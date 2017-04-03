03.04.2017
14:24
 

Смерти вопреки: 25 живых фото из Лодзинского гетто, которые разобьют твое сердце

История
Еврейское гетто в Лодзи было вторым по величине в Польше. Через него в 1939-1944 годах прошли 204 000 человек, а выжили только 10 000. То есть 95% евреев, в тот или иной момент находившихся в гетто, умерли от болезней и голода или же были вывезены в лагеря смерти и там убиты. От старости своей смертью в гетто, вероятно, не умер никто — оно было на 100% рабочим и, кстати, по сравнению с аналогами отличалось очень высокой производительностью труда, из-за чего и просуществовало рекордные пять лет, до августа 1944 года.
Смерти вопреки: 25 живых фото из Лодзинского гетто, которые разобьют твое сердце
1
Эти фото, поражающие своей обыденностью, сделал фотограф Хенрик Росс, сам узник гетто, который делал для Департамента статистики города пропагандистские и идентификационные снимки. Почти все, что ты увидишь ниже — сделано им тайно и с риском для жизни, зачастую буквально через щель в заборе. Ведь тратить дефицитную казенную пленку на съемки зарисовок из жизни "нелюдей" в Третьем Рейхе никто бы не позволил.
DELFI


Смерти вопреки: 25 живых фото из Лодзинского гетто, которые разобьют твое сердце
2
Мужчина шагает через руины синагоги, уничтоженной нацистами в 1939 году. Синагог в гетто не было, шабат соблюдать было запрещено.
Henryk Ross/Collection of The Art Gallery of Ontario


Смерти вопреки: 25 живых фото из Лодзинского гетто, которые разобьют твое сердце
3
Границы гетто, выходить за которые евреям было запрещено под страхом смерти.
Henryk Ross/Collection of The Art Gallery of Ontario


Смерти вопреки: 25 живых фото из Лодзинского гетто, которые разобьют твое сердце
4
Если надо было пересечь "нормальную" улицу, двигались по специальным мостам.
Henryk Ross/Collection of The Art Gallery of Ontario


Смерти вопреки: 25 живых фото из Лодзинского гетто, которые разобьют твое сердце
5
Фотографирование для нужд департамента статистики, 1940 год.
Henryk Ross/Collection of The Art Gallery of Ontario


Смерти вопреки: 25 живых фото из Лодзинского гетто, которые разобьют твое сердце
6
Группа депортируемых женщин. Фотографу повезло выжить. В противном случае вряд ли кто-то бы нашел коробку с негативами, которую он закопал в гетто незадолго до его ликвидации.
Henryk Ross/Collection of The Art Gallery of Ontario


Смерти вопреки: 25 живых фото из Лодзинского гетто, которые разобьют твое сердце
7
Мужчина спас Тору при разгроме синагоги, 1940 год.
Henryk Ross/Collection of The Art Gallery of Ontario


Смерти вопреки: 25 живых фото из Лодзинского гетто, которые разобьют твое сердце
8
Портреты пары.
Henryk Ross/Collection of The Art Gallery of Ontario


Смерти вопреки: 25 живых фото из Лодзинского гетто, которые разобьют твое сердце
9
Медсестра кормит девочку в детском доме в гетто.
Henryk Ross/Collection of The Art Gallery of Ontario


Смерти вопреки: 25 живых фото из Лодзинского гетто, которые разобьют твое сердце
10
Какой-то праздник.
Henryk Ross/Collection of The Art Gallery of Ontario


Смерти вопреки: 25 живых фото из Лодзинского гетто, которые разобьют твое сердце
11
Выступление любительского театра на одной из фабрик гетто.
Henryk Ross/Collection of The Art Gallery of Ontario


Смерти вопреки: 25 живых фото из Лодзинского гетто, которые разобьют твое сердце
12
Жена полицейского в гетто со своим ребенком.
Henryk Ross/Collection of The Art Gallery of Ontario


Смерти вопреки: 25 живых фото из Лодзинского гетто, которые разобьют твое сердце
13
Свадьба в гетто.
Henryk Ross/Collection of The Art Gallery of Ontario


Смерти вопреки: 25 живых фото из Лодзинского гетто, которые разобьют твое сердце
14
Дети, депортируемые в лагерь смерти Хелмно в 70 километрах от Лодзи. Почти все, кого привозили в лагерь, немедленно убивались в газовых камерах или в грузовиках-душегубках.
Henryk Ross/Collection of The Art Gallery of Ontario


Смерти вопреки: 25 живых фото из Лодзинского гетто, которые разобьют твое сердце
15
Ребенок ищет еду.
Henryk Ross/Collection of The Art Gallery of Ontario


Смерти вопреки: 25 живых фото из Лодзинского гетто, которые разобьют твое сердце
16
Маленькая девочка.
Henryk Ross/Collection of The Art Gallery of Ontario


Смерти вопреки: 25 живых фото из Лодзинского гетто, которые разобьют твое сердце
17
Мужчины тянут телегу с хлебом для раздачи в гетто. Нацисты выделяли еду жителям гетто из расчета не более 1100-1400 килокалорий в сутки. Белки животного происхождения (за исключением стакана молока маленьким детям) в рацион вообще не входили.
Henryk Ross/Collection of The Art Gallery of Ontario


Смерти вопреки: 25 живых фото из Лодзинского гетто, которые разобьют твое сердце
18
Рабочие хлебают баланду из мисок.
Henryk Ross/Collection of The Art Gallery of Ontario


Смерти вопреки: 25 живых фото из Лодзинского гетто, которые разобьют твое сердце
19
Больной мужчина на земле.
Henryk Ross/Collection of The Art Gallery of Ontario


Смерти вопреки: 25 живых фото из Лодзинского гетто, которые разобьют твое сердце
20
Чучело со звездой Давида на груди.
Henryk Ross/Collection of The Art Gallery of Ontario


Смерти вопреки: 25 живых фото из Лодзинского гетто, которые разобьют твое сердце
21
Депортация зимой. 1944 год. "Депортация" из гетто означала — вывоз в лагерь смерти с неминуемым уничтожением. Депортируемые об этом не знали, всем говорили о поездке в трудовой лагерь.
Henryk Ross/Collection of The Art Gallery of Ontario


Смерти вопреки: 25 живых фото из Лодзинского гетто, которые разобьют твое сердце
22
Депортация.
Henryk Ross/Collection of The Art Gallery of Ontario


Смерти вопреки: 25 живых фото из Лодзинского гетто, которые разобьют твое сердце
23
Массовая депортация в 1944 году, когда из-за стремительного наступления советских войск нацисты спешно ликвидировали гетто и концлагеря. Когда город был освобожден в 1944 году, в гетто нашли менее 900 человек (включая фотографа). Остальных успели увезти в лагеря смерти.
Henryk Ross/Collection of The Art Gallery of Ontario


Смерти вопреки: 25 живых фото из Лодзинского гетто, которые разобьют твое сердце
24
Пока еще оставшиеся в гетто делят то, что оставили те, кого уже депортировали.
Henryk Ross/Collection of The Art Gallery of Ontario


Смерти вопреки: 25 живых фото из Лодзинского гетто, которые разобьют твое сердце
25
Посуда депортированных.
Henryk Ross/Collection of The Art Gallery of Ontario


Смерти вопреки: 25 живых фото из Лодзинского гетто, которые разобьют твое сердце
26
Улыбающийся ребенок.
Henryk Ross/Collection of The Art Gallery of Ontario
 
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