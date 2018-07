Gumijas seguma ražošanas rūpnīcas 'Rubrig' vadītājs: mūsu mērķis ir eksporta tirgi, taču esam atvērti arī Latvijas klientiem

Gumijas drošības seguma ražošanas uzņēmums "Rubrig", kas orientējas uz eksporta tirgiem, saņem daudz pasūtījumu no Latvijas klientiem, kuri vēlas iegādāties gumijas flīzes privātīpašumiem, tādēļ nolēmis atvērt veikalu Ādažos. "Man patīk tas, ar ko es nodarbojos. Mēs padarām pasauli skaistāku un drošāku, turklāt, izgatavojot segumu no nolietotajām riepām, dodam lietām otru dzīvi," stāsta SIA "Rubrig" izpilddirektors Dainis Bonda.

"Rubrig" dibināts 2015. gadā, un tolaik uzņēmumam tika izvirzīts mērķis – ieviest jaunu dizainu gumijas seguma tirgū – padarīt to spilgtu un pievilcīgu klientiem. Kompānija iegādājās Vācijā ražotas automatizētās iekārtas gumijas flīžu ražošanai, pamatā izmantojot pārstrādātas riepas un poliuretāna līmi. Nodotās riepas Latvijā tiek pārstrādātas granulās. Patlaban "Rubrig" ražotnes platība ir 1115 m2, bet ražošanas apjomi – 100 000 m2 seguma gadā, un tā ir viena no progresīvākajām ražotnēm Eiropā.

Šobrīd uzņēmums piedāvā gan gumijas flīzes āra segumiem, gan arī iekštelpām, flīžu mozaīkas un 3D gumijas figūras: kubus, lodes un puslodes. Visiem produktiem izsniegti drošības sertifikāti, tie ir ērti kopjami, kā arī izturīgi mitrumā un salā. "Rubrig" produktu klāstā pieejami gan melni gumijas segumi, gan 24 krāsu varianti, turklāt, pēc klienta pieprasījuma, krāsas var kombinēt un vienai krāsai pievienot citas krāsas granulas. Klienti var izvēlēties no četriem zīmējumu variantiem: "viļņi", "Austras koks" (nacionālais simbols), "saplaisājusi zeme" un "strīpas".

Par to, kur izmanto drošo gumijas pārklājumu, kā par to rūpēties, cik tas ir izturīgs un vai tas nav toksisks, stāsta SIA Rubrig izpilddirektors Dainis Bonda.

Kur iespējams izmantot gumijas segumu?

Gumijas grīdas segums ir piemērots ļoti daudz vietām – gan izvietošanai uz ielas, gan iekšējās teritorijās – atpūtas zonās, koncertu un festivālu norises vietās, sporta un bērnu laukumos, terasēs un balkonos, fitnesa centros un deju klubos, mājas sporta zālēs, garāžu un darbnīcu grīdām, staļļos (!), celiņiem dārzos un citur. Tomēr es domāju, ka nozīmīgākā vieta gumijas seguma izmantošanai ir bērnu laukumi. Kā zināms, tiem ir jābūt drošiem. Mūsdienās rotaļu laukumi kļūst aizvien sarežģītāki un rotaļu aprīkojums - augstāks. Pastāv Eiropas standarti, kas regulē to, cik biezam jābūt pārklājumam pie konkrēta rotaļu iekārtu augstuma. Ir tāds jēdziens kā droša krituma augstums un tas ir jāievēro. Mūsu produkcijai ir sertifikāts krišanai līdz pat trīs metru augstumam – flīzes tiek ražotas dažādos biezumos atkarībā no to izmantošanas mērķa. Protams, privātīpašumā cilvēks var sev iekārtot laukumu, kā vēlas, taču es uzskatu, ka šādās lietās ekonomēt nedrīkst.

Kādus flīžu izmērus iespējams iegādāties, piemēram, rotaļu laukumam?

