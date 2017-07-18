TECHLIFE
WOMAN
ZOOКЛУБ
ЕДА
ДОМ
ЗДОРОВЬЕ
САД
TCHK
ТУРГИД
SHOWTIME
TV
ПОГОДА
РЕПОРТЕР
СПОРТ
TOBOOK
ZAVE
Вторник, 18 июля 2017 года
DELFI
О проекте
Реклама
Контакты
Точно, чётко, коротко
Tchk.lv
Новости
Наука и техника
Дизайн
История
Фотопроекты
Топ
Все темы
Skats.lv
18.07.2017
16:31
12 фото интерьеров брошенного дома, который много лет простоял нетронутым в глуши
Новости
Девять из десяти прошли бы мимо этого заброшенного дома. Ну а те, кто не поленился бы открыть дверь, нашли бы внутри натуральное сокровище.
1
Эти фотографии сделаны во Франции, их автор не говорит — где именно.
DELFI
2
И история этого дома тоже неизвестна.
Vacant Photography/Facebook
3
Все, что есть — пара десятков фотографий. Но каких фотографий!
Vacant Photography/Facebook
4
Идешь ты, натурально, по лесу — и тут, "бац!", стоит дом.
Vacant Photography/Facebook
5
А в нем — вещи и мебель.
Vacant Photography/Facebook
6
Так, словно хозяева планировали вернуться.
Vacant Photography/Facebook
7
Но почему-то не вернулись.
Vacant Photography/Facebook
8
А может быть они умерли? И наследники не пожелали "разбирать эту рухлядь"?
Vacant Photography/Facebook
9
Но такое, конечно, возможно только во Франции.
Vacant Photography/Facebook
10
Ну, или в другой стране с мягким климатом, без жестоких холодных и влажных зим.
Vacant Photography/Facebook
11
У нас бы это сгнило на раз-два-три.
Vacant Photography/Facebook
12
Или просто растащили бы по углам.
Vacant Photography/Facebook
13
Больше фото этого места
ищи здесь!
Vacant Photography/Facebook
Ieteikt
Забудем для ясности: подло преданные и брошенные четырехколесные друзья
(2)
Богатая история великого королевства. 14 знаменитых заброшенных зданий Англии
(3)
С опаской и любопытством: руины советской империи глазами западного фотографа
(7)
Прогулка по тайной парижской железной дороге, заброшенной с 1934 года
Добавить комментарий
Зарегистрированные
(0)
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи!
Опубликовать
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с
правилами
Транслит
Читать комментарии
Читать комментарии
Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
Tchk.lv
Новости
Наука и техника
Дизайн
История
Фотопроекты
Топ
Все темы
Skats.lv
DELFI
О проекте
Реклама
Контакты