Уникальные кадры: Советская Россия глазами латышского стрелка, охранявшего Ленина

Доводилось ли тебе слышать о Вольдемаре Андерсоне? Скорее всего, ты вспомнишь, что был такой художник. Может быть, если постараешься, то на ум придет и то, что он был в числе участников латышского просветительского общества "Прометей", которое было разгромлено в 1937-1938 годах, а многие его участники, включая и Андерсона — расстреляны как шпионы. Вот только Вольдемар Андерсон был не только художником, но и фотографом, ценность работ которого в том, что они без прикрас рисуют жизнь и быт граждан молодой Советской Республики. Ну и родной для него Латвии, конечно.