Vai zini, kā viedā māja var palīdzēt tavai drošībai un komfortam?

Apmaksāta informācija

Iedomājies situāciju – tu nupat esi ieradies darbā, ērti iekārtojies savā biroja krēslā un sāc malkot kafiju, kad pēkšņi atceries par to, kā gludināji kreklu, taču vairs nespēj atcerēties, vai gludeklis tika vai netika izrauts no kontaktligzdas. Bet varbūt kādreiz pēc vairāku dienu ciemošanās pie vecākiem Ziemassvētku brīvdienās esi vēlējies, kaut, atgriežoties mājās, nevajadzētu gaidīt vairākas stundas, kamēr tā pēc krāsns iekurināšanas atkal būs silta? Šādas sajūtas piemeklējušas teju katru no mums, taču, lai ar tām tiktu galā pavisam vienkārši un nesāpīgi, nepieciešams viedās mājas risinājums. Par to, kas tad īsti ir viedā jeb gudrā māja un kā tā var palīdzēt arī tev – Vivus.lv sagatavotā raksta turpinājumā!