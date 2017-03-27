Сельская жизнь в "той самой" Японии — в раскрашенных фото конца XIX века
В 1850-х и 1860-х годах Япония постепенно открывалась для западного мира, эпоха тотальной изоляции заканчивалась. Западные исследователи и технологии проникали в страну через многочисленные порты, включая Йокогаму, где Феликс Беато открыл первую в Японии фотостудию.
Сузуки Шиничи был одним из первых японцев, который стал жертвой обаяния фотографии. Пройдя учебный курс в студии другого пионера, японского фотографа Шимоки Ренджо, в 1872 году он получил заказ от шотландского издателя Джона Блэка на создание серии фотографий для журнала "Дальний восток", целевой аудиторией которого были экспаты, проживающие в Йокогаме.
Зная, что аудитория жаждет экзотических картинок на тему вневременной японской культуры, Сузуки сфокусировался на сельской жизни и ее профессиях. Позы "моделей" мирные, они одеты в традиционные костюмы ручной работы и помещены в идиллическую среду.
Ну а уже в наше время фото были аккуратно раскрашены и находятся в распоряжении Метрополитен-музея.