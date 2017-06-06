06.06.2017
14:31
 

С камином, балконом, в "лесу". Топ-16 ванных комнат богатеев, в которых можно просто жить

Дизайн
Когда ты читаешь про очередной особняк за "-надцать" миллионов и про то, что в нем шесть ванных комнат, ты, наверное, искренне полагаешь, что речь идет о ванных комнатах типа твоей? И еще, небось, удивляешься — зачем им столько таких ванных? Ха-ха!
С камином, балконом, в "лесу". Топ-16 ванных комнат богатеев, в которых можно просто жить
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Потому что на самом деле речь идет о совсем других ванных комнатах.
DELFI

1. Вот тут есть ковер, цветочки, фотографии какие-то. Поставь еще телевизор и холодильник — и тут можно просто жить!


revistasuacasa.arq.br

2. А тут больше свободного места, чем в фитнес-зале, в который ты ходишь.


Twitter: @rafaelcapanema

3. Идеальный гостевой туалет. Острота ощущений гарантирована. О стоимости этого аттракциона лучше просто не думать.


Twitter: @WWWilton

4. Сходила в душ — залила весь пол. Не твои проблемы, ведь ты платишь людям за то, чтобы они убирали в твоем доме.


homeadore.com

5. Страшно представить, сколько человеко-часов тратится на то, чтобы в этой ванной не было разводов и отпечатков пальцев.


br.pinterest.com

6. Тут столько пространства, что нашлось место и для кофейного столика.


7sev3n.blogspot.com.br

7. Ты только посмотри на этот душ! Это не душ, это тропический водопад.


Twitter: @frasesdequenga

8. Идеальный душ для тех ситуаций, когда вся баскетбольная команда хочет одновременно помыться.


hgtv.com

9. Шторы в ванной? Разумеется.


moveiscaloma.com.br

10. Камин в ванной? Конечно, глупыш!


meusdoisminutos.blogspot.com.br

11. Камин и телевизор?! Любой каприз за твои деньги. За их, их деньги!


drtcustomhomes.com

12. И никто не подсмотрит в окно на то, как ты купаешься. Ну, кроме орлов, ястребов и прочих соколов. Но им все равно, честно!


beasecret.com

13. Но по-настоящему роскошные ванные, конечно, это ванные размещенные просто прямо в лесу.


home-designing.com

14. Ну, или ванные с балконом. Тоже хороши!


beasecret.com

15. Держим пари — ты не можешь себе это позволить. Нет, мы не про стоимость, мы про расход воды (и плату за нее).


homedit.com

16. Единственное из всего, что тебе хотя бы теоретически по карману — унитаз с подсветкой. Go for it!


tokyotimes.com

 
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!