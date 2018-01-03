03.01.2018
15:14
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13 мерзких видов пассажиров, которые водятся в рижском транспорте (+что с ними делать)

Новости
На самом деле они встречаются в общественном транспорте любого города любой страны. Такие они… вездесущие.
13 мерзких видов пассажиров, которые водятся в рижском транспорте (+что с ними делать)
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Но мы решили собрать их именно сегодня, поскольку именно сегодня ты, если пользуешься общественным транспортом, провел или провела там намного больше времени, чем обычно. Итак: что это за виды такие и, самое главное, как с ними бороться.
DELFI

1. Лицо пассажирской национальности, которое "забило" место для своей сумки. Утыкайся в книгу или смартфон и смело садись сверху — сумка, как правило, резво убирается.


andreaaPz/Twitter

2. Люди, которые оставляют свой мусор на сиденьях, под сиденьями и рядом с сиденьями. Если видишь, что так кто-то делает, снимай его на камеру смартфона, громок приговаривая "Где у меня тут была программа Рижской муниципальной полиции...".


BrianAtomic/Twitter

3. Люди, некоторым частям тела которых всегда тесно. Встань рядом и начни отпускать уничижительные комментарии в адрес "достоинств", обращаясь к подружке или, еще лучше, к другу. Если едешь в одиночестве — "звони" и делай тоже в телефон.


ohjamieelizabeth/instagram

4. Люди, которые обнимают поручни. Помогает только работа локтями и коленями.


Virinred/Twitter

5. Люди, которые опираются спиной на поручень. Тут лучше пустить в ход колени или тяжелые угловатые сумки и чемоданы.


Renatasabino/Twitter

6. Люди, которые опираются спиной на поручень в момент, когда ты за него держишься. Вежливо попроси так не делать — часто они не со зла, особенно зимой.


Tetect/Twitter

7. Люди, которые перекидывают свои косы через сиденье. Мы бы рекомендовали ножницы, но лучше просто начать их теребонькать.


ivanet35/Twitter

8. Люди, которые кладут ноги на сиденье. Просто нагло садись или иди, "не замечая" ног. Извинись, обязательно с обворожительной улыбкой.


YiyiMoya_/Twitter

9. Люди, которые суют ноги в щель между сиденьем и окном. Начинай чиркать зажигалкой и подпаливать СВЕЖЕЕ МЯСО.


TamyTamary/Twitter

10. Люди, которые делают вид, что не видят окружающих. Вежливо попроси их РАЗУТЬ ГЛАЗА БЫСТРО.


Peter_Is_Pang/Twitter

11. Люди, которые читают через плечо. Громко обратитесь к ним за советом, например: "Как вы думаете, он правда меня любит?!". Бонус-пункты, если ты — парень.


MariaFlorindoSp/Twitter

12. Люди, которые стоят слишком близко. Стань еще ближе, а если не доходит — отдави ногу. Не забудь извиниться и обворожительно улыбнуться. При необходимости — намылить, смыть, повторить.


Itsnuxcer/Twitter

13. И люди, которые слушают музыку без наушников или через такие наушники, которые только по ошибке названы наушниками, а на самом деле они колонки. Ну, тут все просто — хватай "мафон" и выкидывай за дверь! Вот увидишь — хозяин последует туда же!


Arnautron/Twitter

P.S. На самом деле, конечно же, надо всегда всех вежливо просить так не делать. И не забывать обворожительно улыбаться!

P.P.S. Но зажигалку, ножницы и угловатый "чумодан" тоже дома забывать не стоит.

 
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