Mājas apkure ar gāzi – pragmatiski apsvērumi un priekšrocības

Cilvēki kļuvuši apzinīgāki un daudz uzmanības velta mājokļa apkures sistēmas izvēles sociālajam aspektam. No ekoloģiskā aspekta spriež par kurināmā sadedzināšanas laikā gaisā izdalītajiem kaitīgajiem izmešiem, kurināmā iegūšanas laikā nodarīto kaitējumu dabai un iespēju kurināmo resursus atjaunot. Pragmatiski apsvērumi ir kurināmā izmantošanas ērtums un tā izmaksas.

Gāzes izmantošana

Moderno gāzes apkuri var piemērot dzīvokļiem, privātmājām un citām ēkām. Gāzi savrupmājā visvairāk izmanto apkurei un ēdiena gatavošanai virtuvē. Tomēr ar gāzi var kurināt arī iekštelpu kamīnu, kura liesmas intensitāti var regulēt automatizēti.

Maltīšu cienītājiem brīvā dabā noderēs ar gāzi darbināms āra grils. Āra sezonu pagalmā var stipri pagarināt ar gāzes apsildes lampām, kas izstaro siltumu tuvākajā rādiusā. Elektroenerģijas padeves pārtraukumu gadījumos var izmantot ar gāzi darbināmus elektrības ģeneratorus. Bieži gāzes apkuri kombinē ar alternatīvās enerģijas iegūšanas veidiem, tādiem kā saules kolektori, saules baterijas vai vēja ģeneratori.

Pievelk vai pieved

Dabasgāzi patērētājam var centralizēti pievadīt pa gāzes vadu, veicot atzaru savienojumu no tuvākā maģistrālā gāzes vada. Ja mājoklis atrodas tālāk no gāzes vada, pie mājsaimniecības balonos var uzglabāt sašķidrināto propāna gāzi. Ērtības, ko sniedz gāzes apkure, abām sistēmām ir apmēram vienādas. Visa lieta ir izmaksās.

"Izmantojot pievesto propāna gāzi, pie mājas tiek veidota gāzes glabātava, kurā atrodas 6, 9 vai 12 baloni," stāsta "Saurida Gas" pārstāvis Latvijā. "Atkarībā no balonu skaita novietnes pamata laukums ir 0,70 – 2 kvadrātmetri, augstums 170 cm. Propāna gāze ir smagāka par gaisu, un sūces gadījumā tā grimst lejā un pa uzglabāšanas telpās lejasdaļā novietotām ventilācijas restītēm nonāk ārā gaisā, kur izkliedējas. Gāzes baloni ir sadalīti grupās pa trim. Kad pirmie trīs baloni ir tukši, automātiski pārslēdzas nākamie trīs baloni. Izmantojot mobilo aplikāciju, gāzes piegādātājam tiek signalizēts par šo faktu un baloni tiek tuvākā laikā nomainīti. Pie reizes uzņēmuma speciālisti arī pārbauda balonu sistēmas darbību."

Propāna gāze tiek ņemta no sašķidrinātās gāzes termināla Lietuvā, kur tā tiek piegādāta no dažādām pasaules valstīm. Līdz ar to konkurences iespaidā šīs gāzes cena ir stabilāka un reizēm pat zemāka nekā dabas gāzes cena. Patērētājs vairs nav energoresursu piegādātāja ķīlnieks.

Gāzes katls

Dabasgāzei ir ļoti augsta siltuma atdeve. Otrkārt, dabas gāze sadegot nerada pelnus un sēra savienojumus. Treškārt, tās sadegšanas laikā rodas apkārtējai videi nekaitīgi izmeši, kas sastāv no CO 2 (parastās ogļskābās gāzes) un ūdens tvaikiem.

