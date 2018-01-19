14 ФОТО идеальной еды, вызывающих слюноотделение у каждого перфекциониста
Что бесит перфекциониста в еде, так это ее неуклюжесть, несимметричность, корявость и бардак, который сопровождает весь процесс. Тем приятнее смотреть на фото, на которых еда просто идеальна!
1. Перчик-тестер разной степени остроты.
Petriomelony/Reddit
2. Помидоры-маркеры разной степени зрелости.
WaspINC79/Reddit
3. "Мой куст производит только один помидор в году, но он — идеален", — пишет автор фото.
Baaaaaaaaaaaaaaaaaab/Reddit
4. Эти пузырьки.
AngelusArkadius/Reddit
5. Эти слои кофе.
Warriorsito/Reddit
6. Одна сторона, должно быть, отравлена.
Ahundredgrand/Reddit
7. Геометрия. Натуральная геометрия.
1hfem4/Reddit
8. Идеально круглое яйцо.
Blueesulfur/Reddit
9. Мороженка, которую вполне можно использовать в рекламе мороженок.
son_made_my_account/Reddit
10. Эта яблочная пентаграмма…
cobrakiller2000/Reddit
11. Торт с большой буквы "Т".
Staffell/Reddit
12. Всегда бы так и во всех магазинах!
Jayzulu/Reddit
13. Пчелки постарались!
CrazyDuck6745/Reddit
14. Просто. Идеально!
Karleeskupcakes/Instagram