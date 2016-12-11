14 лайфхаков для родителей, которые заставят воскликнуть: "И где вы были раньше?!"
Быть родителем — тяжелая работа. И, как и в любой тяжелой работе, в "родительстве" есть свои маленькие секреты, которые существенно облегчают выполнение этой самой работы. Вот 14 ярких примеров.
1. Знаешь такую поговорку: "Если у тебя фломастер, ты можешь раскрасить почти все. Если у тебя два фломастера — ты можешь раскрасить вообще все!"? Так вот, простая коробка резко ограничивает пространство этого "вообще все" до размеров коробки. Да, твои стены останутся целыми!
2. Игрушки прекрасно моются в посудомоечной машине. Настолько прекрасно, что мы удивлены: никто до сих пор не придумал "игрушечномоющую машину"!
3. Нет времени делать бутерброды по утрам? Сделай заранее и заморозь. Накануне тяжелого рабочего дня, по вечерам, доставай из морозилки и клади просто в холодильник. За ночь они разморозятся и утром будут как новенькие!
4. Не выкидывай коробки из-под пицц. Вообще никакие коробки не выкидывай, это бесплатный и отличный материал для юных художников.
5. Разрежь наклейку пополам, наклей таким образом — и ребенок больше никогда не будет путать правый и левый ботинок!
6. Резинки для волос вечно пропадают? Это потому, что ты не цепляешь их к вещам, которые у тебя всегда под рукой. Или на руке.
7. Вентилятор плюс пододеяльник равно прекрасная пещера.
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