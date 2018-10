Akumulators, kas der dažādu ražotāju instrumentiem. Vai tas ir iespējams?

Apmaksāta informācija

Dodoties ceļojumā, galvassāpes bieži rada dažādie telefonu un datoru lādētāji, kas jāņem līdzi. Un kāda skāde, ja kāds no tiem ir aizmirsts mājās un attiecīgo ierīci nevar uzlādēt! Var jau teikt, ka atvaļinājumā jābauda dzīve un telefons nav vajadzīgs, tomēr būtu daudz ērtāk, ja visiem telefoniem derētu viens lādētājs un akumulators, lai vajadzības gadījumā to varētu aizņemties no dzīvesbiedra, drauga vai bērniem.