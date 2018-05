Krāso gudri: kā atpazīt krāsu, kas neizdala veselībai kaitīgas vielas

Pavasaris sniedz jaunu elpu un iedvesmo mūs pārmaiņām – remontdarbiem mājās un mājokļa iekārtošanai. Ja remontdarbiem atvēlētais laiks ir ierobežots, ir svarīgi pievērst uzmanību materiālu izvēlei un sastāvam. Rīgas Tehniskās Universitātes zinātniece Kristīne Šalma-Ancāne skaidro, kam būtiski pievērst uzmanību, izvēloties krāsas iekšdarbu remontam, un no kā derētu izvairīties.

Krāsas izvēle iekšdarbiem ir atkarīga no konkrētās situācijas – ja žūšanas procesam remonta laikā kopumā var tikt atvēlēts ilgāks laiks, tad nav nekādu ierobežojumu izvēlēties arī ierastās krāsas. Taču, ja remontam atvēlētais laiks ir ierobežots, labāk izvēlēties veselībai īpaši draudzīgas krāsas.

Pievērs uzmanību marķējumam

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes vadošā pētniece, "RTU Gada jaunā zinātniece 2016" titula ieguvēja Kristīne Šalma-Ancāne skaidro, ka mājas apstākļos bez specializētām ierīcēm cilvēks nespēj noteikt krāsu kaitīguma līmeni. Šī iemesla dēļ īpaši svarīgi ir pievērst uzmanību iepakojuma etiķetei, kā arī tam, vai šai krāsai ir piešķirti profesionāļu, piemēram, alergologu vai starptautisku asociāciju atzinumi.

Apskatot piedāvājumu tirgū, būtu ieteicams izvairīties no krāsām, kuru sastāvā ir kristāliskais silīcija dioksīds. To ieelpojot, var rasties plaušu darbības traucējumi un iespējams arī vēža risks. Ne mazāk kaitīgs, it sevišķi bērnu veselībai, ir svins, kas var atstāt neatgriezenisku ietekmi uz visiem cilvēka orgāniem, kā arī krāsu konservanti un pesticīdi.

"Jāņem vērā, ka krāsas uz ūdens bāzes jeb emulsijas krāsas (ūdens dispersijas akrila krāsas vai lateksa krāsas) ir cilvēkiem un apkārtējai videi draudzīgākas. Krāsas uz šķīdinātāja bāzes izdala gaistošus organiskos savienojumus (GOS – angl. Volatile Organic Compounds), kuros ietilpst, piemēram, benzols un formaldehīds. Benzols var izraisīt dažādas ģenētiskas un onkoloģiskas saslimšanas, bet formaldehīds var veicināt imūnās un elpošanas orgānu sistēmas darbības traucējumus. Vidēji GOS sastāvs krāsās sasniedz 5 – 200 grami litrā, bet ūdens bāzes krāsām, tas būs zemāks, tādējādi samazinot arī specifisko krāsas aromātu. Iekšdarbiem ir ieteicams izvēlies krāsu, kura nesatur GOS vai kur tās daudzums ir mazāks par 150 grami litrā," stāsta Kristīne Šalma-Ancāne.

Foto: Shutterstock

ASV Vides aizsardzības aģentūras (EPA Environmental Protection Agency) dati liecina, ka iekštelpu gaiss ir trīs reizes piesārņotāks nekā gaiss ārā. Iekšējās apdares krāsas ir viens no galvenajiem cēloņiem, kas izraisa šo gaisa piesārņojumu. Būtiski apzināties, ka iekšējās apdares krāsas izdala zemas intensitātes toksiskas vielas pat vairākus gadus pēc to uzklāšanas.

Zinātniece min, ka krāsas izvēlē ir nozīmīgi uzticēties ekomarķējumiem. "Visdrošākā metode, kā atpazīt "zaļos" produktus, ir uzticams ekomarķējums. Tas ir brīvprātīgs produktu deklarāciju veids, ar kura palīdzību produkta ražotājs standartizētā veidā informē pircējus, ka šī produkta nelabvēlīgā ietekme uz vidi ir mazāka nekā citiem produktiem šajā produktu grupā."

Kā piemēru eksperte min Ziemeļvalstu Ministru padomes zīmogu jeb "Ziemeļu gulbi", ko iegūst uzņēmumi, kas savu produktu saturā un iepakojumā izmanto pēc iespējas mazāk kaitīgo ķīmisko vielu. Šis marķējums krāsai tiek piešķirts tikai tad, ja tās ražošanas process ietver CO 2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu, ka arī ražošanā tiek izmantoti atjaunojamie resursi.

Būtiski pievērst uzmanību tam, vai krāsas iepakojums ir atkārtoti pārstrādājams. Šī iemesla dēļ jaunu eko marķētu krāsu iepakojumi tiek izgatavoti, izmantojot PIR metodi, kas nozīmē to, ka ražošanā tiek izmantota atkārtoti pārstrādāta plastmasa. Krāsu iepakojumi ar šādu marķējumu ir videi draudzīgi un atbilst visiem kvalitātes standartiem.

Izvēloties eko marķētas krāsas, tiks saudzēta apkārtējā vide, kā arī to izmantošana neatstās negatīvu ietekmi uz veselību. Savukārt, uz iepakojuma redzamie eko marķējumi palīdzēs vieglāk orientēties starp visiem piedāvātajiem krāsu zīmoliem veikala plauktā un izdarīt pareizo izvēli.