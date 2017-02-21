У — Уныние. 35 фото интерьеров супер-яхт, вызывающих приступ жалости к владельцам

На днях в американском Майами завершилось одно из самых значимых шоу в яхтенной индустрии — Yachts Miami Beach. Это как выставка канцтоваров на Кипсале, только не канцтоваров, а яхт, и не на Кипсале, а в Майами. А так — одно лицо. В честь этого события многие СМИ собрали топ-10 самых роскошных канцтов… прости, яхт, представленных на шоу. Одна проблема — нам лично после просмотра тонн прекрасных фотографий дорогих интерьеров стало… безумно жаль владельцев супер-яхт. Как? Почему? Разве не должны мы им завидовать?! Следи за руками.