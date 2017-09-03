03.09.2017
08:58
 

20 культовых исторических фотографий — теперь в цвете

История
Вероятно, многие видели эти исторические снимки в оригинальном черно-белом исполнении. Но энтузиасты решили раскрасить их — и они заиграли новыми красками. В прямом смысле.
20 культовых исторических фотографий — теперь в цвете
1
Кто-то может сказать, что лучше бы им оставаться черно-белыми и что они выглядят как картины, но... по нашему мнению цвет освежил их и позволил взглянуть на фотографии по-новому.
WhizzPast
20 культовых исторических фотографий — теперь в цвете
2
Писатель Марк Твен, 1907 год.
WhizzPast


20 культовых исторических фотографий — теперь в цвете
3
Духовный лидер Малкольм Икс и боксер Муххамед Али. Нью-Йорк, 1963 год.
WhizzPast


20 культовых исторических фотографий — теперь в цвете
4
Актриса Одри Хепбёрн, середина 1950-х.
WhizzPast


20 культовых исторических фотографий — теперь в цвете
5
Художник Пабло Пикассо на фоне своей картины "Кухня".
WhizzPast


20 культовых исторических фотографий — теперь в цвете
6
Японские лучники, 1860 год.
WhizzPast


20 культовых исторических фотографий — теперь в цвете
7
Гитарист и певец Джимми Хендрикс.
WhizzPast


20 культовых исторических фотографий — теперь в цвете
8
Пара на мотоцикле в Вашингтоне, 1929 год.
WhizzPast


20 культовых исторических фотографий — теперь в цвете
9
Актер и режиссер Клинт Иствуд.
WhizzPast


20 культовых исторических фотографий — теперь в цвете
10
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.
WhizzPast


20 культовых исторических фотографий — теперь в цвете
11
Джазмен Луис Армстронг и его четвертая и последняя жена Люсиль. 1961 год.
WhizzPast


20 культовых исторических фотографий — теперь в цвете
12
Нацистские лидеры Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс, 1943 год.
WhizzPast


20 культовых исторических фотографий — теперь в цвете
13
Актер Чарли Чаплин. Не в роли.
WhizzPast


20 культовых исторических фотографий — теперь в цвете
14
Высадка в Нормандии, 6 июня 1944 года.
WhizzPast


20 культовых исторических фотографий — теперь в цвете
15
Актрисы Софи Лорен и Джейн Мэнсфилд, 1960-ые.
WhizzPast


20 культовых исторических фотографий — теперь в цвете
16
Актриса Мэрилин Монро.
WhizzPast


20 культовых исторических фотографий — теперь в цвете
17
Британские солдаты отправляются на западный фронт, 1939 год.
WhizzPast


20 культовых исторических фотографий — теперь в цвете
18
Братья Кеннеди, 1963.
WhizzPast


20 культовых исторических фотографий — теперь в цвете
19
Писатель сэр Артур Конан Дойл.
WhizzPast


20 культовых исторических фотографий — теперь в цвете
20
Амелия Эрхарт, первая женщина-пилот, перелетевшая через Атлантический океан. 1930 год.
WhizzPast


20 культовых исторических фотографий — теперь в цвете
21
Группа Beatles, 1962 год.
WhizzPast
 
Ieteikt
Добавить комментарий
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Читать комментарии Читать комментарии
Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!