С камином, балконом, в "лесу". Топ-16 ванных комнат богатеев, в которых можно просто жить
Когда ты читаешь про очередной особняк за "-надцать" миллионов и про то, что в нем шесть ванных комнат, ты, наверное, искренне полагаешь, что речь идет о ванных комнатах типа твоей? И еще, небось, удивляешься — зачем им столько таких ванных? Ха-ха!
1. Вот тут есть ковер, цветочки, фотографии какие-то. Поставь еще телевизор и холодильник — и тут можно просто жить!
2. А тут больше свободного места, чем в фитнес-зале, в который ты ходишь.
3. Идеальный гостевой туалет. Острота ощущений гарантирована. О стоимости этого аттракциона лучше просто не думать.
4. Сходила в душ — залила весь пол. Не твои проблемы, ведь ты платишь людям за то, чтобы они убирали в твоем доме.
5. Страшно представить, сколько человеко-часов тратится на то, чтобы в этой ванной не было разводов и отпечатков пальцев.
6. Тут столько пространства, что нашлось место и для кофейного столика.
7. Ты только посмотри на этот душ! Это не душ, это тропический водопад.
8. Идеальный душ для тех ситуаций, когда вся баскетбольная команда хочет одновременно помыться.
9. Шторы в ванной? Разумеется.
10. Камин в ванной? Конечно, глупыш!
meusdoisminutos.blogspot.com.br