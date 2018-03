Kamīnkrāsns kā laba izvēle mājokļa apsildei

Latvijas klimatiskajiem apstākļiem piemērotas ir Somijā, Zviedrijā un Igaunijā ražotās kamīnkrāsnis ar siltuma akumulāciju, kas pieejamas salonā www.kamina.lv . Jūsu uzmanībai piedāvājam informāciju par kamīnkrāšņu siltuma uzturēšanas īpašībām un izmantošanu ikdienā.

Kamīnkrāšņu un podiņu krāšņu īpašības



Kamīnkrāšnu un podiņu krāšņu atšķirība no tradicionāliem kamīniem ir spēja krāsns korpusā ātri akumulēt un ilgstoši saglabāt siltumu. Šāda tipa kamīnkrāsnis tiek piedāvātas jau ar pilnu apdari, vai ar apdari pēc jūsu izvēles. Kamīnkrāsns augstumu ir iespējams paaugstināt līdz klientam nepieciešamajam. Visām kamīnkrāsnīm ir iespēja pieslēgt gaisa pieplūdi no āra. Dūmvada pieslēgums var būt gan uz aizmuguri gan sānu, gan augšu. Kamīnkrāsnis ilgstoši uztur siltumu un ir īpaši piemērotas mājokļu apsildei. Taču tehniski krāsns ir būvēta tā, lai pēc vajadzības siltuma uzturošo korpusu būtu iespējams atslēgt, tādējādi krāsns kalpo kā parasts kamīns siltākos laika apstākļos.

Uzstādot šādu krāsni savā mājoklī, iegūsiet pievilcīga dizaina ekonomisku siltuma avotu, kas būs laba alternatīva, kad citi apkures veidi nedarbojas. Atkarībā no apsildāmās platības kamīnkrāsnis tiek uzstādītas arī kā vienīgais siltuma avots mājoklī. Sevišķi populāri tas ir vasaras mājās. Šādas krāsns atšķirība no parastā kamīna ir siltuma uzkrāšana un saglabāšana krāsns korpusā kurināšanas laikā, tādējādi krāsns silda arī pēc malkas izdegšanas.

Krāsns siltuma uzturēšanas sistēma

Krāsns korpusā rūpnieciski ir iestrādāti dūmu kanāli (cukas), kas apjozti ar siltuma akumulējošu masu – ziepjakmens un kroval maisījumu. Tieši īpašā siltuma akumulējošā masa nodrošina ātru krāsns uzsilšanu un ilgstošu siltuma atdevi. Kamīnkrāsns kodolā ir patentēta "Woodsaver" gaisa sadales sistēma, kas padara malkas patēriņu īpaši ekonomisku. Kurtuve ir aprīkota ar dubulto dūmgāžu sadedzināšanas sistēmu, tādējādi ir panākta efektīvāka siltuma atdeve un mazāki izmeši (pelni).

Kamīnkrāsnis var sākt kurināt jau divas nedēļas pēc uzstādīšanas. Taču pirmajā krāsns kurināšanas mēnesī vajadzētu izvairīties no lielas uguns liesmas, cenšoties to kurināt vienmērīgi, tas nodrošina labāku krāsns žūšanas procesu. Ieteicams krāsni uzmanīgi izmantot arī turpmākos pāris mēnešus, dedzinot ne vairāk kā 3 kg malkas vienlaicīgi. Kad krāsns ir izžuvusi, to nav nepieciešams kurināt vairāk nekā divas reizes dienā ar 1-2 malkas ievietošanas reizēm.

Darbībā krāsns vidēji stundas laikā patērē 3-4 kg sausas malkas. Ar to ir pilnīgi pietiekami, lai siltums mājoklī saglabātos visas dienas garumā. Kurinot ilgstošāk, krāsns siltumu var uzturēt pat virs 24 stundām pēc kurināšanas. Šāda tipa krāsnis atkarībā no telpu izolācijas ir piemērotas pat platībām virs 150 kvadrātmetriem.

Zviedru ražotāja "Gabriel" kamīnkrāsnīm, lai nodrošinātu plašāku telpu apsildi, ražotājs rekomendē pievienot krāsns apakšā speciālu ventilatoru. Iedarbinot ventilatoru, gaiss no krāsns apakšējās daļas pa īpašiem gaisa kanāliem, kas atrodas kurtuves starpsieniņās, tiek izspiests caur krāsns priekšplānā esošajām atverēm telpā. Tādējādi ar gaisa palīdzību siltais gaiss tiek vienmērīgi kustināts pa mājokli. Vēl viena ventilatora īpašība - tas palīdz nodrošināt tūlītēju siltumu telpā.

