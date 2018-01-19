19.01.2018
11:50
 

14 ФОТО идеальной еды, вызывающих слюноотделение у каждого перфекциониста

Новости
Что бесит перфекциониста в еде, так это ее неуклюжесть, несимметричность, корявость и бардак, который сопровождает весь процесс. Тем приятнее смотреть на фото, на которых еда просто идеальна!
14 ФОТО идеальной еды, вызывающих слюноотделение у каждого перфекциониста
1
Вот тебе 14 примеров.
DELFI

1. Перчик-тестер разной степени остроты.


Petriomelony/Reddit

2. Помидоры-маркеры разной степени зрелости.


WaspINC79/Reddit

3. "Мой куст производит только один помидор в году, но он — идеален", — пишет автор фото.


Baaaaaaaaaaaaaaaaaab/Reddit

4. Эти пузырьки.


AngelusArkadius/Reddit

5. Эти слои кофе.


Warriorsito/Reddit

6. Одна сторона, должно быть, отравлена.


Ahundredgrand/Reddit

7. Геометрия. Натуральная геометрия.


1hfem4/Reddit

8. Идеально круглое яйцо.


Blueesulfur/Reddit

9. Мороженка, которую вполне можно использовать в рекламе мороженок.


son_made_my_account/Reddit

10. Эта яблочная пентаграмма…


cobrakiller2000/Reddit

11. Торт с большой буквы "Т".


Staffell/Reddit

12. Всегда бы так и во всех магазинах!


Jayzulu/Reddit

13. Пчелки постарались!


CrazyDuck6745/Reddit

14. Просто. Идеально!


Karleeskupcakes/Instagram

 
Ieteikt
До и после. 18 ФОТО людей, которые сбросили безумное количество килограммов До и после. 18 ФОТО людей, которые сбросили безумное количество килограммов  
От проросшей клубники до &quot;голого&quot; винограда: 19 фото еды, от которых немного не по себе От проросшей клубники до "голого" винограда: 19 фото еды, от которых немного не по себе  
Перед смертью не наешься? Что 17 приговоренных к казни заказали на &quot;последний ужин&quot; Перед смертью не наешься? Что 17 приговоренных к казни заказали на "последний ужин"   (3)
20 кухонных &quot;гаджетов&quot; ценой до €25, которые облегчат быт каждой хозяйки 20 кухонных "гаджетов" ценой до €25, которые облегчат быт каждой хозяйки  
Добавить комментарий
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Читать комментарии Читать комментарии
Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!