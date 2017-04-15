15.04.2017
21:47
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Спрятанная Рига: фотографии затерянных во времени уголков столицы

История
В сообществе "Paslēptā Rīga" на Facebook, созданном архитектором Зигмаром Яуйей, собраны фотографии разных местечек и закоулков Риги, о которых обычный горожанин и понятия не имеет.
Спрятанная Рига: фотографии затерянных во времени уголков столицы
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От многих фотографий действительно захватывает дух. Снимков там пока не так много, как нам бы хотелось, так что если у тебя есть фото таких мест — ими можно поделиться с сообществом. Кстати, под каждой фотографией подписано, где она сделана. Адрес этого дворика, например, Стабу, 55.
Paslēptā Rīga/Facebook
Спрятанная Рига: фотографии затерянных во времени уголков столицы
2
Стабу, 35.
Paslēptā Rīga/Facebook


Спрятанная Рига: фотографии затерянных во времени уголков столицы
3
К. Барона, 32.
Paslēptā Rīga/Facebook


Спрятанная Рига: фотографии затерянных во времени уголков столицы
4
Майзницас, 8.
Paslēptā Rīga/Facebook


Спрятанная Рига: фотографии затерянных во времени уголков столицы
5
Марияс, 5.
Paslēptā Rīga/Facebook


Спрятанная Рига: фотографии затерянных во времени уголков столицы
6
Есть в коллекции и многочисленные образцы полов на лестничных площадках — теперь таких не делают!
Paslēptā Rīga/Facebook


Спрятанная Рига: фотографии затерянных во времени уголков столицы
7
И потолков. Это в доме на Блауманю 11/13.
Paslēptā Rīga/Facebook


Спрятанная Рига: фотографии затерянных во времени уголков столицы
8
И бассейнов, выложенной мозаикой. У К. Валдемара и Эвелес.
Paslēptā Rīga/Facebook


Спрятанная Рига: фотографии затерянных во времени уголков столицы
9
Бривибас 92/94.
Paslēptā Rīga/Facebook


Спрятанная Рига: фотографии затерянных во времени уголков столицы
10
Прекрасный список где-то на улице Цесу…
Paslēptā Rīga/Facebook


Спрятанная Рига: фотографии затерянных во времени уголков столицы
11
Дзирнаву, 40.
Paslēptā Rīga/Facebook


Спрятанная Рига: фотографии затерянных во времени уголков столицы
12
Вау, просто вау — вот это бумага! В одном из двориков на Гертрудес.
Paslēptā Rīga/Facebook


Спрятанная Рига: фотографии затерянных во времени уголков столицы
13
Рабочее место охранника, танковый завод на Тома, 4.
Paslēptā Rīga/Facebook


Спрятанная Рига: фотографии затерянных во времени уголков столицы
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Танковый завод на Тома, 4. Еще больше сокровищ ищи (и неси свои!), напомним, в сообществе "Paslēptā Rīga" на Facebook.
Paslēptā Rīga/Facebook
 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!