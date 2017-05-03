03.05.2017
12:03
 

Уникальные фото 1970 года: целая база США против одного вьетконговского "снайпера"

История
В апреле 1970-го года Джеймс Хенсингер, рядовой 173-ей воздушно-десантной бригады армии США находился во Вьетнаме на американской базе недалеко от города Куинён. Вот уже на протяжении нескольких ночей одинокий въетнамский партизан держал в напряжении всех солдат, обстреливая базу из "Калашникова" с покрытой джунглями горы. Эффективность его стрельбы была невелика, но тяжелые пули легко прошивали жестяные крыши, так что одного американца он все же убил. Остальных его действия просто бесили. Руководство базы решило "ответить".
Уникальные фото 1970 года: целая база США против одного вьетконговского "снайпера"
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Хенсингер, зная, что грядущей ночью будет что-то необычное, напросился в дозор и оказался на сторожевой башне, с которой открывался прекрасный вид на предстоящий театр действий. Отправляясь на пост, он зарядил свою камеру Nikon с 50-мм (f/1.4) оптикой пленкой Ektachrome с неподходящей для ночной съемки светочувствительностью ISO 64. Как оказалось — не прогадал.
James Speed Hensinger


Уникальные фото 1970 года: целая база США против одного вьетконговского "снайпера"
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Вот он, рядовой и фотограф.
James Speed Hensinger


Уникальные фото 1970 года: целая база США против одного вьетконговского "снайпера"
3
Наступила ночь и активизировался вьетнамский партизан. И вот тут американцы отворили врата ада.
James Speed Hensinger


Уникальные фото 1970 года: целая база США против одного вьетконговского "снайпера"
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По словам фотографа, он просто выставил камеру на мешки с песком, а снимал с помощью затвора на тросике, открывая затвор на 15-60 секунд.
James Speed Hensinger


Уникальные фото 1970 года: целая база США против одного вьетконговского "снайпера"
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Американцы для "ответочки" использовали отнюдь не обычное стрелковое оружие. По горе били из "главного калибра" — 40-мм пушек самоходки M42 и пулеметов M60 с 50-мм калибром и скорострельностью до 550 выстрелов в минуту.
James Speed Hensinger


Уникальные фото 1970 года: целая база США против одного вьетконговского "снайпера"
6
Собственно, вот так это выглядело на долгой выдержке и с "дневной" пленкой.
James Speed Hensinger


Уникальные фото 1970 года: целая база США против одного вьетконговского "снайпера"
7
Одинокому "снайперу" на горе, должно быть было очень неуютно в этот момент.
James Speed Hensinger


Уникальные фото 1970 года: целая база США против одного вьетконговского "снайпера"
8
Впрочем, он почти не пострадал. Массированный обстрел заставил его замолчать, однако наутро отправленный на гору отряд не нашел его бездыханного тела — только несколько капель крови.
James Speed Hensinger


Уникальные фото 1970 года: целая база США против одного вьетконговского "снайпера"
9
Джеймс Хенсингер во время войны во Вьетнаме отснял сотни пленок и все отправлял домой.
James Speed Hensinger


Уникальные фото 1970 года: целая база США против одного вьетконговского "снайпера"
10
При этом он просил родителей не проявлять их без него — в письмах он им врал о происходящем на войне, а кадры на пленках рассказывали совсем другую, гораздо более кровавую историю.
James Speed Hensinger


Уникальные фото 1970 года: целая база США против одного вьетконговского "снайпера"
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Сам ветеран, кстати, до сих пор жив. И по-прежнему фотографирует, правда уже не ужасы войны.
James Speed Hensinger
 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!