10.04.2017
10:44
 

Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев

История
Мы все голову ломали — ну почему Ирландия?! В Европе есть много других прекрасных стран. А теперь мы нашли эти фотографии и все встало на свои места! Мы уверены, что коварные вербовщики показывали уехавшим латвийцам именно эти фотографии, сделанные в Ирландии в 1890-х годах. На них страна предстает, во-первых, удивительно красивой, во-вторых, невероятно близкой нам. "Смотри, если у них ТАК было уже тогда, представляешь, что там сейчас?", — шептали они интимно на ушко… Ну а если серьезно, то фотографии из Библиотеке Конгресса США действительно сделаны в Ирландии в 1890-х годах и раскрашены тогда же методом фотохрома (а не сегодня мерзким "Фотошопом", как можно было бы подумать). Смотри и ищи места, в которых сегодня, возможно, живут твои друзья или родные!
Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
1
Glenoe Village, County Antrim.
Library of Congress


Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
2
Glenariff, County Antrim.
Library of Congress


Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
3
Dungarvan Bridge and Harbor, County Waterford.
Library of Congress


Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
4
Dargle Bridge, County Wicklow.
Library of Congress


Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
5
Bray, County Wicklow.
Library of Congress


Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
6
Vale of Avoca, County Wicklow.
Library of Congress


Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
7
Rope bridge, Carrick-a-Rede, County Antrim.
Library of Congress


Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
8
The Honeycombs, Giant's Causeway, County Antrim.
Library of Congress


Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
9
Giant's Causeway, County Antrim.
Library of Congress


Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
10
Portrush, County Antrim.
Library of Congress


Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
11
Dunluce Castle, County Antrim.
Library of Congress


Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
12
Royal Avenue, Belfast, County Antrim.
Library of Congress


Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
13
Lisdoonvarna, County Clare.
Library of Congress


Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
14
Eccles Hotel, Glengarriff, County Cork.
Library of Congress


Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
15
Tunnel near Glengarriff, County Cork.
Library of Congress


Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
16
Patrick Street, Cork, County Cork.
Library of Congress


Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
17
Blackrock Castle, County Cork.
Library of Congress


Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
18
Glengarriff Harbor, County Cork.
Library of Congress


Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
19
Powerscourt Waterfall, County Wicklow.
Library of Congress


Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
20
Queenstown, County Cork.
Library of Congress


Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
21
Queenstown Harbor, County Cork.
Library of Congress


Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
22
Newcastle, County Down.
Library of Congress


Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
23
Bank of Ireland, Dublin, County Dublin.
Library of Congress


Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
24
Lower Lough Erne, County Fermanagh.
Library of Congress


Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
25
Ruins, Devenish Island, Lough Erne, County Fermanagh.
Library of Congress


Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
26
Killary Bay, Connemara, County Galway.
Library of Congress


Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
27
Valentia, County Kerry.
Library of Congress


Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
28
Ross Castle, Killarney, County Kerry.
Library of Congress


Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
29
The quays, Waterford, County Waterford.
Library of Congress


Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
30
Muckross Abbey, Killarney, County Kerry.
Library of Congress


Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
31
Menawn Cliffs, Achill, County Mayo.
Library of Congress


Цветные фото Ирландии 1890-х годов, из-за которых туда уехали тысячи латвийцев
32
Просто бабушка с прялкой. Графство Голуэй.
Library of Congress
 
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!