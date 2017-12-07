07.12.2017
13:38
 

Атаке на Пёрл-Харбор 76 лет: 25 исторических ФОТО про то, как за день погибли 2400 человек

История
Ровно 76 лет назад, 7 декабря 1941 года США пережили одну из самых тяжелых трагедий начала 1940-х годов. Мы не говорим "тяжелое поражение во время Второй мировой войны", потому что в момент атаки на Перл-Харбор США не находились в состоянии войны с Японией (атака стала поводом ее объявить), то есть формально почти 2400 человек погибли в мирное для страны время. Сегодня есть все основания полагать, что руководство США знало о готовящейся атаке и допустило ее для получения возможности манипулирования общественным мнением и объявления войны Японии… но оставим это "Википедии" и историкам. Мы же просто покажем архивные фотографии, большую часть из которых тебе вряд ли доводилось видеть раньше.
Атаке на Пёрл-Харбор 76 лет: 25 исторических ФОТО про то, как за день погибли 2400 человек
1
Матросы пытаются спасти выживших на борту линкора "Вест Вирджиния".
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix/LETA


Атаке на Пёрл-Харбор 76 лет: 25 исторических ФОТО про то, как за день погибли 2400 человек
2
Фото Форд-Айленда, главной мишени японцев 7 декабря 1941 года, сделано за год до нападения. Видны авианосец "Йорктаун", десять линкоров, 17 крейсеров, два легких крейсера и более 30 эсминцев. Кстати, в момент атаки ни одного ценного для США авианосца в Перл-Харборе не было, а из восьми имевшихся линкоров времен Первой мировой войны пострадали лишь четыре.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix/LETA


Атаке на Пёрл-Харбор 76 лет: 25 исторических ФОТО про то, как за день погибли 2400 человек
3
План расположения кораблей США, обнаружен в кабине одного из сбитых японских самолетов. Япония, кстати, в той атаке потеряла 64 человек, лишь один был захвачен в плен.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix/LETA


Атаке на Пёрл-Харбор 76 лет: 25 исторических ФОТО про то, как за день погибли 2400 человек
4
Японские палубные бомбардировщики "Тип 99" готовятся к взлету с борта авианосца для атаки на Перл-Харбор. На фоне — авианосец "Сорю", который через полгода будет тяжело поврежден авиацией США и потоплен торпедами своего же эсминца "Исокадзэ".
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix/LETA


Атаке на Пёрл-Харбор 76 лет: 25 исторических ФОТО про то, как за день погибли 2400 человек
5
Офицер на борту японского авианосца. Иероглифы слева — приказ пилотам самолетов уничтожить врага любой ценой.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix/LETA


Атаке на Пёрл-Харбор 76 лет: 25 исторических ФОТО про то, как за день погибли 2400 человек
6
Палубный торпедоносец "Тип 97" взлетает с авианосца "Сёкаку". Кстати, этот авианосец будет уничтожен взрывом от детонации авиационного бензина после попадания трех торпед американской подводной лодки "Кавелла" 19 июня 1944 года. От взрыва погибнут 1272 человека. Таким образом, американский подводный флот — представителей которого также не было в Перл-Харбор во время атаки 75 лет назад, хотя Япония надеялась потопить немало подлодок — сполна отплатит за вероломное нападение в мирное время.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix/LETA


Атаке на Пёрл-Харбор 76 лет: 25 исторических ФОТО про то, как за день погибли 2400 человек
7
Атака на Пёрл-Харбор, фото сделано японским пилотом.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix/LETA


Атаке на Пёрл-Харбор 76 лет: 25 исторических ФОТО про то, как за день погибли 2400 человек
8
Взрыв на американском эсминце "Шоу" во время второй волны атаки на Перл-Харбор. Несмотря на впечатление катастрофического, он таковым не был — корабль отремонтировали и он успешно воевал, а из строя был выведен из-за того, что сел на мель, причем в самом конце войны.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix/LETA


Атаке на Пёрл-Харбор 76 лет: 25 исторических ФОТО про то, как за день погибли 2400 человек
9
Этот же взрыв с другой точки.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix/LETA


Атаке на Пёрл-Харбор 76 лет: 25 исторических ФОТО про то, как за день погибли 2400 человек
10
Тот же взрыв, вид с уже разгромленной и находящейся в состоянии хаоса авиабазы США.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix/LETA


