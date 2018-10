Jaka ar sildītāju jeb akumulatora ierīces, par kurām tu, visticamāk, neesi dzirdējis

Iedomājies, ka tev ir elektriska jaka, kuru atliek tikai ieslēgt, lai sasildītos. Vai, piemēram, to, ka, darbojoties ar jaudīgu lapu pūtēju, tev nav jādzird tā darbības troksnis. Vai arī to, ka remontdarbu vietā neviens neaizķersies aiz ventilatora vada, kamēr šī ierīce žāvē sienas tikko izkrāsotā istabā, jo vada vienkārši nav. Un tas viss ir iespējams, pateicoties unikālajām "Metabo" akumulatoru ierīcēm...

Vienmēr siltumā, akumulators kabatā

Laiks kļūst aizvien vēsāks, tāpēc ne viens vien prāto, kā, strādājot ārā, nesalt. Vairums nolemj, ka nav citas izejas, kā vien ģērbties vairākās kārtās vai vilkt biezākas darba drēbes. Tomēr ir arī variants B – var iegādāties elektrisko jaku! Ja iztēlojies smagu čuguna veidojumu jakas formā, kura apsildei nepieciešams 20 metru garš vads, tad tu maldies. Šādas elektriskas jakas nēsāšana dzīvē ir daudz vieglāka ‒ gan tiešā, gan pārnestā nozīmē.

Metabo bezvadu apsildāmā jaka ir viena no visinteresantākajām akumulatoru ierīcēm, kurā apvienotas tradicionālās darba jakas īpašības ar nelielu sildītāju, kas darbojas ar 18 voltu akumulatoru. Lai gan jaka domāta ārā strādājošajiem, tā būs lieliski piemērota arī citos gadījumos ‒ Jāņu naktī, pārgājienā pa mežu, vēlā pastaigā vai mierīgā laivu braucienā.

Citāda ventilācija

Ir situācijas, kad ventilācijai ir īpaša nozīme: krāsošanas vai lakošanas darbi, ūdens radīto bojājumu žāvēšana, maz izmantotu telpu vēdināšana. Saraksts ir garš. Ja ir pieeja strāvai, tad problēma ir viegli risināma, taču, ko darīt tad, ja elektriskais tīkls nav pieejams, nav nepieciešamā sprieguma vai vadu nevar pievienot kontaktligzdai?

Telpās, kurās nav pieejas strāvai, var izmantot akumulatora ventilatoru. Gandrīz pusmetra diametra ventilators ir lielisks palīgs apstākļos, kad elektriskais tīkls nav pieejams vai nav izmantojams. Ventilatora vienkāršā, bet spēcīgā uzbūve nodrošina, ka tā tiks galā ar visdažādākajiem darbiem visdažādākajās situācijās.

Ausīm draudzīgs darbarīks

Lapu pūtēja apgriezieni maksimālas jaudas režīmā ir ievērojami, un nav šaubu, ka šis instruments ir ļoti noderīgs, tomēr lapu pūtēji, kas darbojas ar benzīnu, ir arī ļoti skaļi. Ne viens vien pilsētnieks agros rītos "nolād" lapu pūtējus aiz loga.

Ausīm draudzīga alternatīva ir akumulatora lapu pūtējs, kas to pašu darbu paveic daudz klusāk. Pirmajā brīdī akumulatora lapu pūtējs var atgādināt bezvadu urbjmašīnu ar tai uzspraustu cauruli. Tomēr speciālisti apstiprina, ka tas ir profesionāls instruments, kura lietošana būs pa spēkam ikvienam.

Šī ierīce ir mazāka un vieglāka par lapu pūtēju ar benzīna motoru, turklāt ar to strādāt ir vienkārši un droši, tāpēc šo darbu svētdienas rītā ģimenes mājas teritorijā var uzticēt pat pusaudzim.

Domā par savām ērtībām

"Metabo" vienmēr ir centies izgudrot inovatīvas akumulatoru ierīces. Radio, putekļsūcējs, slīpmašīna vai zāģis paši par sevi nav nekāds jaunums. Par īpašiem tos padara "Metabo" akumulatoru tehnoloģija, kurai nav konkurentu.

Turklāt visas minētās ierīces strādā ar vienu un to pašu akumulatoru, tāpēc, kad neizmantosiet "Metabo" jaku, akumulatoru var izmantot ventilatoram, un, kad darbu esat beidzis, akumulators var darbināt lapu pūtēju. Jau kopš 2009. gada visi "Metabo" akumulatori der jebkurai šī ražotāja ierīcei.

Līdz ar informāciju par lieliskajām ierīcēm un akumulatoriem ir jāpiemin arī All-in Service programmas noteikumi, kas ir spēkā, ja ierīce ir pirkta no oficiālā LiHD partnera. Latvijā šo programmu piedāvā SIA "Stokker". Tās būtība ir vienkārša – 36 mēnešus pēc "Metabo" akumulatora ierīces iegādes bez maksas tiks mainīti akumulatori un ierīču nolietotās detaļas. 36 mēnešus nomaiņas gadījumā nekas nav jāmaksā ne par akumulatoriem, ne par nolietotajām detaļām. Nekādu āķu! Tas nozīmē, ka, iegādājoties "Metabo" akumulatora ierīci, vari no saviem izdevumiem izsvītrot divas pozīcijas ‒ akumulatoru un nolietoto detaļu iegādi. Bet nav jātic tikai vārdiem ‒ pārliecinies par to pats!