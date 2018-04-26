26.04.2018
14:39
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32 года страшной аварии на Чернобыльской АЭС. 31 архивное ФОТО про то, как это было

История
Сегодня, 26 апреля 2018 года, исполнилось 32 года с момента аварии на Чернобыльской АЭС. Мы показываем архивные фотографии, сделанные сразу после катастрофы.
32 года страшной аварии на Чернобыльской АЭС. 31 архивное ФОТО про то, как это было
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Почти все фотографии сделаны в первые несколько месяцев после аварии. В конце — несколько фото обычных людей.
AP/Reuters/Sputnik/Scanpix/LETA


32 года страшной аварии на Чернобыльской АЭС. 31 архивное ФОТО про то, как это было
2
Аэрофотосъемка четвертого реактора Чернобыльской АЭС, на котором произошел взрыв.
AP/Scanpix/LETA


32 года страшной аварии на Чернобыльской АЭС. 31 архивное ФОТО про то, как это было
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Он же — ближе.
AP/Scanpix/LETA


32 года страшной аварии на Чернобыльской АЭС. 31 архивное ФОТО про то, как это было
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Развороченный четвертый реактор с другого ракурса.
AP/Scanpix/LETA


32 года страшной аварии на Чернобыльской АЭС. 31 архивное ФОТО про то, как это было
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Часть обвалившийся крыши над четвертым реактором ЧАЭС. Это фото сделано в октябре 1991 года, спустя пять с половиной лет после аварии.
AP/Scanpix/LETA


32 года страшной аварии на Чернобыльской АЭС. 31 архивное ФОТО про то, как это было
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Дезактивация в районе аварии.
Sputnik/Scanpix/LETA


32 года страшной аварии на Чернобыльской АЭС. 31 архивное ФОТО про то, как это было
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Дезактивация автомобилей, использовавшихся для преодоления последствий аварии.
Sputnik/Scanpix/LETA


32 года страшной аварии на Чернобыльской АЭС. 31 архивное ФОТО про то, как это было
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А. Волков, врач в деревне Фасовая Макаровского района УССР со своим пациентом вскоре после аварии на Чернобыльсокй АЭС.
Sputnik/Scanpix/LETA


32 года страшной аварии на Чернобыльской АЭС. 31 архивное ФОТО про то, как это было
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Подполковник В. Ненилин с командой, которая занимается дезактивацией в районе аварии на ЧАЭС.
Sputnik/Scanpix/LETA


32 года страшной аварии на Чернобыльской АЭС. 31 архивное ФОТО про то, как это было
10
Дезактивация в районе аварии.
Sputnik/Scanpix/LETA


32 года страшной аварии на Чернобыльской АЭС. 31 архивное ФОТО про то, как это было
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Дезактивация в районе аварии.
Sputnik/Scanpix/LETA


32 года страшной аварии на Чернобыльской АЭС. 31 архивное ФОТО про то, как это было
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Экипаж вертолета Ми-6, выполнявший различные задания в зоне поражения сразу после взрыва на ЧАЭС. Слева направо: подполковник С. Сатвалдыев, капитан В. Сызранов, старший лейтенант Е. Орфенов и лейтенант Т. Набийев.
Sputnik/Scanpix/LETA


32 года страшной аварии на Чернобыльской АЭС. 31 архивное ФОТО про то, как это было
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Связистки четвертого отделения, работавшие в зоне поражения после катастрофы на ЧАЭС. Слева направо: Е. Антонюк, Г. Козлова, И. Балашова, Т. Сергиенко и Л. Бердикова.
Sputnik/Scanpix/LETA


32 года страшной аварии на Чернобыльской АЭС. 31 архивное ФОТО про то, как это было
14
Дозиметрический контроль машины, покидающей 30-километровую зону вокруг ЧАЭС.
Sputnik/Scanpix/LETA


32 года страшной аварии на Чернобыльской АЭС. 31 архивное ФОТО про то, как это было
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Водители министерства угольной промышленности УССР, доставлявшие в зону поражения людей и грузы.
Sputnik/Scanpix/LETA


32 года страшной аварии на Чернобыльской АЭС. 31 архивное ФОТО про то, как это было
16
Финские грейдеры на радиоуправлении, работающие на ЧАЭС.
Sputnik/Scanpix/LETA


32 года страшной аварии на Чернобыльской АЭС. 31 архивное ФОТО про то, как это было
17
Дозиметрический контроль машины, покидающей 30-километровую зону вокруг ЧАЭС.
Sputnik/Scanpix/LETA


32 года страшной аварии на Чернобыльской АЭС. 31 архивное ФОТО про то, как это было
18
Замеры уровня радиации в воздухе в районе четвертого реактора ЧАЭС, три недели спустя после взрыва.
Sputnik/Scanpix/LETA


32 года страшной аварии на Чернобыльской АЭС. 31 архивное ФОТО про то, как это было
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Инженер, работавший на ЧАЭС, проходит врачебный осмотр в санатории "Лесная поляна". Три недели спустя после катастрофы.
Sputnik/Scanpix/LETA


32 года страшной аварии на Чернобыльской АЭС. 31 архивное ФОТО про то, как это было
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Загрузка контейнеров с реагентами для просеивания облаков ("противодождевая оборона") в самолет АН-30 метеорологической службы.
Sputnik/Scanpix/LETA


32 года страшной аварии на Чернобыльской АЭС. 31 архивное ФОТО про то, как это было
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Укладка материала, "впитывающего радиацию" на берега реки Припять.
Sputnik/Scanpix/LETA


32 года страшной аварии на Чернобыльской АЭС. 31 архивное ФОТО про то, как это было
22
Знак на въезде в Чернобыль.
Sputnik/Scanpix/LETA


32 года страшной аварии на Чернобыльской АЭС. 31 архивное ФОТО про то, как это было
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Радиационный контроль полей в районе ЧАЭС.
Sputnik/Scanpix/LETA


32 года страшной аварии на Чернобыльской АЭС. 31 архивное ФОТО про то, как это было
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Контрольная комната первого реактора ЧАЭС, шесть недель спустя после катастрофы. На фото — техники, работавшие в четвертом реакторе.
Sputnik/Scanpix/LETA


32 года страшной аварии на Чернобыльской АЭС. 31 архивное ФОТО про то, как это было
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Юрий Израэль, председатель Государственного комитета по гидрометеорологии, руководитель работ по оценке радиоактивного загрязнения после аварии на ЧАЭС, во время пресс-конференции, посвященной аварии.
Sputnik/Scanpix/LETA


32 года страшной аварии на Чернобыльской АЭС. 31 архивное ФОТО про то, как это было
26
Установка знака "Запретная зона" после аварии на ЧАЭС.
Sputnik/Scanpix/LETA


32 года страшной аварии на Чернобыльской АЭС. 31 архивное ФОТО про то, как это было
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Концерт Валерия Леонтьева в Киеве перед участниками ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
Sputnik/Scanpix/LETA


32 года страшной аварии на Чернобыльской АЭС. 31 архивное ФОТО про то, как это было
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На этом фото и ниже в альбоме — фотографии из частного архива жителей Чернобыля и Припяти, сделанные перед катастрофой. Авария на ЧАЭС навсегда разделила их жизнь на "до" и "после", превратила в беженцев, вынужденных покинуть родные дома.
Reuters/Scanpix/LETA

 
Ieteikt
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