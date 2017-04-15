Спрятанная Рига: фотографии затерянных во времени уголков столицы

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От многих фотографий действительно захватывает дух. Снимков там пока не так много, как нам бы хотелось, так что если у тебя есть фото таких мест — ими можно поделиться с сообществом. Кстати, под каждой фотографией подписано, где она сделана. Адрес этого дворика, например, Стабу, 55.