Да, один крутой дизайнер сделал "Кроксы" на меху. Нет, их уже раскупили
Мы понимаем, что ты уже давно живешь на свете и видела некоторые…вещи, но только теперь, в эту самую секунду ты можешь сказать, что видела ВСЁ. Вообще все, включая "Кроксы" на меху.
Они стоят 350 евро. Стоили, точнее, потому что их уже раскупили.
Christopher Kane
Но, может быть, их все же вернут в продажу. Должны.
Christopher Kane
Они даже могут быть черно-белыми!
Christopher Kane
4. Но не расстраивайся. Ты всегда можешь пройти на сайт дизайнера и прикупить себе "Кроксы" с камнями. Потому что почему бы и нет, черт возьми.
Christopher Kane