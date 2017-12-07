Атаке на Пёрл-Харбор 76 лет: 25 исторических ФОТО про то, как за день погибли 2400 человек

Ровно 76 лет назад, 7 декабря 1941 года США пережили одну из самых тяжелых трагедий начала 1940-х годов. Мы не говорим "тяжелое поражение во время Второй мировой войны", потому что в момент атаки на Перл-Харбор США не находились в состоянии войны с Японией (атака стала поводом ее объявить), то есть формально почти 2400 человек погибли в мирное для страны время. Сегодня есть все основания полагать, что руководство США знало о готовящейся атаке и допустило ее для получения возможности манипулирования общественным мнением и объявления войны Японии… но оставим это "Википедии" и историкам. Мы же просто покажем архивные фотографии, большую часть из которых тебе вряд ли доводилось видеть раньше.