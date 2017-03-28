Вроде, тоже люди? 10 портретов солдат и офицеров войск СС, служивших в Освенциме

Эти фотографии вызывают самые противоречивые чувства. Ведь, когда читаешь про нацистские лагеря смерти, все, кто там служил, прячутся за цифрами и ты редко думаешь о них, как о живых (на тот момент) людях. Мы знаем, что в концентрационном лагере и лагере смерти Аушвиц-Биркенау, также известном как Освенцим (потому что располагался около одноименного города), служило около 10 тыс. солдат и офицеров СС. Проект польского Института национальной памяти внезапно очеловечивает эти цифры и из тени выходят не только имена и фамилии, но и фотографии тех, кто помогал убивать миллионы ни в чем неповинных людей. Или, если и не помогал, то по крайней мере был свидетелем расправы и ничего не сделал для того, чтобы ее остановить.