02.04.2017
16:29
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ФБР США тихо выложило "потерянные" фото, сделанные во время терактов 9/11

История
В официальном онлайн-хранилище Федерального бюро расследования (ФБР) США появилась коллекция фотографий, сделанных сразу после атаки на здание Пентагона 11 сентября 2001 года. Многие СМИ назвали их "рассекреченными", но это не так — согласно заявлению представителя ФБР, снимки были выложены онлайн еще 15 лет назад, но потом в результате технической ошибки они с сайта исчезли и были "перезалиты" только теперь. Как долго они были недоступны для публики — не сообщается.
ФБР США тихо выложило "потерянные" фото, сделанные во время терактов 9/11
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Напомним, что во время столкновения самолета Boeing 757-223 авиакомпании American Airlines, который 1 сентября 2001 года выполнял рейс номер 77 из Вашингтона в Лос-Анджелес, со зданием Пентагона США, погибли 59 пассажиров и членов экипажа самолета, а также 125 человек на земле. Плюс пять террористов-угонщиков.
FBI Records: The vault

 
Ieteikt
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