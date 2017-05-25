TECHLIFE
WOMAN
ZOOКЛУБ
ЕДА
ДОМ
ЗДОРОВЬЕ
САД
TCHK
ТУРГИД
SHOWTIME
TV
ПОГОДА
РЕПОРТЕР
СПОРТ
TOBOOK
ZAVE
Четверг, 25 мая 2017 года
DELFI
О проекте
Реклама
Контакты
Точно, чётко, коротко
Tchk.lv
Новости
Наука и техника
Дизайн
История
Фотопроекты
Топ
Все темы
Skats.lv
25.05.2017
16:00
10 фотографий женщин, которые только что навсегда расстались с любимыми
Новости
Один из фотопроектов 38-летней англичанки Лауры Стивенс называется Another November и состоит он из фотографий женщин, которые только что навсегда расстались с любимыми.
1
Идея проекта родилась у фотографа после того, как она сама оказалась в ситуации "он больше не любит" и погрузилась в депрессию.
Vida Press
2
Позже выяснилось, что у многих подруг и знакомых Лауры такая же ситуация. И у подруг подруг.
Vida Press
3
Лаура начала целенаправленно делать их фотографии, технически выдерживая все работы в одном стиле.
Vida Press
4
Со многими моделями Лаура познакомилась на улицах — благодаря этому проекту она научилась узнавать своих героинь еще до того, как они рассказывали свою историю.
Vida Press
5
По словам Лауры, в своих работах она пытается передать такие эмоции, как боль от разрыва, растерянность, тоску и одиночество.
Vida Press
6
Все эти женщины живут в Париже, где с недавних пор живет и работает сама Лаура.
Vida Press
7
Все фотографии подписаны лаконично: "Аурелия", "Матильда", "Лили", "Кейт", "Сибилия", "Эмма", "Ханна" и так далее.
Vida Press
8
По словам Лауры, этот проект однозначно показывает, что после болезненного разрыва время для женщины течет только в одном направлении — в прошлое.
Vida Press
9
Кстати, Лаура Стивен — профессиональный и востребованный фотограф, сотрудничает с такими изданиями, как The Times Magazine, Le Monde, Forbes, The Washington Post и другими.
Vida Press
10
С другими ее работами можно познакомиться на
официальном сайте
.
Vida Press
Ieteikt
Игры любимых и любящих. Девять милых пар, которые соревнуются на Рио-2016
(1)
Опаснее динамита. Как игра в Monopoly уничтожает дружбу и разрушает семьи!
(4)
Согревающие душу портреты собак авторства 19-летней девушки-фотографа
(5)
Наглядно: разница между реальностью и тем, какими люди хотят себя видеть (видео)
(1)
Добавить комментарий
Зарегистрированные
(0)
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи!
Опубликовать
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с
правилами
Транслит
Читать комментарии
Читать комментарии
Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
Tchk.lv
Новости
Наука и техника
Дизайн
История
Фотопроекты
Топ
Все темы
Skats.lv
DELFI
О проекте
Реклама
Контакты