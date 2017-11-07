07.11.2017
14:52
 

Уникальные кадры: Советская Россия глазами латышского стрелка, охранявшего Ленина

История
Доводилось ли тебе слышать о Вольдемаре Андерсоне? Скорее всего, ты вспомнишь, что был такой художник. Может быть, если постараешься, то на ум придет и то, что он был в числе участников латышского просветительского общества "Прометей", которое было разгромлено в 1937-1938 годах, а многие его участники, включая и Андерсона — расстреляны как шпионы. Вот только Вольдемар Андерсон был не только художником, но и фотографом, ценность работ которого в том, что они без прикрас рисуют жизнь и быт граждан молодой Советской Республики. Ну и родной для него Латвии, конечно.
Уникальные кадры: Советская Россия глазами латышского стрелка, охранявшего Ленина
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Благодаря любезности Библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино в Москве, которая некоторое время назад проводила выставку фоторабот Вольдемара Андерсона, мы можем показать тебе несколько его фотографий. Подробности о выставке: на сайте, ну а мы поговорим о жизни и судьбе самого Андерсона.
Вольдемар Андерсон/Библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино


Уникальные кадры: Советская Россия глазами латышского стрелка, охранявшего Ленина
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Вольдемар Андерсон родился в Риге в 1891 году и живописью увлекся еще в детстве, даже учился в Рижской городской художественной школе. Андерсон мечтал стать художником, но карты спутала Первая мировая война — его призвали в армию, и он попал в 7-й латышский стрелковый полк.
Вольдемар Андерсон/Библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино


Уникальные кадры: Советская Россия глазами латышского стрелка, охранявшего Ленина
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Полк в итоге оказался в Петрограде и Андерсон не упустил возможность поучиться живописи и у самого Рериха. При этом он продолжил службу в охране Смольного дворца, а затем охранял и Кремль, так что видел и оберегал не кого-нибудь, а вождя революции и приближенных к нему лиц.
Вольдемар Андерсон/Библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино


Уникальные кадры: Советская Россия глазами латышского стрелка, охранявшего Ленина
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В охране Кремля Вольдемар Андерсон служил до 1922 года, а затем решил посвятить себя творчеству — поступил в Высшие художественно-технические мастерские (Вхутемас), которые окончил по классу К.А.Коровина.
Вольдемар Андерсон/Библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино


Уникальные кадры: Советская Россия глазами латышского стрелка, охранявшего Ленина
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Последующее десятилетие было для него весьма бурным. Андерсон стал профессором Вхутемаса, вступил в члены Ассоциации художников революционной России, а также в члены Латышской трудовой художественной коммуны. Участвовал он и в работе известного латышского просветительского общества "Прометей".
Вольдемар Андерсон/Библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино


Уникальные кадры: Советская Россия глазами латышского стрелка, охранявшего Ленина
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Участие в работе общества стало для Андерсона роковым, когда в 1937 его, как и многих других представителей латышской художественной интеллигенции в Москве арестовали и обвинили в участии в "контрреволюционной фашистской террористической организации". В 1938 году его расстреляли — вместе со многими другими коллегами по цеху.
Вольдемар Андерсон/Библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино


Уникальные кадры: Советская Россия глазами латышского стрелка, охранявшего Ленина
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Как мы уже сказали, Андерсон не только рисовал, но и фотографировал. Как фотограф он известен не так широко и ценность его работ в том, что они не привязаны к определенному месту и показывают повседневную жизнь разных уголков СССР — от рутины латышских деревень и узбекских аулов до асфальтирования Садового кольца в Москве. Несколько фото мы показали здесь, ну а остальные — на выставке в Москве.
Вольдемар Андерсон/Библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино
 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!