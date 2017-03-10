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Skats.lv
10.03.2017
13:52
Дом Louis Vuitton сделал чехол для iPhone, и он стоит как семь iPhone
Дизайн
Модный дом Louis Vuitton выпустил то, что ты так долго ждала — чехол для iPhone, который не стыдно показать в компании других гламурных кис.
1
На самом деле компания сделала пару чехлов для iPhone 7 и iPhone 7 Plus и назвала ее Eye-Trunk. Вот этот сделан из "золотой кожи крокодила" и золота. В версии для iPhone 7 Plus стоит 5,5 тыс. долларов США. За эти деньги ты можешь взять семь iPhone.
Пресс-фото
2
Если ты — сама скромность, и не хочешь выпендриваться, можешь купить вот эту версию. В варианте iPhone 7 для нищебродов (без Plus) такая обложка стоит всего 1180 долларов. Все хорошо, но нас теперь мучает вопрос — кто первым выпустит чехол для чехла для iPhone?
Пресс-фото
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