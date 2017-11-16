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Skats.lv
16.11.2017
11:00
Первый в мире плавающий город появится в 2020 году. И вот как он будет выглядеть!
Дизайн
Концепты плавающих городов — не новость. Новость в том, что нашлись люди, которые всерьез собрались такой построить.
1
В частности, американская организация Seasteading Institute не только разработала концепт, но и нашла место для строительства и первого инвестора.
Кадр из видео
2
Ей удалось договориться с правительством Французской Полинезии. Инженеры уже присмотрели конкретное местечко, строительство должно начаться в следующем году.
Кадр из видео
3
Ожидается, что город — а точнее "городок" — будет состоять из "дюжин" зданий, включая дома, гостиницы, офисы, рестораны и прочие общественно полезные здания.
Кадр из видео
4
Главная цель — не только опробовать идею, но и "освободить общество от политиков", а также "переписать правила, которые управляют обществом".
Кадр из видео
5
Теоретики плавающих городов полагают, что в будущем они могут стать этакими "государствами вне государств". И каждый из них может специализироваться на чем-то одном.
Кадр из видео
6
В принципе, если подумать, такое уже происходит. Буровые вышки в океанах, например — чем не плавающие города? И специализация у них есть!
Кадр из видео
7
В Seasteading Institute уже нашли первого инвестора.
Кадр из видео
8
Им стал один из основателей PayPal и известный венчурный инвестор Питер Тиль.
Кадр из видео
9
Общая сумма проекта оценивается в 167 млн. долларов США. Нам кажется как-то скромно — наш "Замок света" дороже стоил! Подождем 2020 года?
Кадр из видео
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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