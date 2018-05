No rozetēm līdz mēbelēm: kā radīt harmonisku virtuves iekārtojumu

Virtuve ir tā telpa, kurā uzturamies pietiekami bieži. Tajā mēs ne tikai gatavojam ēst, bet arī čalojam ar saviem mīļajiem un izbaudām svētdienas rītu nesteidzīgo kafijas krūzi. Lai uzturēšanās ēdamtelpā būtu patīkamāka, to iespējams iekārtot parocīgi un harmoniski. Par to, kā to izdarīt, skaidro dzīvojamo māju attīstīšanas kompānijas "Bonava Latvija" pārstāve Līva Augustāne.

Veidojot virtuves telpu, jāņem vērā gan ģimenes vajadzības, gan telpas izmēri un izvietojums. Turklāt nedrīkst aizmirst par tehniskajiem aspektiem. "Neraugoties uz daudzajiem komplektācijas un dizaina risinājuma variantiem, iekārtojot virtuvi, var rasties grūtības. Mēs esam apkopojuši vairākus padomus ar speciālistu ieteikumiem, par kuriem vērts padomāt, sākot plānot jauno virtuvi," teic Līva Augustāne.

Izvietojums

Izvēloties virtuves iekārtojuma variantu, jāņem vērā telpas izmēri un forma. Plašu darbu virsmu un daudz vietas uzglabāšanai nodrošina "U" veida virtuves mēbeļu izvietojums, taču tam nepieciešama liela telpa. Kompaktai telpai vairāk būs piemērots virtuves mēbeļu novietojums vienā vai divas rindās. Arī "L" veida jeb stūra iekārtojums ieekonomē telpu un ietver visu darbam nepieciešamo, tāpēc tas ir viens no populārākajiem virtuves iekārojuma veidiem. Lielās virtuvēs un atvērtā plānojuma mājokļos lieliski iederēsies virtuves plānojums ar bāra leti vai virtuves salu.

Funkcionalitāte

Tas, kādas virtuves mēbeles izvēlēties, atkarīgs no tā, kādam nolūkam plānots virtuvi izmantot. Vienam virtuve būs vieta kulinārajiem eksperimenti, citam – vieta saviesīgai pasēdēšanai ar draugiem. Kādam liela nozīme būs svaigi pagatavotai kafijai, bet citam – vieglai pieejai sociālajiem tīkliem un darba failiem. Ja ir skaidrs, ko tieši virtuvē plānots darīt, virtuvi var sadalīt funkcionālajās zonās, paredzot noteiktu vietu un mēbeles uzglabāšanai, gatavošanai, mazgāšanai, ēšanai, darbam un atpūtai. Noteikti jāatceras arī par virtuves "svēto trīsvienību" – ledusskapi, plīti, izlietni, kas veido darba zonu un jāizveido to tā, lai pārvietošanās no vienas līdz otrai prasītu pēc iespējas mazāk laika un enerģijas.

Ieskaties šeit, kādi ir speciālistu ieteikumi, izvēloties virtuves darba virsmu.

Ergonomika

Virtuvē atrodas daudz priekšmetu un iekārtu. Dažas no tām tiek lietotas ļoti bieži, dažas – laiku pa laikam. Visiem "ātrās piekļuves" priekšmetiem jāatrodas viena metra rādiusā. Tas nozīmē, ka dēlīšus, nažus un citas rokas virtuves darbarīkus ērtāk ir noglabāt pie sienas uz speciāliem āķiem, garšvielas – plauktiņā virs darba virsmas, trauku mazgājamo mašīnu – pa kreisi no izlietnes, mikroviļņu krāsni – blakus ledusskapim, savukārt ēdamgaldam jāatrodas netālu no plīts. Loģisks un ērts virtuves priekšmetu novietojums atbrīvos no drudžainas skraidīšanas pa virtuvi, ieekonomēs laiku un enerģiju.

Foto: Shutterstock

Apgaismojums

Atsevišķu virtuves zonu speciāls apgaismojums nav untums, bet nepieciešamība. Labi apgaismota darba virsma atvieglos darbu ēdiena gatavotājam. Lampa virs ēdamgalda radīs omulīgu gaisotni vakariņu laikā, savukārt spotlampas virs virtuves iekārtām radīs plašuma sajūtu virtuvē un padarīs to pievilcīgāku.

Šeit meklē iedvesmu, kā radīt unikālas virtuves lampas.

Elektrības rozetes

Tas, ka elektrības pieslēguma vietu nav pietiekami daudz vai tās ir neērti novietotas, bieži vien atklājas tikai tad, kad virtuvi sāk izmantot, tāpēc pārdomājiet rozešu izvietojumu savlaicīgi. Katrai elektroierīcei vidēji ir nepieciešama atsevišķa rozete. Papildus jāplāno rozetes atsevišķajiem apgaismojumiem, televizoram, datora un telefona uzlādēšanai.