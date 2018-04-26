32 года страшной аварии на Чернобыльской АЭС. 31 архивное ФОТО про то, как это было

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На этом фото и ниже в альбоме — фотографии из частного архива жителей Чернобыля и Припяти, сделанные перед катастрофой. Авария на ЧАЭС навсегда разделила их жизнь на "до" и "после", превратила в беженцев, вынужденных покинуть родные дома.

Reuters/Scanpix/LETA