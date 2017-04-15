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Skats.lv
15.04.2017
21:47
2
Спрятанная Рига: фотографии затерянных во времени уголков столицы
История
В
сообществе "Paslēptā Rīga"
на Facebook, созданном архитектором Зигмаром Яуйей, собраны фотографии разных местечек и закоулков Риги, о которых обычный горожанин и понятия не имеет.
1
От многих фотографий действительно захватывает дух. Снимков там пока не так много, как нам бы хотелось, так что если у тебя есть фото таких мест — ими можно поделиться с сообществом. Кстати, под каждой фотографией подписано, где она сделана. Адрес этого дворика, например, Стабу, 55.
Paslēptā Rīga/Facebook
2
Стабу, 35.
Paslēptā Rīga/Facebook
3
К. Барона, 32.
Paslēptā Rīga/Facebook
4
Майзницас, 8.
Paslēptā Rīga/Facebook
5
Марияс, 5.
Paslēptā Rīga/Facebook
6
Есть в коллекции и многочисленные образцы полов на лестничных площадках — теперь таких не делают!
Paslēptā Rīga/Facebook
7
И потолков. Это в доме на Блауманю 11/13.
Paslēptā Rīga/Facebook
8
И бассейнов, выложенной мозаикой. У К. Валдемара и Эвелес.
Paslēptā Rīga/Facebook
9
Бривибас 92/94.
Paslēptā Rīga/Facebook
10
Прекрасный список где-то на улице Цесу…
Paslēptā Rīga/Facebook
11
Дзирнаву, 40.
Paslēptā Rīga/Facebook
12
Вау, просто вау — вот это бумага! В одном из двориков на Гертрудес.
Paslēptā Rīga/Facebook
13
Рабочее место охранника, танковый завод на Тома, 4.
Paslēptā Rīga/Facebook
14
Танковый завод на Тома, 4. Еще больше сокровищ ищи (и неси свои!), напомним, в
сообществе "Paslēptā Rīga" на Facebook
.
Paslēptā Rīga/Facebook
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
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Фотопроекты
Топ
Все темы
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DELFI
О проекте
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