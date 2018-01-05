05.01.2018
13:10
 

12 странных моментов "покажи фото, или этого не было", которые все же сняли на камеру

Новости
Бывает, рассказываешь историю, а тебе — "или покажи фото, или заткнись уже, такого не может быть!". И если фото у тебя нет, то сразу немного приунываешь.
12 странных моментов "покажи фото, или этого не было", которые все же сняли на камеру
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А когда фото есть? А тогда бывает вот что.
DELFI

1. "Иду я, значит, через двор, а там кошки на карусели катаются".


WildMartenInTheGooseberries

2. "У меня с крыши упала белка".


Beefyfritosburrito

3. "Сегодня пожарные нашего города спасли полицейских нашего города от злобного лифта".


Somedudefromks

4. "Мой трехлетний сын сегодня сказал одному дяде, что у того штаны падают".


Imblackgrapes

5. "Новые соседи моей тети пришли сегодня познакомиться".


Alliegatorrr

6. "Когда мне было восемь лет, я играл в шахматы с Морганом Фрименом".


Koliano

7. "Я закрыл машину с ключами внутри. Но слесарь, который должен был открыть мою машину, закрыл ключи в своей машине и вызвал другого слесаря чтобы тот открыл его машину".


potatoboy221

8. "Горилла в зоопарке показала мне "матный знак". Я сделал то же и она оскорбилась".


snailsNwales

9. "Сегодня в Лондоне я видел радужного голубя".


Chesterpoops

10. "Иду я по лесу, а там на березе четыре медведя сидят".


Chobgobbler

11. "Плыву я по озеру и тут бобр решил отдохнуть на моей лодке".

12. "Простите, студенты, моя собака съела ваши контрольные".


paulathekoala95

 
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