Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
Мы все голову ломали — ну почему Ирландия?! В Европе есть много других прекрасных стран. А теперь мы нашли эти фотографии и все встало на свои места! Мы уверены, что коварные вербовщики показывали уехавшим латвийцам именно эти фотографии, сделанные в Ирландии в 1890-х годах. На них страна предстает, во-первых, удивительно красивой, во-вторых, невероятно близкой нам. "Смотри, если у них ТАК было уже тогда, представляешь, что там сейчас?", — шептали они интимно на ушко… Ну а если серьезно, то фотографии из Библиотеке Конгресса США действительно сделаны в Ирландии в 1890-х годах и раскрашены тогда же методом фотохрома (а не сегодня мерзким "Фотошопом", как можно было бы подумать). Смотри и ищи места, в которых сегодня, возможно, живут твои друзья или родные!