Mums ir trīs izmēri: 500x500 mm, 500x1000 mm un 1000x1000 mm. Tāpat mēs piedāvājam unikālas puzles tipa flīzes, kuras var savienot ar puzles principu. Šī tipa segumu īpaši novērtē privātpersonas – gumijas puzles ir neaizstājamas bērnu laukuma rotaļu zonai, kur bērni skrien, spēlējas ar bumbiņu un dara citas lietas. Turklāt gumijas pārklājums slāpē troksni uz laukuma, kas arī ir ļoti būtisks faktors. Vēl viena vieta, kur izmanto puzles tipa flīzes, ir mājas sporta zāle, kur šādu segumu izmanto kā virskārtu. Šajā gadījumā ir būtiski ne tikai traumu drošie faktori, bet arī izturība, kā arī gumijas pārklājuma aizsargājošās īpašības. Flīzes klāj zem smagajiem trenažieriem, lai tie nesabojātu grīdas.

Kādus krāsu risinājumus visbiežāk izvēlas bērnu rotaļlaukumiem?

Ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā visbiežāk izvēlas kombināciju sarkana-zaļa-pelēka, Latvijā visbiežāk pieprasa pelēku krāsu, bet pēdējā laikā aizvien populārāka kļūst arī rozā, violeta un oranžā krāsa.

Kur vēl iespējams izmantot šādu segumu?

Ja runājam par privātmājām, tad, protams, tā ir zona ap baseinu. Kā zināms, visbiežāk cilvēki gūst traumas tieši pie baseina, kad iet vai skrien pa slidenu grīdu un pakrīt. Mūsu segums atbilst C klasei, kas nozīmē, ka pa to var staigāt ar plikām slapjām kājām un nepaslīdēt. Šādām zonām speciāli ir izveidots viļņveidīgs dizains, kas lieliski izskatās ap baseinu un solāriju grīdām.

Vēl viens ne tik izplatīts gumijas flīžu izmantošanas veids ir terasēs, balkoniem un jumtiem. Flīzēm, kuras mēs iesakām uzstādīt uz jumta, ir speciālas rievas, kas nodrošina lielisku ūdens noteci lietus laikā. Starp citu, uz citiem jumta pārklājumiem ziemā veidojas ledus garoza, kas var būt bīstama, kāpjot uz jumta, taču uz mūsu mīkstajām flīzēm, liekot kāju, šī garoza uzreiz salūst. Šī seguma izmantošana jumtiem kļūst aizvien populārāka.

Gumijas flīzes pasūta arī dārza celiņiem – bruģakmeņu vietā. Flīžu ieklāšana ir vienkārša un to var izdarīts pats dārza īpašnieks, turklāt caur to neaug zāle.

Jūsu dizaina kolekcija ir ļoti neordināra, kā tā tika izstrādāta?

Galvenais mērķis, kuru mēs vēlamies sasniegt, ir, radot dizaineru flīžu (4 veidu) kolekciju, sniegt jaunu, radošu instrumentu ainavu dizaineriem un arhitektiem, iespēju veidot drošu un patīkamu vidi, ņemot vērā objekta vēsturiskās, kultūras un mentālās iezīmes. Piemēram dizains "saplaisājusī zeme" šobrīd ir vispopulārākais bērnu laukumos, tas izskatās ļoti interesanti un ekoloģiski (!), bet dizains ".." - ir iecienītākais fitnesa un sporta zālēs, tas ir mūsdienīgs, dinamisks un tam ir interesants optiskais efekts. Dizains "Austras koks" turpretī ir ļoti autentisks, lieliski iederas vecās muižās, pilīs, pat parādes laukumos.

Kā rūpēties par šādu gumijas segumu?

Īpaša kopšana tam nav nepieciešama. Ja segums ir netīrs, to var mazgāt ar ziepjūdeni vai vienkārši laistīt no šļūtenes. Turklāt, ja viena no flīzēm ir sabojāta, to viegli iespējams nomainīt ar jaunu.

Cik stiprs ir "Rubrig" gumijas segums?

Man šķiet, ka, lai raksturotu to stiprumu, pietiek ar faktu, ka mūsu īpašā stipruma puzles veida segums tiek izmantotss Ādažu poligonā tanku autosttāvvietās, tāpat ar to tiek pārklāti pagaidu ceļi kokmateriālu vešanai, lai nesabojātu asfaltu. Ādažos uz mūsu seguma trenējas arī Kanādas militārie spēki. Šāds īpaši stiprs pārklājums ir obligāts pagaidu ceļa veidošanai transporta iebraukšanai būvdarbu vietā, lai nesabojātu zālienu. Starp citu, vēl viens populārs izmantošanas veids ir gumijas flīžu izmantošana pasākumu norises vietās. Šajā gadījumā ar flīzēm pārklāj zālienu, lai viesi var droši dejot un izklaidēties, nebaidoties no tā, ka zemē iedursies augsti papēži, vai apaviem kaitēs smiltis un netīrumi. Šī veida flīzes ir ieklātas arī deju klubā 338 Griničā, Lielbritānijā.

