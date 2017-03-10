10.03.2017
14:40
 

Да, один крутой дизайнер сделал "Кроксы" на меху. Нет, их уже раскупили

Дизайн
Мы понимаем, что ты уже давно живешь на свете и видела некоторые…вещи, но только теперь, в эту самую секунду ты можешь сказать, что видела ВСЁ. Вообще все, включая "Кроксы" на меху.
Да, один крутой дизайнер сделал "Кроксы" на меху. Нет, их уже раскупили
1
Мы обращаемся к девушкам тут, потому что редко какой мужчина знает имя Кристофера Кейна. Да-да, именно этот дизайнер, а не какой-то дядя Вася с пятого подъезда, выпустил на подиум Недели моды в Лондоне модель в "Кроксах" на меху.
DELFI

Они стоят 350 евро. Стоили, точнее, потому что их уже раскупили.


Christopher Kane

Но, может быть, их все же вернут в продажу. Должны.


Christopher Kane

Они даже могут быть черно-белыми!


Christopher Kane

4. Но не расстраивайся. Ты всегда можешь пройти на сайт дизайнера и прикупить себе "Кроксы" с камнями. Потому что почему бы и нет, черт возьми.


Christopher Kane

 
Ieteikt
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