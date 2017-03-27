Сельская жизнь в "той самой" Японии — в раскрашенных фото конца XIX века

Сузуки Шиничи был одним из первых японцев, который стал жертвой обаяния фотографии. Пройдя учебный курс в студии другого пионера, японского фотографа Шимоки Ренджо, в 1872 году он получил заказ от шотландского издателя Джона Блэка на создание серии фотографий для журнала "Дальний восток", целевой аудиторией которого были экспаты, проживающие в Йокогаме.

Зная, что аудитория жаждет экзотических картинок на тему вневременной японской культуры, Сузуки сфокусировался на сельской жизни и ее профессиях. Позы "моделей" мирные, они одеты в традиционные костюмы ручной работы и помещены в идиллическую среду.

Ну а уже в наше время фото были аккуратно раскрашены и находятся в распоряжении Метрополитен-музея.

2 Профессиональные певицы. Metropolitan Museum of Art via Mashable





3 Разносчик газет. Metropolitan Museum of Art via Mashable





4 Metropolitan Museum of Art via Mashable





5 Официантка в чайной. Metropolitan Museum of Art via Mashable





6 Женщина в традиционной одежде и с мечом. Metropolitan Museum of Art via Mashable





7 Metropolitan Museum of Art via Mashable





8 Рабочий на ферме в дождевом плаще. Metropolitan Museum of Art via Mashable





9 Metropolitan Museum of Art via Mashable





10 Metropolitan Museum of Art via Mashable





11 Танцовщица. Metropolitan Museum of Art via Mashable





12 Мужчина, готовящий рыбу. Metropolitan Museum of Art via Mashable





13 Metropolitan Museum of Art via Mashable





14 Metropolitan Museum of Art via Mashable





15 Флористка. Metropolitan Museum of Art via Mashable





16 Женщина с зонтиком. Metropolitan Museum of Art via Mashable





17 Metropolitan Museum of Art via Mashable





18 Metropolitan Museum of Art via Mashable





19 Metropolitan Museum of Art via Mashable





20 Metropolitan Museum of Art via Mashable





21 Metropolitan Museum of Art via Mashable





22 Metropolitan Museum of Art via Mashable





23 Сапожник. Metropolitan Museum of Art via Mashable





24 Metropolitan Museum of Art via Mashable



