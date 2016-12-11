14 лайфхаков для родителей, которые заставят воскликнуть: "И где вы были раньше?!"

Быть родителем — тяжелая работа. И, как и в любой тяжелой работе, в "родительстве" есть свои маленькие секреты, которые существенно облегчают выполнение этой самой работы. Вот 14 ярких примеров.