Video: Seši radoši sienu krāsojumi, kuri realizējami paša spēkiem

Ja šobrīd domā, kādu toni izvēlēties sienas krāsojumam, mēģini izvēlēties starp parastajām tapetēm un fotosienu vai gluži vienkārši – vēlies mainīt esošo sienas skatu, piedāvājam iepazīties ar sešiem mūsdienīgiem un stilīgiem variantiem, kādos vari krāsot un rotāt kādu no mājvietas sienām.

Vietnē "Youtube" publicētajā video apskatāmi gan dažādi sienu krāsojuma piemēri, gan arī noderīgi padomi, kas remontdarbu veicējiem atvieglos darbu.

Pirmais variants – tev vajadzēs apaļo krāsošanas rulli, burbuļplēvi un divpusējo līmlenti. Nogriez tik lielu burpubļplēvi, lai to varētu visā pilnībā divas reizes aplikt ap rulli. Plēvi nepieciešams kārtīgi piestiprināt pie ruļļa, tāpēc pielīmē to ar divpusējo līmlenti. Kad tas izdarīts, vienmērīgi izbrauc cauri krāsai, kas ielieta speciālajā plastmasas vanniņā. Paturi prātā, ka krāsot vienā vietā var tikai vienu reizi, lai izveidotos glīts punktiņu raksts.

Otrais variants – pārkrāso sienu vienmērīgi vienā krāsā (video piemērā izmantota tumši zaļā krāsa). Kamēr tā vēl nav nožuvusi, izveido interesantu rakstu, ņemot talkā tīru vannas birsti. Pārbrauc ar sāna sariem pāri visai sienai, ievelkot strīpas un beigu galā radot neikdienišķu sienas rakstu.

Trešais variants – lai to realizētu, tev vajadzēs platu līmlenti un dažādas sienu krāsas. Salīmē "krustu šķērsu" līmlenti, veidojot dažādu lielumu laukumus. Katru no tiem krāso citā krāsā vai vismaz tonī, bet, kad krāsa nožuvusi, ņem līmlenti nost. Laukumi būs atdalīti ar baltām līnijām, radot uz sienas ģeometriskas figūras. Lai nesaraibinātu telpu, nekrāso šādi visas četras sienas, bet gan atstāj to kā istabas akcentu.

Ceturtrais variants – paņem nelielu taisnstūrveida koka klucīti, apliec tam apkārt četras stingras gumijas (pietiek arī ar divām, ja apliek katru divas reizes). Vispirms pārkrāso sienu izvēlētajā krāsā, piemēram, tumši zilā vai melnā, bet pēc tam iemērc klucītī baltā krāsā. Piespiežot to pie sienas vispirms horizontāli, tad vertikāli, atkārto šo darbiņu visas sienas garumā un platumā, veidojot interesantu zīmējumu.

Piektais variants – tev vajadzēs tīru drānu, apaļo krāsošanas rulli, divas matu gumijas un krāsu. Vispirms apliec drēbi apkārt rullim, piestiprini abās malās ar gumijām. Neitrālā laukumā (ne uz sienas) uzklāj biezu krāsas kārtu, bet pēc tam pārbrauc vietai pāri tai ar drēbi. Piemērā redzams stilīgs variants, kad uz gaiši zilas sienas pēc tam ar rulli un tumšāku zilo toni rada glītu sienas zīmējumu.

Sestais variants – ķieģeļu sienas efektu vari panākt, taisnstūrveida švammi iemērcot krāsā un piespiežot rūpīgi pie sienas. Paturi gan prātā, ka švammi nedrīkst pamatīgi piesūcināt ar krāsu, jo tad tā uz sienas var sākt pilēt.

Kā aprakstītie varianti izskatās dzīvē un kā soli pa solim tos realizēt, lūko video!

Kas jāņem vērā, lai sienas nokrāsotu kā īstens meistars, uzzini šeit.