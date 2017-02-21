21.02.2017
15:01
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У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам

Дизайн
На днях в американском Майами завершилось одно из самых значимых шоу в яхтенной индустрии — Yachts Miami Beach. Это как выставка канцтоваров на Кипсале, только не канцтоваров, а яхт, и не на Кипсале, а в Майами. А так — одно лицо. В честь этого события многие СМИ собрали топ-10 самых роскошных канцтов… прости, яхт, представленных на шоу. Одна проблема — нам лично после просмотра тонн прекрасных фотографий дорогих интерьеров стало… безумно жаль владельцев супер-яхт. Как? Почему? Разве не должны мы им завидовать?! Следи за руками.
У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
1
Вот взять яхту 11.11 длинной 63 метра. Красавица! 700 тыс. долларов — и она твоя. На неделю.
YachtCharterFleet.com


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
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Внутри все тоже очень круто. Это хозяйская спальня, например. У нее есть даже отдельное место на палубе, где можно позагорать, не опасаясь нескромных взглядов гостей — людей, которых ты же сам на эту яхту и пригласил. Л — Логика.
YachtCharterFleet.com


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
3
Ну, вот оно, собственно. Или это общее место для тусовок на отрытом воздухе?
YachtCharterFleet.com


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
4
Не важно. Главное — диваны, подушки, полотенца, зонтики, вот это все.
YachtCharterFleet.com


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
5
Кают-кампания — мечта фаната боев на подушках. В общем, все круто.
YachtCharterFleet.com


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
6
А это — уже совсем другая яхта, Axioma. Она на пару метров длиннее и стоит 73 млн. долларов.
SuperyachtTimes.com


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
7
Ее создатели утверждают, что это — самая большая яхта, построенная в Турции. Ну, надо же чем-то выделиться.
SuperyachtTimes.com


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
8
Хотя в интерьере, согласись, прослеживаются турецкие мотивы.
SuperyachtTimes.com


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
9
Прям турецкой гостиницей "пять звезд все включено" повеяло.
SuperyachtTimes.com


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
10
Но что это? Все тот же бассейн наверху! Девушка другая, конечно, но девушка тут вообще не при чем. Если купишь такую яхту, девушку придется свою заводить (если ты читательница — заводи своего юношу… ну, или другую девушку — твое дело).
SuperyachtTimes.com


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
11
Но в ней (яхте, не девушке) есть домашний кинотеатр, в котором надо явно сидеть босиком. Ну, хоть что-то оригинальное!
SuperyachtTimes.com


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
12
Все еще не понимаешь, о чем мы? Немудрено, ведь выше мы тебе показали две довольно разные яхты. А вот, смотри, третья, Double Down. Примерно те же 60 метров. Стоит скромнее — 46,5 млн. долларов.
YachtCharterFleet.com


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
13
А вот внутри… найди десять отличий с первой в нашем списке с яхтой. Если это не самый стандартный в мире интерьер супер-яхты, то… ба, да это же он!
YachtCharterFleet.com


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
14
Ну, ок, "изюминка" яхты за 46,5 млн. долларов — наличие собственного спортзала.
YachtCharterFleet.com


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
15
The Huntress, яхта длиной 55 метров. Стоит недорого (для супер-яхты) — 25 млн. долларов.
YachtCharterFleet.com


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
16
Потрясающий интерьер в стиле "не хуже чем у людей"!
YachtCharterFleet.com


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
17
Ок, за спальню хозяев ставим "лайк". Все очень округло и в целом — оригинально. Для яхты.
YachtCharterFleet.com


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
18
Но палуба… Блин, да даже мы это видели уже более 9000 раз. Ок, мы на фото, а потенциальные покупатели — в жизни. И платить за это 25 млн.?!
YachtCharterFleet.com


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
19
Все еще с нами? Ок, вот тебе яхта Madsummer, тоже где-то 55 метров, 32,5 млн. долларов США.
Moran Yacht & Ship


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
20
Отстой.
Moran Yacht & Ship


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
21
Серьезно, они эти кают-кампании в одном месте заказывают?!
Moran Yacht & Ship


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
22
Несчастной подушкой с верхней палубы хочется в кого-нибудь запустить. Желательно в кого-то, кто имеет отношение к их размещению.
Moran Yacht & Ship


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
23
А вот тяжелая артиллерия. Яхта Martha Ann длиной аж 70 метров. Каждый из этих "метров" стоит чуть больше 1 млн. долларов — всего 79. Солидная яхта для солидных господ?
Y.CO


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
24
О, да!
Y.CO


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
25
Это интерьер яхты или викторианского особняка в сердце Лондона? Стоят одинаково, только недвижимость все время дорожает, а это… Впрочем, отдадим должное создателям — это хоть немного, но оригинально.
Y.CO


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
26
У них хватило духу отказаться от подушечек! Невероятно смелый ход.
Y.CO


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
27
Ок, сделаем передышку, а то и с ума сойти недолго. Эта яхта The Passion длиной скромные 55 млн. стоит всего 12 млн. долларов и нам она на самом деле нравится.
Y.CO


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
28
Вот интересно, почему первый по-настоящему морской интерьер встретился нам в самой дешевой в этом списке яхте?
Y.CO


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
29
Всего-то — стулья другие и пол из честной доски. А совсем другое впечатление!
Y.CO


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
30
Жирный "лайк" за игровые автоматы.
Y.CO


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
31
А за смелый желтый цвет и уход от стерильно-белого больничного оттенка простим им эти богомерзкие подушечки.
Y.CO


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
32
Эта яхта Quinta Essentia длиной 55 млн. долларов стоит чуть дороже 40 млн. долларов. По ценнику ты уже понимаешь, что внутри все плохо, верно?
Burgess


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
33
Верно!!! Это спальня на яхте или в гостинице?
Burgess


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
34
Нет, ванная-челн не спасает ситуацию.
Burgess


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
35
Потому что гостиничные мотивы продолжаются…
Burgess


У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам
36
…продолжаются… И… нет, ты как хочешь, а мы больше не можем. Не удивительно, что практически все без исключения владельцы супер-яхт катаются на них пару раз в год, а остальное время сдают тем, у кого хватило ума не покупать себе супер-яхту. Вот тебе бы хотелось все время жить в гостинице? Им тоже не хочется.
Burgess
 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!