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03.09.2017
08:58
20 культовых исторических фотографий — теперь в цвете
История
Вероятно, многие видели эти исторические снимки в оригинальном черно-белом исполнении. Но энтузиасты решили раскрасить их — и они заиграли новыми красками. В прямом смысле.
1
Кто-то может сказать, что лучше бы им оставаться черно-белыми и что они выглядят как картины, но... по нашему мнению цвет освежил их и позволил взглянуть на фотографии по-новому.
WhizzPast
2
Писатель Марк Твен, 1907 год.
WhizzPast
3
Духовный лидер Малкольм Икс и боксер Муххамед Али. Нью-Йорк, 1963 год.
WhizzPast
4
Актриса Одри Хепбёрн, середина 1950-х.
WhizzPast
5
Художник Пабло Пикассо на фоне своей картины "Кухня".
WhizzPast
6
Японские лучники, 1860 год.
WhizzPast
7
Гитарист и певец Джимми Хендрикс.
WhizzPast
8
Пара на мотоцикле в Вашингтоне, 1929 год.
WhizzPast
9
Актер и режиссер Клинт Иствуд.
WhizzPast
10
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.
WhizzPast
11
Джазмен Луис Армстронг и его четвертая и последняя жена Люсиль. 1961 год.
WhizzPast
12
Нацистские лидеры Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс, 1943 год.
WhizzPast
13
Актер Чарли Чаплин. Не в роли.
WhizzPast
14
Высадка в Нормандии, 6 июня 1944 года.
WhizzPast
15
Актрисы Софи Лорен и Джейн Мэнсфилд, 1960-ые.
WhizzPast
16
Актриса Мэрилин Монро.
WhizzPast
17
Британские солдаты отправляются на западный фронт, 1939 год.
WhizzPast
18
Братья Кеннеди, 1963.
WhizzPast
19
Писатель сэр Артур Конан Дойл.
WhizzPast
20
Амелия Эрхарт, первая женщина-пилот, перелетевшая через Атлантический океан. 1930 год.
WhizzPast
21
Группа Beatles, 1962 год.
WhizzPast
Ieteikt
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Топ
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