01.08.2017
13:51
 

Кто "на Париж", кто "на Берлин". Необычные ФОТО солдат времен Первой мировой войны

История
Когда кто-то говорит "фото солдат Первой мировой", на лицах окружающих появляется скука. Ну, если только они не фанаты старинной фотографии. Ведь обычно это формальные и не особо вдохновляющие снимки… но на сей раз все не так. Это коллекция фотографий из архива Коннектикутского колледжа в США. Они сделаны в разные годы в начале XX века — как в тренировочных лагерях, так и в парках отдыха. Цель фотографирования за 100 лет, в принципе, не изменилась — сделать "сувенир на память". Герои одних снимков вполне осознают комичность ситуации, другие выглядят до смешного серьезно.
Кто "на Париж", кто "на Берлин". Необычные ФОТО солдат времен Первой мировой войны
1
"Полет из пустыни" (т.е. военного лагеря). Сейчас — польский Свентошув, тогда — немецкий Нойхаммер-ам-Квайс. Фото сделано где-то в 1910-1912 годах.
Неизвестный фотограф/Connecticut College


Кто "на Париж", кто "на Берлин". Необычные ФОТО солдат времен Первой мировой войны
2
"Полет из Элзенборна в Париж". Военный лагерь в тогда немецком, а сейчас бельгийском Элзенборне. 1915 год.
Alexander Herld/Connecticut College


Кто "на Париж", кто "на Берлин". Необычные ФОТО солдат времен Первой мировой войны
3
Там же, 1915 год.
Alexander Herld/Connecticut College


Кто "на Париж", кто "на Берлин". Необычные ФОТО солдат времен Первой мировой войны
4
"Ура, этому подразделению осталось 22 дня". Где-то в Германии. 1912-1915.
Неизвестный фотограф/Connecticut College


Кто "на Париж", кто "на Берлин". Необычные ФОТО солдат времен Первой мировой войны
5
"Зарезервированный полет домой". Страсбург, Австрия. 1912 год.
J. Jungmann/Connecticut College


Кто "на Париж", кто "на Берлин". Необычные ФОТО солдат времен Первой мировой войны
6
Сейчас — польский Свентошув, тогда — немецкий Нойхаммер-ам-Квайс. 1914 год.
Paul Riediger/Connecticut College


Кто "на Париж", кто "на Берлин". Необычные ФОТО солдат времен Первой мировой войны
7
"Побег из пустыни". Там же, 1913 год.
Paul Riediger/Connecticut College


Кто "на Париж", кто "на Берлин". Необычные ФОТО солдат времен Первой мировой войны
8
"Полет из Дёберица". Германия. 1912-1914.
Paul Höfer/Connecticut College


Кто "на Париж", кто "на Берлин". Необычные ФОТО солдат времен Первой мировой войны
9
"Молнией и громом Бог создал Пустыню Дёбериц". "Полет из пустыни Дёбериц". Германия, 1914 год.
Alfons Weghuber/Connecticut College


Кто "на Париж", кто "на Берлин". Необычные ФОТО солдат времен Первой мировой войны
10
"С Новым 1918 Годом!". Неизвестная студия в Германии.
Неизвестный фотограф/Connecticut College


Кто "на Париж", кто "на Берлин". Необычные ФОТО солдат времен Первой мировой войны
11
"Побег из Мюнстера". 1916 год.
Неизвестный фотограф/Connecticut College


Кто "на Париж", кто "на Берлин". Необычные ФОТО солдат времен Первой мировой войны
12
А на закуску несколько подобных фото из 1920-х и 1930-х. Очень уж они хороши. Вот, например.
Неизвестный фотограф/Connecticut College


Кто "на Париж", кто "на Берлин". Необычные ФОТО солдат времен Первой мировой войны
13
И так развлекались не только в Германии. Вот американская фотография.
Неизвестный фотограф/Connecticut College


Кто "на Париж", кто "на Берлин". Необычные ФОТО солдат времен Первой мировой войны
14
А вот даже эстонская(!). 1920-ые годы, место неизвестно.
Неизвестный фотограф/Connecticut College


Кто "на Париж", кто "на Берлин". Необычные ФОТО солдат времен Первой мировой войны
15
Еще США. "Ковбой" готов стрелять немецких противников не глядя. 1917 год.
Неизвестный фотограф/Connecticut College


Кто "на Париж", кто "на Берлин". Необычные ФОТО солдат времен Первой мировой войны
16
И, наконец, французское фото 1944 года. На Берлин!
Неизвестный фотограф/Connecticut College
 
Ieteikt
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