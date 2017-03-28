28.03.2017
15:14
 

Вроде, тоже люди? 10 портретов солдат и офицеров войск СС, служивших в Освенциме

История
Эти фотографии вызывают самые противоречивые чувства. Ведь, когда читаешь про нацистские лагеря смерти, все, кто там служил, прячутся за цифрами и ты редко думаешь о них, как о живых (на тот момент) людях. Мы знаем, что в концентрационном лагере и лагере смерти Аушвиц-Биркенау, также известном как Освенцим (потому что располагался около одноименного города), служило около 10 тыс. солдат и офицеров СС. Проект польского Института национальной памяти внезапно очеловечивает эти цифры и из тени выходят не только имена и фамилии, но и фотографии тех, кто помогал убивать миллионы ни в чем неповинных людей. Или, если и не помогал, то по крайней мере был свидетелем расправы и ничего не сделал для того, чтобы ее остановить.
Вроде, тоже люди? 10 портретов солдат и офицеров войск СС, служивших в Освенциме
1
В специальной базе данных собраны уже тысячи имен и фамилий людей, которые проходили службу в Аушвиц-Биркенау. У около 800 записей есть фото, ну а мы показываем лишь 10 из них. Стоит помнить, что фото без табличек сделаны во время войны, а с табличками — уже во время судебных процессов над этими людьми (контраст, кстати, разительный). Хотя некоторых из служащих по решению суда и казнили, большая часть простых солдат отделалась "легким испугом". Они отсидели несколько лет, вышли на свободу, вернулись к мирной жизни и умерли своей смертью.
DELFI


Вроде, тоже люди? 10 портретов солдат и офицеров войск СС, служивших в Освенциме
2
Штурмшарфюрер (здесь и далее — войск СС, если не сказано иного) Томас Цвейнитцер. Родился в 1980 году. Ссылка на источник здесь и далее ведет на конкретную запись в базе данных. Личная информация там есть не всегда (но тут известно, что до войны человек был дорожным рабочим). но всегда можно проследить "карьеру", которую тот или иной военный сделал в войсках СС.
Ppamiec.pl


Вроде, тоже люди? 10 портретов солдат и офицеров войск СС, служивших в Освенциме
3
Сначала роттенфюрер СС (не путать с войсками СС), затем унтершарфюрер войск СС Карл Ричард Церлик (1911). Член Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСНРП) с 1938 года. Чех, образование — начальная школа, по профессии — торговец.
Ppamiec.pl


Вроде, тоже люди? 10 портретов солдат и офицеров войск СС, служивших в Освенциме
4
Роттенфюрер Эрвин Царт (1905). Поляк. Учитель по профессии.
Ppamiec.pl


Вроде, тоже люди? 10 портретов солдат и офицеров войск СС, служивших в Освенциме
5
Унтершарфюрер Франц Вунч (1922). Учился на учителя.
Ppamiec.pl


Вроде, тоже люди? 10 портретов солдат и офицеров войск СС, служивших в Освенциме
6
Штурмманн Эмануэль Вилезалек (1912). Поляк, образование — три класса гимназии. Лесник по профессии.
Ppamiec.pl


Вроде, тоже люди? 10 портретов солдат и офицеров войск СС, служивших в Освенциме
7
Бывший член "оригинальных" отрядов СС (сформированных до начала Второй мировой войны), шутце войск СС Карл Виттке (1895). Член НСНРП с 1939 года. Чех по национальности. Образование — три класса. До войны был фермером.
Ppamiec.pl


Вроде, тоже люди? 10 портретов солдат и офицеров войск СС, служивших в Освенциме
8
Сантехник до войны, унтершарфюрер во время нее — Франц Виттек (1905). Поляк.
Ppamiec.pl


Вроде, тоже люди? 10 портретов солдат и офицеров войск СС, служивших в Освенциме
9
Унтершарфюрер Фридрих Винтер (1907). Член Национал-социалистической народной благотворительности с 1934 года, член НСНРП с 1933 года (номер билета — 1821147). Бывший роттенфюрер СС. Окончил коммерческое училище и до войны был чиновником.
Ppamiec.pl


Вроде, тоже люди? 10 портретов солдат и офицеров войск СС, служивших в Освенциме
10
Шутце Генрих Бурмейстер (1907).
Ppamiec.pl


Вроде, тоже люди? 10 портретов солдат и офицеров войск СС, служивших в Освенциме
11
Бригадефюрер и врач Карл Клауберг, проводивший эксперименты над людьми в Освенциме.
Ppamiec.pl
 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!