Атаке на Пёрл-Харбор 76 лет: 25 исторических ФОТО про то, как за день погибли 2400 человек
11
Силуэт палубного бомбардировщика "Тип 99" во время атаки.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix/LETA


Атаке на Пёрл-Харбор 76 лет: 25 исторических ФОТО про то, как за день погибли 2400 человек
12
Разрывы от огня американской зенитной артиллерии. Страшно дымит линкор "Аризона", взрыв боезапаса которого в тот день убил 1177 человек — это половина жертв атаки на Перл-Харбор!
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix/LETA


Атаке на Пёрл-Харбор 76 лет: 25 исторических ФОТО про то, как за день погибли 2400 человек
13
Палубный истребитель Mitsubishi A6M Zero после попадания зенитной артиллерии США. Во время атаки на Перл-Харбор эти смертоносные машины прикрывали две волны бомбардировщиков и штурмовиков, а также сами отстрелялись по авиабазам США.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix/LETA


Атаке на Пёрл-Харбор 76 лет: 25 исторических ФОТО про то, как за день погибли 2400 человек
14
Линкор "Калифорния" во время атаки. Был потоплен в результате атаки, но поднят и вновь введен в строй уже летом 1942 года. Прошел всю войну.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix/LETA


Атаке на Пёрл-Харбор 76 лет: 25 исторических ФОТО про то, как за день погибли 2400 человек
15
Команда авианосца "Сёкаку" криком "Банзай!" провожает вторую волну бомбардировщиков и штурмовиков.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix/LETA


Атаке на Пёрл-Харбор 76 лет: 25 исторических ФОТО про то, как за день погибли 2400 человек
16
Морпехи США ожидают возможного возвращения авиации Японии около казарм на базе в Перл-Харбор.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix/LETA


Атаке на Пёрл-Харбор 76 лет: 25 исторических ФОТО про то, как за день погибли 2400 человек
17
Сбитый истребитель Mitsubishi A6M Zero с пометками, указывающим на его принадлежность авианосцу "Акаги".
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix/LETA


Атаке на Пёрл-Харбор 76 лет: 25 исторических ФОТО про то, как за день погибли 2400 человек
18
Пулеметчики на борту минного тральщика Avocet высматривают цели для огня. Однако это уже момент окончания атаки.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix/LETA


Атаке на Пёрл-Харбор 76 лет: 25 исторических ФОТО про то, как за день погибли 2400 человек
19
Передняя часть горящего линкора "Аризона".
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix/LETA


Атаке на Пёрл-Харбор 76 лет: 25 исторических ФОТО про то, как за день погибли 2400 человек
20
Эскадренные миноносцы "Даунс" и "Кэссин" в доках после атаки на Перл-Харбор.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix/LETA


Атаке на Пёрл-Харбор 76 лет: 25 исторических ФОТО про то, как за день погибли 2400 человек
21
Матросы пытаются спасти горящий морской патрульный бомбардировщик "Каталина".
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix/LETA


Атаке на Пёрл-Харбор 76 лет: 25 исторических ФОТО про то, как за день погибли 2400 человек
22
Уничтоженный Boeing B-17 Flying Fortress после атаки на Перл-Харбор. Кстати, конкретно этот самолет — один из тех, что прилетели из Калифорнии на авиабазу Hickam Air Field в Перл-Харборе буквально во время налета японской авиации. Что называется, с корабля прямо в ад. Самолет был уничтожен уже на земле, после успешного приземления.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix/LETA


Атаке на Пёрл-Харбор 76 лет: 25 исторических ФОТО про то, как за день погибли 2400 человек
23
Тело моряка ВМС США, погибшего во время японского налета.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix/LETA


Атаке на Пёрл-Харбор 76 лет: 25 исторических ФОТО про то, как за день погибли 2400 человек
24
Модель Перл-Харбора, сделанная в Японией для съемок пропагандистского фильма об атаке.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix/LETA


Атаке на Пёрл-Харбор 76 лет: 25 исторических ФОТО про то, как за день погибли 2400 человек
25
Главные старшины одного из кораблей ВМС США слушают обращение Франклина Рузвельта к Конгрессу, в котором тот требует объявить войну Японии. Президент был услышан и война была объявлена
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix/LETA
 
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!