07.12.2016
07:02
4

Атаке на Пёрл-Харбор ровно 75 лет: 25 исторических фото, которые мало кто видел

История
Ровно 75 лет назад, 7 декабря 1941 года США пережили одну из самых тяжелых трагедий начала 1940-х годов. Мы не говорим "тяжелое поражение во время Второй мировой войны", потому что в момент атаки на Перл-Харбор США не находились в состоянии войны с Японией (атака стала поводом ее объявить), то есть формально почти 2400 человек погибли в мирное для страны время. Сегодня есть все основания полагать, что руководство США знало о готовящейся атаке и допустило ее для получения возможности манипулирования общественным мнением и объявления войны Японии… но оставим это "Википедии" и историкам. Мы же просто покажем архивные фотографии, большую часть из которых тебе вряд ли доводилось видеть раньше.
Атаке на Пёрл-Харбор ровно 75 лет: 25 исторических фото, которые мало кто видел
1
Матросы пытаются спасти выживших на борту линкора "Вест Вирджиния".
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix


Атаке на Пёрл-Харбор ровно 75 лет: 25 исторических фото, которые мало кто видел
2
Фото Форд-Айленда, главной мишени японцев 7 декабря 1941 года, сделано за год до нападения. Видны авианосец "Йорктаун", десять линкоров, 17 крейсеров, два легких крейсера и более 30 эсминцев. Кстати, в момент атаки ни одного ценного для США авианосца в Перл-Харборе не было, а из восьми имевшихся линкоров времен Первой мировой войны пострадали лишь четыре.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix


Атаке на Пёрл-Харбор ровно 75 лет: 25 исторических фото, которые мало кто видел
3
План расположения кораблей США, обнаружен в кабине одного из сбитых японских самолетов. Япония, кстати, в той атаке потеряла 64 человек, лишь один был захвачен в плен.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix


Атаке на Пёрл-Харбор ровно 75 лет: 25 исторических фото, которые мало кто видел
4
Японские палубные бомбардировщики "Тип 99" готовятся к взлету с борта авианосца для атаки на Перл-Харбор. На фоне — авианосец "Сорю", который через полгода будет тяжело поврежден авиацией США и потоплен торпедами своего же эсминца "Исокадзэ".
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix


Атаке на Пёрл-Харбор ровно 75 лет: 25 исторических фото, которые мало кто видел
5
Офицер на борту японского авианосца. Иероглифы слева — приказ пилотам самолетов уничтожить врага любой ценой.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix


Атаке на Пёрл-Харбор ровно 75 лет: 25 исторических фото, которые мало кто видел
6
Палубный торпедоносец "Тип 97" взлетает с авианосца "Сёкаку". Кстати, этот авианосец будет уничтожен взрывом от детонации авиационного бензина после попадания трех торпед американской подводной лодки "Кавелла" 19 июня 1944 года. От взрыва погибнут 1272 человека. Таким образом, американский подводный флот — представителей которого также не было в Перл-Харбор во время атаки 75 лет назад, хотя Япония надеялась потопить немало подлодок — сполна отплатит за вероломное нападение в мирное время.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix


Атаке на Пёрл-Харбор ровно 75 лет: 25 исторических фото, которые мало кто видел
7
Атака на Пёрл-Харбор, фото сделано японским пилотом.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix


Атаке на Пёрл-Харбор ровно 75 лет: 25 исторических фото, которые мало кто видел
8
Взрыв на американском эсминце "Шоу" во время второй волны атаки на Перл-Харбор. Несмотря на впечатление катастрофического, он таковым не был — корабль отремонтировали и он успешно воевал, а из строя был выведен из-за того, что сел на мель, причем в самом конце войны.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix


Атаке на Пёрл-Харбор ровно 75 лет: 25 исторических фото, которые мало кто видел
9
Этот же взрыв с другой точки.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix


Атаке на Пёрл-Харбор ровно 75 лет: 25 исторических фото, которые мало кто видел
10
Тот же взрыв, вид с уже разгромленной и находящейся в состоянии хаоса авиабазы США.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix


Атаке на Пёрл-Харбор ровно 75 лет: 25 исторических фото, которые мало кто видел
11
Силуэт палубного бомбардировщика "Тип 99" во время атаки.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix


Атаке на Пёрл-Харбор ровно 75 лет: 25 исторических фото, которые мало кто видел
12
Разрывы от огня американской зенитной артиллерии. Страшно дымит линкор "Аризона", взрыв боезапаса которого в тот день убил 1177 человек — это половина жертв атаки на Перл-Харбор!
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix


