādāts piedāvājums ar dažāda veida gaismekļiem. "Euroled.lv" piedāvā trīs dažādas klases LED gaismekļus – ekonomiskos, standarta un premium klases. Galvenā atšķirība ir cena un garantijas laiks, jo pilnībā visa "Euroled.lv" produkcija ir sertificēta Eiropā, tai ir CE marķējums un daudzi citi sertifikāti, tai skaitā – TUV sertifikāts.

Līdz ar to plašajā klāstā jebkurš uzņēmums var izvēlēties LED gaismekļus, kas tiem ir nepieciešami un pieejami.

Jebkuram "Euroled.lv" gaismeklim mēs dodam valsts noteikto divu gadu garantiju, taču uzņēmumiem ļoti bieži dodam 5 – 10 gadu garantiju. Piemēram, "Euroled.lv" bija valsts pasūtījums Igaunijā – aprīkot ielu apgaismojumu. Mēs šim pasūtījumam LED gaismekļiem devām 7 gadu garantiju, jo zinām, ka objektā, kurā ir izmantoti šādi pat gaismekļi, tie nevainojami kalpo jau piecus gadus. Līdz šim neviens nav izdedzis.

Mēs, protams, parūpējamies arī par to, lai LED apgaismojums tiktu pareizi un kvalitatīvi uzstādīts. To var veikt mūsu uzņēmuma darbinieki – sertificēti elektriķi, taču mēs varam ieteikt arī citus sertificētus elektriķus, kas ir mūsu pārbaudīti sadarbības partneri un par kuru darba kvalitāti esam 100% pārliecināti.

"Euroled.lv" klients Raimonds Hudoba, "Mēness aptieku" tīkla attīstības direktors:

"Luminiscentās spuldzes, kuras mēs iepriekš uzņēmumā izmantojām, patērēja ļoti daudz elektroenerģijas, tādēļ loģiski tika pieņemts lēmums renovēt apgaismojumu. Uzņēmumā "Euroled.lv" izvēlējāmies praktisku risinājumu – LED gaismas paneļus 60x60cm. Katrs šāds panelis aizstāj četras luminiscentās spuldzes un to ir viegli uzstādīt. Tā kā "Mēness aptieku" tīklā ir vairāk nekā 200 aptieku, mēs uzreiz jutām būtisku ietaupījumu, pirmkārt, elektroenerģijas patēriņš samazinājās apmēram uz pusi, apgaismojums ir kvalitatīvāks – spožāks, kā arī mēs ietaupām uz apgaismojuma apkalpošanu. Parastās luminiscentās spuldzes bieži izdega, regulāra to nomaiņa prasīja lieku darbu un izdevumus. LED spuldzes turpretim neizdeg, mums ir minimāli izdevumi apgaismojuma apkopei. Rēķinām, ka apmēram gada laikā investīcija apgaismojumā atmaksāsies."

– Daudzi uzņēmumi Latvijā piedāvā renovēt esošo apgaismojumu pret LED, taču ne vienmēr rezultāts ir labs. Daudzi ir vīlušies...

Diemžēl Latvijā šāda tendence pastāv. Uzņēmumu "Euroled.lv" nereti aicina labot citu kļūdas. Pamatā tas ir tāpēc, ka uzņēmumi, kas piedāvā izveidot LED apgaismojumu, sola to, ko reāli nespēj paveikt. Piemēram, mūsu pieredzē bija šāda situācija. Kādam uzņēmumam LED gaismekļu piegādātājs apņēmās izveidot apgaismojumu un solīja nodrošināt 800 luksus, taču reāli bija tikai 200 luksi. Rezultātā uzņēmums saprata, ka, izvēloties pašus lētākos gaismekļus, nākas maksāt divreiz, un, lai beidzot tiktu pie kvalitatīva apgaismojuma, uzticēja to uzņēmumam "Euroled.lv".

Mēs uzskatām, ka ir neprofesionāli solīt to, ko nevar izdarīt. Solām tikai to, ko varam, un mēs varam ļoti daudz...

"Euroled.lv" klients Mārcis Zirdziņš, "EHRLE Baltic" un "EHRLE Sverige" direktors Baltijas un Skandināvijas valstīs:

"Mūsu uzņēmumam biroja un noliktavas ēkās bija nepieciešams izveidot apgaismojumu un mēs, protams, izvēlējāmies – modernāko un energoefektīvāko LED apgaismojumu. Ar sadarbību ar uzņēmumu "Euroled.lv" esam apmierināti galvenokārt dēļ personīgās attieksmes pret klientu. Protams, arī elektroenerģijas ietaupījums ar jaunajiem LED gaismekļiem ir ievērojams."

– Ko uzņēmums "Euroled.lv" var piedāvāt saviem klientiem?

