13 мерзких видов пассажиров, которые водятся в рижском транспорте (+что с ними делать)
На самом деле они встречаются в общественном транспорте любого города любой страны. Такие они… вездесущие.
1. Лицо пассажирской национальности, которое "забило" место для своей сумки. Утыкайся в книгу или смартфон и смело садись сверху — сумка, как правило, резво убирается.
andreaaPz/Twitter
2. Люди, которые оставляют свой мусор на сиденьях, под сиденьями и рядом с сиденьями. Если видишь, что так кто-то делает, снимай его на камеру смартфона, громок приговаривая "Где у меня тут была программа Рижской муниципальной полиции...".
BrianAtomic/Twitter
3. Люди, некоторым частям тела которых всегда тесно. Встань рядом и начни отпускать уничижительные комментарии в адрес "достоинств", обращаясь к подружке или, еще лучше, к другу. Если едешь в одиночестве — "звони" и делай тоже в телефон.
ohjamieelizabeth/instagram
4. Люди, которые обнимают поручни. Помогает только работа локтями и коленями.
Virinred/Twitter
5. Люди, которые опираются спиной на поручень. Тут лучше пустить в ход колени или тяжелые угловатые сумки и чемоданы.
Renatasabino/Twitter
6. Люди, которые опираются спиной на поручень в момент, когда ты за него держишься. Вежливо попроси так не делать — часто они не со зла, особенно зимой.
Tetect/Twitter
7. Люди, которые перекидывают свои косы через сиденье. Мы бы рекомендовали ножницы, но лучше просто начать их теребонькать.
ivanet35/Twitter
8. Люди, которые кладут ноги на сиденье. Просто нагло садись или иди, "не замечая" ног. Извинись, обязательно с обворожительной улыбкой.
YiyiMoya_/Twitter
9. Люди, которые суют ноги в щель между сиденьем и окном. Начинай чиркать зажигалкой и подпаливать СВЕЖЕЕ МЯСО.
TamyTamary/Twitter
10. Люди, которые делают вид, что не видят окружающих. Вежливо попроси их РАЗУТЬ ГЛАЗА БЫСТРО.
Peter_Is_Pang/Twitter
11. Люди, которые читают через плечо. Громко обратитесь к ним за советом, например: "Как вы думаете, он правда меня любит?!". Бонус-пункты, если ты — парень.
MariaFlorindoSp/Twitter
12. Люди, которые стоят слишком близко. Стань еще ближе, а если не доходит — отдави ногу. Не забудь извиниться и обворожительно улыбнуться. При необходимости —
намылить, смыть, повторить.
Itsnuxcer/Twitter
13. И люди, которые слушают музыку без наушников или через такие наушники, которые только по ошибке названы наушниками, а на самом деле они колонки. Ну, тут все просто — хватай "мафон" и выкидывай за дверь! Вот увидишь — хозяин последует туда же!
Arnautron/Twitter
P.S. На самом деле, конечно же, надо всегда всех вежливо просить так не делать. И не забывать обворожительно улыбаться!
P.P.S. Но зажигалку, ножницы и угловатый "чумодан" тоже дома забывать не стоит.