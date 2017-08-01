Кто "на Париж", кто "на Берлин". Необычные ФОТО солдат времен Первой мировой войны

Когда кто-то говорит "фото солдат Первой мировой", на лицах окружающих появляется скука. Ну, если только они не фанаты старинной фотографии. Ведь обычно это формальные и не особо вдохновляющие снимки… но на сей раз все не так. Это коллекция фотографий из архива Коннектикутского колледжа в США. Они сделаны в разные годы в начале XX века — как в тренировочных лагерях, так и в парках отдыха. Цель фотографирования за 100 лет, в принципе, не изменилась — сделать "сувенир на память". Герои одних снимков вполне осознают комичность ситуации, другие выглядят до смешного серьезно.