Varam piedāvāt ļoti kvalitatīvus LED gaismekļus par atbilstoši augstajai kvalitātei ļoti zemām cenām. Uzņēmums "Euroled.lv" to var atļauties, jo LED gaismekļus piegādā tieši no ražotāja – bez starpniekiem.

Esam veikuši izpēti un droši varam apgalvot, ka tādus pašus (vai pat vienkāršākus) LED gaismekļus, kādus iekļauj valsts pasūtījumu projektu tāmēs un kas maksā apmēram 1000 - 2000 eiro, uzņēmumā "Euroled.lv" var iegādāties par 250-300 eiro.

Turklāt potenciālos klientus mēs vienmēr mudinām vaicāt par vēl izdevīgākiem cenas nosacījumiem, esam pretimnākoši, ar mums var vienoties.

Mums ir ļoti plaša LED gaismekļu izvēle. Turklāt tie ir pieejami uzreiz uz vietas un lielā daudzumā. Nav iepriekš jāpasūta, jāgaida.

Ir bijušas situācijas, kad mūsu uzņēmums ražo ekskluzīvus LED gaismekļus konkrētam objektam. Tā, piemēram, atjaunojot VEF kultūras pili, tai bija nepieciešami īpaši (nestandarta) LED gaismekļi, kādus neviens uzņēmums nepiedāvāja. "Euroled.lv" saražoja šos gaismekļus pēc individuāla pasūtījuma.

Mums ir ļoti veiksmīga sadarbība ar lielajiem būvniecības uzņēmumiem "LNK Industries", "Merks", "Skonto būve", "Arčers" u.c., un mēs gribētu šo sadarbību attīstīt un veicināt. Pie mums bieži nonāk klienti, kuriem ir izstrādāts būvniecības projekts, un tajā automātiski (no kataloga) ir iekļauti LED gaismekļi, kas visbiežāk nav īpaši kvalitatīvi, toties ļoti dārgi. Esam salīdzinājuši – katalogā viens vienkāršs LED gaismeklis maksā ap 250 eiro, savukārt uzņēmums "Euroled.lv" tādas pašas funkcijas gaismekli, tikai daudz kvalitatīvāku un ar piecu gadu garantiju piedāvā par 30 eiro.

Tāpēc mēs īpaši vēlamies aicināt sadarbībai Latvijas projektētājus un arhitektus, mudinot savos projektos iekļaut Latvijas uzņēmuma "Euroled.lv" LED gaismekļus. Šādi jūs atbalstīsiet Latvijas uzņēmumu, savukārt mēs piedāvāsim jums ļoti izdevīgus cenas nosacījumus.

Zīmola "Visional" LED gaismekļus var iegādāties tikai un vienīgi "Euroled.lv" veikalos, kā arī šos gaismekļus piedāvā vairums elektromontāžas uzņēmumu un elektromontāžas speciālistu.

"Euroled.lv" klients Viktors Kondrackis, "Izoterms" projektu vadītājs:

"Sadarbība ar "Euroled.lv" mūsu uzņēmumam bija un joprojām ir daudzējādā ziņā izdevīga, esam ieguvēji.

Mums ir nepieciešams aprīkot ar apgaismojumu ļoti plašas telpas – noliktavas, ražotnes. Šādās telpās apgaismojums tiek lietots pilnu darba dienu, tādēļ ar LED spuldzēm mēs, bez šaubām, gūstam lielu elektroenerģijas ietaupījumu, nekā tad, ja lietotu parastās spuldzes.

Patīkami ir tas, ka "Euroled.lv" ir plašs gaismekļu klāsts, klientam piedāvā dažādus gaismekļus, atšķirīga ir cena un garantija, taču uzņēmumam ir iespēja izvēlēties tos, kas tam vislabāk der.

"Euroled.lv" ražotajiem LED gaismekļiem ir arī ļoti laba cena. Esam analizējuši cenas tirgū, un pārliecinājušies, ka "Euroled.lv" cenas ir vienas no labākajām.

Mūs it nemaz nemulsina tas, ka "Euroled.lv" LED gaismekļus ražo Ķīnā, jo uzņēmums gaismekļiem dod labu garantiju – 3 līdz 5 gadi, atkarībā no gaismekļiem. Kāpēc lai mēs pirktu populāra zīmola gaismekļus, ja "Euroled.lv" ražotie ir tikpat kvalitatīvi, taču trīs reizes lētāki?"

Pašlaik Rīgā ir trīs "Euroled.lv" veikali

Katlakalna ielā 13, Čaka ielā 129 un Pārdaugavā, Kalnciema ielā 148. Ja jums ir jautājumi vai interese par sadarbības iespējām, vienmēr esam atvērti un gatavi komunikācijai. Plašāku informāciju un kontakttālruņus meklējiet www.euroled.lv.