18.07.2017
16:31
 

12 фото интерьеров брошенного дома, который много лет простоял нетронутым в глуши

Новости
Девять из десяти прошли бы мимо этого заброшенного дома. Ну а те, кто не поленился бы открыть дверь, нашли бы внутри натуральное сокровище.
12 фото интерьеров брошенного дома, который много лет простоял нетронутым в глуши
1
Эти фотографии сделаны во Франции, их автор не говорит — где именно.
DELFI


12 фото интерьеров брошенного дома, который много лет простоял нетронутым в глуши
2
И история этого дома тоже неизвестна.
Vacant Photography/Facebook


12 фото интерьеров брошенного дома, который много лет простоял нетронутым в глуши
3
Все, что есть — пара десятков фотографий. Но каких фотографий!
Vacant Photography/Facebook


12 фото интерьеров брошенного дома, который много лет простоял нетронутым в глуши
4
Идешь ты, натурально, по лесу — и тут, "бац!", стоит дом.
Vacant Photography/Facebook


12 фото интерьеров брошенного дома, который много лет простоял нетронутым в глуши
5
А в нем — вещи и мебель.
Vacant Photography/Facebook


12 фото интерьеров брошенного дома, который много лет простоял нетронутым в глуши
6
Так, словно хозяева планировали вернуться.
Vacant Photography/Facebook


12 фото интерьеров брошенного дома, который много лет простоял нетронутым в глуши
7
Но почему-то не вернулись.
Vacant Photography/Facebook


12 фото интерьеров брошенного дома, который много лет простоял нетронутым в глуши
8
А может быть они умерли? И наследники не пожелали "разбирать эту рухлядь"?
Vacant Photography/Facebook


12 фото интерьеров брошенного дома, который много лет простоял нетронутым в глуши
9
Но такое, конечно, возможно только во Франции.
Vacant Photography/Facebook


12 фото интерьеров брошенного дома, который много лет простоял нетронутым в глуши
10
Ну, или в другой стране с мягким климатом, без жестоких холодных и влажных зим.
Vacant Photography/Facebook


12 фото интерьеров брошенного дома, который много лет простоял нетронутым в глуши
11
У нас бы это сгнило на раз-два-три.
Vacant Photography/Facebook


12 фото интерьеров брошенного дома, который много лет простоял нетронутым в глуши
12
Или просто растащили бы по углам.
Vacant Photography/Facebook


12 фото интерьеров брошенного дома, который много лет простоял нетронутым в глуши
13
Больше фото этого места ищи здесь!
Vacant Photography/Facebook
 
Ieteikt
Забудем для ясности: подло преданные и брошенные четырехколесные друзья Забудем для ясности: подло преданные и брошенные четырехколесные друзья   (2)
Богатая история великого королевства. 14 знаменитых заброшенных зданий Англии Богатая история великого королевства. 14 знаменитых заброшенных зданий Англии   (3)
С опаской и любопытством: руины советской империи глазами западного фотографа С опаской и любопытством: руины советской империи глазами западного фотографа   (7)
Прогулка по тайной парижской железной дороге, заброшенной с 1934 года Прогулка по тайной парижской железной дороге, заброшенной с 1934 года  
Добавить комментарий
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии
Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!