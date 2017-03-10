Да, один крутой дизайнер сделал "Кроксы" на меху. Нет, их уже раскупили

Мы понимаем, что ты уже давно живешь на свете и видела некоторые…вещи, но только теперь, в эту самую секунду ты можешь сказать, что видела ВСЁ. Вообще все, включая "Кроксы" на меху.