27.03.2017
11:43
 

Сельская жизнь в "той самой" Японии — в раскрашенных фото конца XIX века

История
В 1850-х и 1860-х годах Япония постепенно открывалась для западного мира, эпоха тотальной изоляции заканчивалась. Западные исследователи и технологии проникали в страну через многочисленные порты, включая Йокогаму, где Феликс Беато открыл первую в Японии фотостудию.
Сельская жизнь в "той самой" Японии — в раскрашенных фото конца XIX века
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Уличный музыкант.
Metropolitan Museum of Art via Mashable

Сузуки Шиничи был одним из первых японцев, который стал жертвой обаяния фотографии. Пройдя учебный курс в студии другого пионера, японского фотографа Шимоки Ренджо, в 1872 году он получил заказ от шотландского издателя Джона Блэка на создание серии фотографий для журнала "Дальний восток", целевой аудиторией которого были экспаты, проживающие в Йокогаме.

Зная, что аудитория жаждет экзотических картинок на тему вневременной японской культуры, Сузуки сфокусировался на сельской жизни и ее профессиях. Позы "моделей" мирные, они одеты в традиционные костюмы ручной работы и помещены в идиллическую среду.

Ну а уже в наше время фото были аккуратно раскрашены и находятся в распоряжении Метрополитен-музея.

Сельская жизнь в "той самой" Японии — в раскрашенных фото конца XIX века
2
Профессиональные певицы.
Metropolitan Museum of Art via Mashable


Сельская жизнь в "той самой" Японии — в раскрашенных фото конца XIX века
3
Разносчик газет.
Metropolitan Museum of Art via Mashable


Сельская жизнь в "той самой" Японии — в раскрашенных фото конца XIX века
4
Metropolitan Museum of Art via Mashable


Сельская жизнь в "той самой" Японии — в раскрашенных фото конца XIX века
5
Официантка в чайной.
Metropolitan Museum of Art via Mashable


Сельская жизнь в "той самой" Японии — в раскрашенных фото конца XIX века
6
Женщина в традиционной одежде и с мечом.
Metropolitan Museum of Art via Mashable


Сельская жизнь в "той самой" Японии — в раскрашенных фото конца XIX века
7
Metropolitan Museum of Art via Mashable


Сельская жизнь в "той самой" Японии — в раскрашенных фото конца XIX века
8
Рабочий на ферме в дождевом плаще.
Metropolitan Museum of Art via Mashable


Сельская жизнь в "той самой" Японии — в раскрашенных фото конца XIX века
9
Metropolitan Museum of Art via Mashable


Сельская жизнь в "той самой" Японии — в раскрашенных фото конца XIX века
10
Metropolitan Museum of Art via Mashable


Сельская жизнь в "той самой" Японии — в раскрашенных фото конца XIX века
11
Танцовщица.
Metropolitan Museum of Art via Mashable


Сельская жизнь в "той самой" Японии — в раскрашенных фото конца XIX века
12
Мужчина, готовящий рыбу.
Metropolitan Museum of Art via Mashable


Сельская жизнь в "той самой" Японии — в раскрашенных фото конца XIX века
13
Metropolitan Museum of Art via Mashable


Сельская жизнь в "той самой" Японии — в раскрашенных фото конца XIX века
14
Metropolitan Museum of Art via Mashable


Сельская жизнь в "той самой" Японии — в раскрашенных фото конца XIX века
15
Флористка.
Metropolitan Museum of Art via Mashable


Сельская жизнь в "той самой" Японии — в раскрашенных фото конца XIX века
16
Женщина с зонтиком.
Metropolitan Museum of Art via Mashable


Сельская жизнь в "той самой" Японии — в раскрашенных фото конца XIX века
17
Metropolitan Museum of Art via Mashable


Сельская жизнь в "той самой" Японии — в раскрашенных фото конца XIX века
18
Metropolitan Museum of Art via Mashable


Сельская жизнь в "той самой" Японии — в раскрашенных фото конца XIX века
19
Metropolitan Museum of Art via Mashable


Сельская жизнь в "той самой" Японии — в раскрашенных фото конца XIX века
20
Metropolitan Museum of Art via Mashable


Сельская жизнь в "той самой" Японии — в раскрашенных фото конца XIX века
21
Metropolitan Museum of Art via Mashable


Сельская жизнь в "той самой" Японии — в раскрашенных фото конца XIX века
22
Metropolitan Museum of Art via Mashable


Сельская жизнь в "той самой" Японии — в раскрашенных фото конца XIX века
23
Сапожник.
Metropolitan Museum of Art via Mashable


Сельская жизнь в "той самой" Японии — в раскрашенных фото конца XIX века
24
Metropolitan Museum of Art via Mashable


Сельская жизнь в "той самой" Японии — в раскрашенных фото конца XIX века
25
Актер в самурайской одежде.
Metropolitan Museum of Art via Mashable
 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!