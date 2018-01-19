14 ФОТО идеальной еды, вызывающих слюноотделение у каждого перфекциониста

Что бесит перфекциониста в еде, так это ее неуклюжесть, несимметричность, корявость и бардак, который сопровождает весь процесс. Тем приятнее смотреть на фото, на которых еда просто идеальна!