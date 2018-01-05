12 странных моментов "покажи фото, или этого не было", которые все же сняли на камеру
Бывает, рассказываешь историю, а тебе — "или покажи фото, или заткнись уже, такого не может быть!". И если фото у тебя нет, то сразу немного приунываешь.
1. "Иду я, значит, через двор, а там кошки на карусели катаются".
WildMartenInTheGooseberries
2. "У меня с крыши упала белка".
Beefyfritosburrito
3. "Сегодня пожарные нашего города спасли полицейских нашего города от злобного лифта".
Somedudefromks
4. "Мой трехлетний сын сегодня сказал одному дяде, что у того штаны падают".
Imblackgrapes
5. "Новые соседи моей тети пришли сегодня познакомиться".
Alliegatorrr
6. "Когда мне было восемь лет, я играл в шахматы с Морганом Фрименом".
Koliano
7. "Я закрыл машину с ключами внутри. Но слесарь, который должен был открыть мою машину, закрыл ключи в своей машине и вызвал другого слесаря чтобы тот открыл его машину".
potatoboy221
8. "Горилла в зоопарке показала мне "матный знак". Я сделал то же и она оскорбилась".
snailsNwales
9. "Сегодня в Лондоне я видел радужного голубя".
Chesterpoops
10. "Иду я по лесу, а там на березе четыре медведя сидят".
Chobgobbler
11. "Плыву я по озеру и тут бобр решил отдохнуть на моей лодке".
12. "Простите, студенты, моя собака съела ваши контрольные".
paulathekoala95