Атаке на Пёрл-Харбор ровно 75 лет: 25 исторических фото, которые мало кто видел
13
Палубный истребитель Mitsubishi A6M Zero после попадания зенитной артиллерии США. Во время атаки на Перл-Харбор эти смертоносные машины прикрывали две волны бомбардировщиков и штурмовиков, а также сами отстрелялись по авиабазам США.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix


Атаке на Пёрл-Харбор ровно 75 лет: 25 исторических фото, которые мало кто видел
14
Линкор "Калифорния" во время атаки. Был потоплен в результате атаки, но поднят и вновь введен в строй уже летом 1942 года. Прошел всю войну.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix


Атаке на Пёрл-Харбор ровно 75 лет: 25 исторических фото, которые мало кто видел
15
Команда авианосца "Сёкаку" криком "Банзай!" провожает вторую волну бомбардировщиков и штурмовиков.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix


Атаке на Пёрл-Харбор ровно 75 лет: 25 исторических фото, которые мало кто видел
16
Морпехи США ожидают возможного возвращения авиации Японии около казарм на базе в Перл-Харбор.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix


Атаке на Пёрл-Харбор ровно 75 лет: 25 исторических фото, которые мало кто видел
17
Сбитый истребитель Mitsubishi A6M Zero с пометками, указывающим на его принадлежность авианосцу "Акаги".
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix


Атаке на Пёрл-Харбор ровно 75 лет: 25 исторических фото, которые мало кто видел
18
Пулеметчики на борту минного тральщика Avocet высматривают цели для огня. Однако это уже момент окончания атаки.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix


Атаке на Пёрл-Харбор ровно 75 лет: 25 исторических фото, которые мало кто видел
19
Передняя часть горящего линкора "Аризона".
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix


Атаке на Пёрл-Харбор ровно 75 лет: 25 исторических фото, которые мало кто видел
20
Эскадренные миноносцы "Даунс" и "Кэссин" в доках после атаки на Перл-Харбор.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix


Атаке на Пёрл-Харбор ровно 75 лет: 25 исторических фото, которые мало кто видел
21
Матросы пытаются спасти горящий морской патрульный бомбардировщик "Каталина".
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix


Атаке на Пёрл-Харбор ровно 75 лет: 25 исторических фото, которые мало кто видел
22
Уничтоженный Boeing B-17 Flying Fortress после атаки на Перл-Харбор. Кстати, конкретно этот самолет — один из тех, что прилетели из Калифорнии на авиабазу Hickam Air Field в Перл-Харборе буквально во время налета японской авиации. Что называется, с корабля прямо в ад. Самолет был уничтожен уже на земле, после успешного приземления.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix


Атаке на Пёрл-Харбор ровно 75 лет: 25 исторических фото, которые мало кто видел
23
Тело моряка ВМС США, погибшего во время японского налета.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix


Атаке на Пёрл-Харбор ровно 75 лет: 25 исторических фото, которые мало кто видел
24
Модель Перл-Харбора, сделанная в Японией для съемок пропагандистского фильма об атаке.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix


Атаке на Пёрл-Харбор ровно 75 лет: 25 исторических фото, которые мало кто видел
25
Главные старшины одного из кораблей ВМС США слушают обращение Франклина Рузвельта к Конгрессу, в котором тот требует объявить войну Японии. Президент был услышан и война была объявлена.
U.S. Navy/National Archives/Reuters/Scanpix
 
Ieteikt
Уникальные кадры: Советская Россия глазами латышского стрелка, охранявшего Ленина Уникальные кадры: Советская Россия глазами латышского стрелка, охранявшего Ленина   (2)
Уникальные фото жутких интерьеров затонувшей подлодки Первой мировой Уникальные фото жутких интерьеров затонувшей подлодки Первой мировой   (2)
HD-ВИДЕО: &quot;Ну вот твою бабушку мы здесь...&quot; - мирная жизнь в Берлине в июле 1945 года HD-ВИДЕО: "Ну вот твою бабушку мы здесь..." - мирная жизнь в Берлине в июле 1945 года   (1)
Все для фронта, все для победы: 10 неожиданных изобретений первой мировой войны Все для фронта, все для победы: 10 неожиданных изобретений первой мировой войны   (4)
1939-1945: Главные фото о Второй Мировой войне 1939-1945: Главные фото о Второй Мировой войне   (6)
100 лет первому проходу Панамского канала: справа — Америка, слева… тоже Америка! 100 лет первому проходу Панамского канала: справа — Америка, слева… тоже Америка!  
Цветные фотографии первой мировой войны оживляют истории 100-летней давности Цветные фотографии первой мировой войны оживляют истории 100-летней давности   (1)
Лондонский Тауэр утопили в крови 888246 жертв первой мировой войны Лондонский Тауэр утопили в крови 888246 жертв первой мировой войны  
Добавить комментарий
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии
Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!