23.04.2017
07:52
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"Леди смерть" и другие. 13 талантливо раскрашенных фото советских женщин-снайперов

История
Советская армия в годы Второй мировой войны была уникальна в том числе и по количеству женщин в ее рядах. И речь идет не только о врачах и медсестрах или радистках — представительницах относительно мирных военных профессий — но и о тех, кто непосредственно убивал врага. Причем убивал обычно не в пылу сражения, когда в крови бушует адреналин и вопрос часто стоит "или я, или он", а убивал исключительно хладнокровно и издалека. По разным оценкам на Восточном фронте на стороне СССР сражались до 2000 женщин-снайперов. Некоторые из них стали легендами и, естественно, использовались властями для пропаганды, причем как в стране, так и за ее пределами.
"Леди смерть" и другие. 13 талантливо раскрашенных фото советских женщин-снайперов
1
Наиболее известная из всех — Людмила Павличенко, известная на западе как "Леди смерть". За полтора года — с начала 1941 по лето 1942 во время боев за Одессу и Севастополь она якобы застрелила 309 солдат и офицеров противника (большинство — румыны). За это западная пресса прозвала ее "Леди смерть". Но прозвище появилось позже, когда оправившись от серьезного ранения в 1942 году она отправилась "в тур" в США, где стала "русской сенсацией". Кстати, после возвращения из США на фронт Павличенко уже не попала — стала инструктором и работала в тылу.
Klimbim/Facebook
"Леди смерть" и другие. 13 талантливо раскрашенных фото советских женщин-снайперов
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Эти исторические фотографии великолепно раскрасила переводчик с немецкого Ольга Ширнина, известная под псевдонимом Klimbim. На фото — Роза Шанина, которая стала снайпером в возрасте 16 лет, убила 59 нацистов.
Klimbim/Facebook


"Леди смерть" и другие. 13 талантливо раскрашенных фото советских женщин-снайперов
3
Из 2000 женщин-снайперов до конца войны дожила примерно четверть. Большое количество снайперов в советской армии обуславливалось в том числе и требованием к каждой стрелковой роте иметь не менее двух снайперов.
Klimbim/Facebook


"Леди смерть" и другие. 13 талантливо раскрашенных фото советских женщин-снайперов
4
Людмила Павличенко, безусловно, была звездой. Снайпером она стала не случайно — до войны увлекалась стрельбой, в ее начале прошла снайперские курсы и была отправлена на фронт.
Klimbim/Facebook


"Леди смерть" и другие. 13 талантливо раскрашенных фото советских женщин-снайперов
5
Вторым снайпером в ее роте был лейтенант Леонид Киценко. Они быстро стали парой, хотели пожениться, но не успели — в марте 1942 фашисты вычислили их позицию и "накрыли" ее минометным огнем. Людмила сама вынесла тело жениха к своим.
Klimbim/Facebook


"Леди смерть" и другие. 13 талантливо раскрашенных фото советских женщин-снайперов
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Но в коллекции Шириной есть не только "Леди смерть". Вот, например, узбечка Зиба Ганиева. Она пошла на фронт в 18 лет. За линию фронта она уходила в общей сложности 16 раз.
Klimbim/Facebook


"Леди смерть" и другие. 13 талантливо раскрашенных фото советских женщин-снайперов
7
А Евгения Макеева (слева от Павличенко) за свою службу убила 68 солдат и офицеров противника.
Klimbim/Facebook


"Леди смерть" и другие. 13 талантливо раскрашенных фото советских женщин-снайперов
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Не все легендарные женщины-снайперы счастливо избежали смерти. Роза Шанина, например, была смертельно ранена в Восточной Пруссии незадолго до конца войны в 1945 году.
Klimbim/Facebook


"Леди смерть" и другие. 13 талантливо раскрашенных фото советских женщин-снайперов
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Но многие прошли почти всю войну, как, например, Надежда Колесникова и Людмила Макарова. Ну а теперь, спустя много лет, их фотографии были талантливо раскрашены человеком, который "неровно дышит" к истории войны вообще и роли в ней женщин, в частности. Снимаем шляпу!
Klimbim/Facebook
 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!