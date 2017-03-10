Дом Louis Vuitton сделал чехол для iPhone, и он стоит как семь iPhone

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Если ты — сама скромность, и не хочешь выпендриваться, можешь купить вот эту версию. В варианте iPhone 7 для нищебродов (без Plus) такая обложка стоит всего 1180 долларов. Все хорошо, но нас теперь мучает вопрос — кто первым выпустит чехол для чехла для iPhone?

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