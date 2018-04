Seši padomi, kā izvēlēties mazo sadzīves tehniku virtuvei

Virtuve nav iedomājama bez ledusskapja un plīts, taču neiztikt arī bez mazās sadzīves tehnikas, piemēram, tējkannas, miksera vai piparu un sāls dzirnaviņām. Lai mazā sadzīves tehnika darbotos godam, iepazīsties ar šajā rakstā esošajiem padomiem, kā izvēlēties piemērotāko mazo sadzīves tehniku tieši tavai virtuvei!

Saproti, kas tev nepieciešams

Iegādāties mūsdienās iespējams teju jebko. Taču, lai nerastos situācija, kad nopirkto preci izmanto pāris reizes un pēc tam noslēp tālākajā plaukta stūrī, pirms tam izveido sarakstu, kāda mazā sadzīves tehnika (kafijas automāts, sulu spiede, blenderis u.c.), lielā sadzīves tehnika (ledusskapis, plīts, trauku mazgājamā mašīna) virtuvei nepieciešama.

Kad tas izdarīts, laiks nākamajam solim – padomā, ko ar katru no ierīcēm grasies darīt. Piemēram, ja esi noskatījis sulu spiedi un vēlies spiest sulu gan no citrusaugļiem, gan citiem augļiem un dārzeņiem, pievērs uzmanību, vai noskatītā ierīce šādas opcijas piedāvā. Un otrādi – ja esi klasisku vērtību cienītājs un, piemēram, kafijas pagatavošana tev saistās ar veselu rituālu, diezin vai ir vērts iegādāties pašu modernāko kafijas automātu ar iespēju pieslēgties tam ar savu viedtālruni, lai kafiju pagatavotu, neizkāpjot no gultas.

Foto: Shutterstock.com

Padomā par virtuves koptēlu

Lai telpā valdītu patīkama atmosfēra, ir svarīgi, lai galvenie tajā esošie priekšmeti ir vienotā stilistikā un krāsu gammā. Tā, piemēram, vannas istabai tā ir vanna vai duškabīne, izlietne un skapītis, savukārt virtuvei – mazā sadzīves tehnika, lielā sadzīves tehnika un virtuves mēbeles. Tāpēc, ja esi nobriedis iegādāties kādu ierīci no sadzīves tehnikas klāsta, noteikti vērts pievērst uzmanību arī tam, vai šī prece iekļausies kopējā virtuves ansamblī. Ja konkrētas stilistikas tavā virtuvē vēl nav, iesakām iegādāties tehniku atturīgos un neuzkrītošos toņos – šāda sadzīves tehnika praktiski vienmēr būs modē, kā arī ir ļoti ērti saskaņojama ar citām ierīcēm.

Iepazīsties ar konkrētās preces parametriem un atsauksmēm

Neatkarīgi no tā, vai vēlies iegādāties sulu spiedi vai mikroviļņu krāsni, izvēles iespējas būs gana plašas. Kā zināt, kurš no konkrētajiem modeļiem būs vispiemērotākais tieši tavai virtuvei? Šādos brīžos labākais palīgs var būt internets – tajā ir virkne blogu un portālu, kuros dažādas preces tiek vērtētas visos iespējamajos parametros. Ja par noskatīto modeli vismaz pāris vietās ir gana labas atsauksmes, vari uzskatīt, ka šī ierīce tev kalpos godam.

Tāpat vērts ieskatīties katras preces tehniskajā specifikācijā – kvalitatīvs un uzticams interneta veikals to būs publicējis blakus preces fotogrāfijām un aprakstam. Tāpat interneta veikalos nereti par precēm iespējams izteikt vērtējumu tiem cilvēkiem, kas attiecīgo ierīci iegādājušies – arī tas var kalpot kā samērā objektīvs rādītājs preces kvalitātei.

Foto: Shutterstock.com

Ņem vērā virtuves un sadzīves tehnikas izmērus

Ja grasies iegādāties virkni jaunu ierīču, noteikti pārbaudi, vai virtuvē ir pietiekami daudz vietas visām no tām. Protams, kādu no ierīcēm vienmēr var ielikt skapī, taču tas tomēr nav labākais risinājums. Tāpēc labāk izmēri, cik daudz vietas ir uz esošajām virsmām, lai uz tām varētu novietot, piemēram, blenderi, kafijas automātu un multivārāmo katlu. Kad tas izdarīts, izvēlies piemērota izmēra iekārtas; to gabarītus atradīsi katras ierīces specifikācijā.

Energoefektīva sadzīves tehnika – labs veids, kā ietaupīt

Lai gan zemāka cena vienmēr šķiet pievilcīgāka, izvēloties elektroierīces, ir svarīgi domāt ilgtermiņā un iegādāties pēc iespējas energoefektīvākas preces. Elektroenerģijas patēriņa klase tiek norādīta skalā no A+++ līdz G – A+++ klases ierīces ir visekonomiskākās, savukārt G klases ierīces patērē visvairāk enerģijas. Virknei ierīču, piemēram, ledusskapjiem, tiek arī norādīts, kāds ir aptuvenais elektroenerģijas patēriņš gadā. Izvēloties pēc iespējas energoefektīvāku ierīci, garākā laika periodā, piemēram, gadā, ietaupījums var sasniegt visai ievērojamu naudas summu, līdz ar to šāds pirkums agrāk vai vēlāk atmaksāsies.

Izmanto iespējas, ko sniedz interneta veikali

Gan lielo, gan mazo sadzīves tehniku iespējams iegādāties gan parastajos veikalos, gan internetā, taču otrajam variantam ir virkne priekšrocību.

Plašāka izvēle

Parastajos veikalos preču klāsts mēdz būt visai neliels, savukārt interneta veikalu virtuālajā piedāvājumā vairākās kategorijās preču skaits var sasniegt vairākus simtus vai pat tūkstošus, līdz ar to katrs var atrast piemērotāko ierīci.

Zemākas cenas

Pateicoties zemākām veikala uzturēšanas izmaksām, interneta veikalos preces parasti atrodamas par pievilcīgākām cenām. Retums nav arī dažādas akcijas, ar kuru palīdzību iespējams ietaupīt vēl vairāk.

Ērtāka iepirkšanās

Interneta veikalā tu vari iepirkties 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā, savukārt preces var tikt piegādātas līdz pat tavas mājas durvīm.

