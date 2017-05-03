Уникальные фото 1970 года: целая база США против одного вьетконговского "снайпера"

В апреле 1970-го года Джеймс Хенсингер, рядовой 173-ей воздушно-десантной бригады армии США находился во Вьетнаме на американской базе недалеко от города Куинён. Вот уже на протяжении нескольких ночей одинокий въетнамский партизан держал в напряжении всех солдат, обстреливая базу из "Калашникова" с покрытой джунглями горы. Эффективность его стрельбы была невелика, но тяжелые пули легко прошивали жестяные крыши, так что одного американца он все же убил. Остальных его действия просто бесили. Руководство базы решило "ответить".