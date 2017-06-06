С камином, балконом, в "лесу". Топ-16 ванных комнат богатеев, в которых можно просто жить

Когда ты читаешь про очередной особняк за "-надцать" миллионов и про то, что в нем шесть ванных комнат, ты, наверное, искренне полагаешь, что речь идет о ванных комнатах типа твоей? И еще, небось, удивляешься — зачем им столько таких ванных? Ха-ха!