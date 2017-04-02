ФБР США тихо выложило "потерянные" фото, сделанные во время терактов 9/11

В официальном онлайн-хранилище Федерального бюро расследования (ФБР) США появилась коллекция фотографий, сделанных сразу после атаки на здание Пентагона 11 сентября 2001 года. Многие СМИ назвали их "рассекреченными", но это не так — согласно заявлению представителя ФБР, снимки были выложены онлайн еще 15 лет назад, но потом в результате технической ошибки они с сайта исчезли и были "перезалиты" только теперь. Как долго они были недоступны для публики — не сообщается.