Vai gumijas pārklājums nav toksisks, ņemot vērā, ka tas ražots no riepām?

"Rubrig" segumam ir veiktas toksisko vielu pārbaudes Dānijas laboratorijā. Pieļaujamais rādītājs ir 1, bet mūsu segumam tas ir 0,12. Mēs skaidri zinām, kādas granulas mēs saņemam pārstrādei. Mēs izmantojam tikai Eiropas ražotāju granulas, bet līme ir labākā Eiropā. Runājot par specifisko aromātu, tad krāsaino granulu segumam tāda vispār nav.

Vai gumijas segums deg?

Ja jūs uz gumijas flīzes nometīsiet degošu cigareti, nekas nenotiks. Ja uz tās iekursiet ugunskuru – tad gan tās degs, taču diez vai kāds to darīs. Arī riepas nav tik vienkārši aizdedzināt.

Vai piedāvājat arī ko citu, izņemot segumu?

Jā, mums ir arī dažādu izmēru gumijas kubi, lodes un puslodes. Lodes ir ļoti iecienītas bērnu laukumos, tās izmanto, lai attīstītu bērnu līdzsvaru. Puslodes un kubus, starp citu, lieliski var izmantot sēdēšanai privātmāju teritorijā – tās iztur jebkurus laikapstākļus un no tām ir vienkārši nomazgāt netīrumus. Apjomīgās figūras tiek piestiprinātas pie zemes, iebetonējot detaļas, lai nodrošinātu pilnīgu drošību.

Kāpēc "Rubrig", kas ir eksporta kompānija, pievērsusi uzmanību arī Latvijas tirgum?

Ir skaidrs, ka Latvija nav mūsu mērķa tirgus, tā ir pārāk maza. Kaut arī mūsu produkcija atrodas daudzos objektos Latvijā – bērnu laukumos, fitnesa centros, promenādēs gar Daugavu – daudzi cilvēki vēl nav atklājuši šī seguma veida priekšrocības. Es uzskatu, ka Latvijas tirgū vēl ir potenciāls izaugsmei – īpaši privātpersonu vidū, jo visi lielie uzņēmumi par mums jau zina. Šobrīd Latvijas segments aizņem tikai 8-10% no kopējiem ražošanas apjomiem. Neskatoties uz to, ka uzņēmumam ir tikai divi gadi, mēs jau eksportējam uz 18 valstīm, un visaktīvākais ir Skandināvijas tirgus. Mūsu ražotne Ādažos strādā 24 stundas diennaktī, bet ražošana ir maksimāli automatizēta.

Vai spējat tikt galā ar pasūtījumiem?

Dienā mēs saražojam aptuveni 400 m2 seguma. Mums ir noliktava un veikals, kurā klienti bieži vien atrod to, kas viņus interesē. Ja klients vēlas ko īpašu, gaidīšanas laiks var sasniegt 4-6 nedēļas. Līdz veikala atklāšanai mūsu fokuss bija tikai uz kompānijām un samērā lielos apjomos, taču tagad esam atvērti arī privātajiem klientiem, turklāt neatkarīgi no daudzuma – pat, ja klients vēlas iegādāties nelielu apjomu, ko klāt dārzā zem šūpolēm savu bērnu drošībai, viņš to var nopirkt.

Vai "Rubrig" plāno paplašināties?

Jā, drīz mums no Vācijas piegādās pasūtītās iekārtas un atvērsim jaunu ražošanas līniju. Mēs piedāvāsim plašāku produkcijas klāstu un palielināsim ražošanas apjomus. Mūsu mērķis ir kļūt kvalitatīvākiem nekā tirgus līderiem, taču tajā pašā laikā piedāvāt ļoti konkurētspējīgas cenas.