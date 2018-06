Kas ir stikla šķiedras auduma tapetes un kā tās izmantot

Kad esam nonākuši līdz sienas špaktelēšanai un sākam jau domāt par to, cik daudz putekļu tulīt, tulīt būs mūsu mīļajās mājās, tad šķiet loģiski pameklēt vēl kādu labu risinājumu, lai putekļu kārta uz palodzēm nebūtu tik bieza un attiecīgi būtu mazāk darba pie špaktelēšanas, kas daudziem tik ļoti neiet pie sirds. Kas īsti ir stikla šķiedras tapetes un kas jāzina par to izmantošanu, proti, līmēšanu un krāsošanu, stāsta uzņēmuma "Būvniecības ABC" mārketinga speciāliste Laura Briede.

Stiklšķiedras tapetes labi piemērotas vecos, remontējamos namos, jo tapetes apslēps nelielus sienas negludumus un padarīs virsmu stabilāku. Tomēr arī tik tikko uzslietai sienai var izmantot stiklšķiedras tapetes, jo tad špaktelēšanas darbos nebūs jāiegulda tik daudz laika. Stiklšķiedras tapetes ir mūsdienīgs materiāls, kuram ir ļoti plašas rakstu un dizaina iespējas.

Kas tas ir – stikla šķiedras auduma tapetes

Tās ir tapetes, kuras izgatavo no stikla šķiedras auduma. Audums rūpnīcā tiek austs, tāpat kā jebkurš cits audums, tikai īpaši stiprie un elastīgie diegi šajā gadījumā tiek savērpti no stikla šķiedriņām. Pēc tam gatavo audumu iestīvina, iemērcot klīsterim līdzīgā šķidrumā, tad tas kļūst stabils un stingrs un to sauc par stikla šķiedras tapeti.

"Stikla šķiedras izgatavošanā nepieciešamas tikai trīs dabiskas izejvielas – kvarca smiltis, dolomīta kaļķis un soda," min Briede.