"Леди смерть" и другие. 13 талантливо раскрашенных фото советских женщин-снайперов

Советская армия в годы Второй мировой войны была уникальна в том числе и по количеству женщин в ее рядах. И речь идет не только о врачах и медсестрах или радистках — представительницах относительно мирных военных профессий — но и о тех, кто непосредственно убивал врага. Причем убивал обычно не в пылу сражения, когда в крови бушует адреналин и вопрос часто стоит "или я, или он", а убивал исключительно хладнокровно и издалека. По разным оценкам на Восточном фронте на стороне СССР сражались до 2000 женщин-снайперов. Некоторые из них стали легендами и, естественно, использовались властями для пропаганды, причем как в стране, так и за ее пределами.