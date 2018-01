Izolācija, apdares kvalitāte un citi ieteikumi, ko novērtēt potenciālajā dzīvoklī

Ja plānojat iegādāties dzīvokli, bet neesat nekustamā īpašuma vai būvniecības eksperts, noderēs daži padomi, kā pirms īpašuma iegādes pārliecināties par sapņu mājokļa kvalitāti un atbilstību savām vajadzībām.

Lai prieku par dzīvokļa pirkumu nenomainītu vilšanās, nekustamā īpašuma un būvniecības nozares uzņēmuma ''Stats'' grupas vadītājs Māris Alberts dalās dažos vienkāršos, bet vērtīgos ieteikumos.

Sāc ar apkārtni! Ievāc visu informāciju par māju un rajonu, kur tā atrodas! Cik labvēlīgs un drošs ir rajons – kāda ir pārējā rajona apbūve un iedzīvotāji, cik droši šeit ir bērniem un vakara stundās. Noteikti ir vērts iepazīties ar kaimiņiem un saprast, vai vide un mikroklimats ir piemērots. Noskaidro, kāds ir pilsētas teritorijas attīstības plāns, kāda veida apbūve šeit ir paredzēta, vai nav plānota kāda ceļa vai objekta izbūve, vai nav applūstoša teritorija.

Mājas būvniecība un pārvaldīšana. Dzīvokli parasti iegādājas uz ilgāku laiku, tādēļ vērts painteresēties par prognozēm, cik ilgi ēka vēl ekspluatējama. Nekautrējies jautāt visus ēkas dokumentus, kur aprakstītas būvniecības tehnoloģijas, izmantotie materiāli, veiktie rekonstrukcijas darbi, jo tas viss ietekmē dzīvokļa vērtību ilgtermiņā. Piemēram, visilgākais mūžs parasti ir monolītbetona ēkām, saliekamo konstrukciju celtnes tradicionāli ir lētākas, bet to ekspluatācijas termiņš varētu būt īsāks. Koka mājas izceļas ar savām pozitīvajām īpašībām ēkas lietošanā, taču tām mēdz būt visīsākais mūžs. Ja iegādājies jaunu dzīvokli, noskaidro, cik pieprasīts ir projekts un kāda ir otrreizējā tirgus cena. Tāpat ir vērts noskaidrot, kā notiek īpašuma apsaimniekošana, kas to veic, kādi ir nosacījumi – tas ietekmē gan sadzīves kvalitāti un izmaksas, gan arī dzīvokļa nākotnes vērtību.

Foto: Shutterstock

Jautā par ēkas testiem un pārbaudi pats! Kad esi pārliecinājies par ēkas būvkonstrukciju kvalitāti, pievērs uzmanību ēkas būvfizikai. Kāda ir skaņas izolācija, sienu blīvums – tas ietekmēs dzīves kvalitāti. Jautā par to, vai ir veikti mērījumi. Lai noskaidrotu, kāda ir siltumizolācija (un ne tikai), palūdz uzrādīt pēdējā gada (vai cita pieejamā perioda) komunālo maksājumu rēķinu par šo vai līdzīgu dzīvokli. Ja nav veikti skaņas izolācijas testi, jautā, kādi skaņas izolācijas materiāli ir izmantoti, kā arī pārbaudi to pats – vai cauri sienām var dzirdēt, piemēram, mūziku.

Vizuālā dzīvokļa apskate. Par īpašuma kvalitāti var daudz spriest pēc detaļām. Novērtē sienu līdzenumu, šuves, griestu augstumu dažādās telpas vietās – nekautrējies izmantot līmeņrādi, mērlentu, jo dzīvokļa iegāde ir nopietns solis un ir tiesības pārbaudīt visu, ko vēlies! Pievērs uzmanību arī komunikāciju izvietojumam telpās un to kvalitātei gan pēc vizuālas apskates, gan, apskatot remontdarbu atšifrējumu.

Foto: Shutterstock

Apdares materiālu kvalitāte un ilgmūžība. Kad esi noskaidrojis, no kādiem materiāliem ir būvēta ēka, pievērsies pašam dzīvoklim. Kāds ir grīdas segums (kvalitatīvs parkets vai zemas klases lamināts), kāda ir keramika (flīzes), santehnika, kādi ir logi (vai tie nav norasojuši, vai dzird ielas troksni, nejūt aukstumu?). Protams, sienas var pārkrāsot un grīdas segumu nomainīt, taču kāpēc maksāt par to, ko plāno izmest? Par dzīvokļa papildu priekšrocību noteikti var uzskatīt, ja to veidojis vai pat iekārtojis profesionāls dizainers.

Lai izdodas atrast sev mājas, kur justies laimīgam ne tikai pašam, bet arī mazbērniem pēc daudziem gadu desmitiem!