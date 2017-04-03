Смерти вопреки: 25 живых фото из Лодзинского гетто, которые разобьют твое сердце

Еврейское гетто в Лодзи было вторым по величине в Польше. Через него в 1939-1944 годах прошли 204 000 человек, а выжили только 10 000. То есть 95% евреев, в тот или иной момент находившихся в гетто, умерли от болезней и голода или же были вывезены в лагеря смерти и там убиты. От старости своей смертью в гетто, вероятно, не умер никто — оно было на 100% рабочим и, кстати, по сравнению с аналогами отличалось очень высокой производительностью труда, из-за чего и просуществовало рекордные пять лет, до августа 1944 года.