Mūsdienu gāzes apkures katlu efektivitāte sasniedz līdz pat 90%, tas nozīmē to, ka katli ļoti ekonomiski izmanto kurināmo. Izšķir divu veidu gāzes apkures katlus. Tradicionālā tipa – konvencionālajos apkures katlos gāze sadeg bez piespiedu dūmgāzu novadīšanas. Modernāki ir kondensācijas tipa katli, kas izmanto piespiedu dūmgāzu novadīšanu. Kondensācijas katlu konstrukcija ļauj gāzi sadedzināt efektīvāk.

Kondensācijas tipa katli piemēroti telpās ar lieliem radiatoriem vai ar siltajām grīdām.

Ir iespēja datus ar roku ieprogrammēt sienas panelī vai, izmantojot aplikāciju, katla darbu regulēt no attāluma. Naktīs telpās temperatūru var pazemināt un no rīta paaugstināt. Dodoties garākā atvaļinājumā, māju var atstāt dežūrrežīmā – ap +10 grādiem, piedevām visu to var paveikt no mobilā tālruņa. Kurināmā sadegšanas procesu pilnībā kontrolē katla regulēšanas un drošības sistēmas, kas signalizēs par nebūšanām.

Drošības noteikumi

Gāzes apkures katls ir viena no svarīgākajām un arī bīstamākajām ierīcēm mājoklī. Tā pareizā izvēlē, projekta izstrādē, uzstādīšanā un ekspluatācijā ir jāievēro stingri drošības noteikumi. Ja nelielā telpā karstā ūdens uzsildīšanai izmanto gāzes apkures katlu, jāatceras, ka katra kubikmetra gāzes sadedzināšanai nepieciešami apmēram 10 kubikmetri gaisa. Tādēļ telpā ir jānodrošina stabila un pietiekama gaisa apmaiņa.

Gāzes katlu uzstādīt ir tiesīgs tikai sertificēts gāzes apkures iekārtas uzstādīšanas meistars. Ja apkures katla siltummainī un deglī veidojas piesārņojums, gāze var sadegt nepilnīgi un veidoties indīgā tvana gāze (CO). Tādēļ obligāti ir jāuzstāda CO sensors, kas signalizēs par CO noplūdi telpā. Gāzes apkures iekārtām ir regulāri – reizi gadā, bet ne retāk kā reizi divos gados – jāveic servisa apkope. To drīkst veikt tikai profesionāli apmācīti un sertificēti speciālisti.

Ekodizains

Jau vairākus gadus siltuma ražošanas iekārtām Eiropas Savienībā jāatbilst prasībām, ko nosaka pāreja uz Ekodizaina direktīvu enerģiju patērējošiem produktiem. Eiropas Savienībā būs atļauts tirgot apkures un karstā ūdens sagatavošanas iekārtas tikai tad, ja tiks izpildītas atbilstošās efektivitātes, trok-šņu līmeņa un siltumizolācijas prasības.

Direktīva attiecas arī uz gāzes apkures katliem. Sistēmām ar jaudu līdz 70 kW jābūt marķētām ar energoefektivitātes uzlīmi, lai lietotājs uzreiz pēc krāsu skalas vai burtiem var uzzināt produkta energoefektivitāti. Uzlīmes būs izveidotas atbilstoši jau pazīstamajam sadzīves tehnikas marķējuma principam – burts un vairāku krāsu joslas. Siltuma ražotāji iedalīti 9 energoefektivitātes klasēs no A++ līdz G.

Marķējums būs nepieciešams arī visai apkures sistēmai, lai novērtētu tās efektivitāti. Atbildīgas par apkures sistēmu pareizu marķējumu būs montāžas organizācijas. Stājoties spēkā direktīvai, jaunajām gāzes apkures sistēmām jāatbilst vismaz kondensācijas katlu efektivitātei. Jau uzstādītos konvenciālos katlus var turpināt izmantot, bet vairs nedrīkst pārdot un uzstādīt, ja tie neatbilst energoefektivitātes prasībām.