11.12.2016
09:41
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14 лайфхаков для родителей, которые заставят воскликнуть: "И где вы были раньше?!"

Новости
Быть родителем — тяжелая работа. И, как и в любой тяжелой работе, в "родительстве" есть свои маленькие секреты, которые существенно облегчают выполнение этой самой работы. Вот 14 ярких примеров.
14 лайфхаков для родителей, которые заставят воскликнуть: "И где вы были раньше?!"
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Самое главное в них — простота. Мы не предлагаем тратить миллионы денег, мы предлагаем применить родительскую смекалку!
DELFI

1. Знаешь такую поговорку: "Если у тебя фломастер, ты можешь раскрасить почти все. Если у тебя два фломастера — ты можешь раскрасить вообще все!"? Так вот, простая коробка резко ограничивает пространство этого "вообще все" до размеров коробки. Да, твои стены останутся целыми!


berrysweetbaby.blogspot.com

2. Игрушки прекрасно моются в посудомоечной машине. Настолько прекрасно, что мы удивлены: никто до сих пор не придумал "игрушечномоющую машину"!


Twitter: @WaterLibertyRC

3. Нет времени делать бутерброды по утрам? Сделай заранее и заморозь. Накануне тяжелого рабочего дня, по вечерам, доставай из морозилки и клади просто в холодильник. За ночь они разморозятся и утром будут как новенькие!


Twitter: @fabbrilous

4. Не выкидывай коробки из-под пицц. Вообще никакие коробки не выкидывай, это бесплатный и отличный материал для юных художников.


reddit.com

5. Разрежь наклейку пополам, наклей таким образом — и ребенок больше никогда не будет путать правый и левый ботинок!


onecreativehousewife.com

6. Резинки для волос вечно пропадают? Это потому, что ты не цепляешь их к вещам, которые у тебя всегда под рукой. Или на руке.


reddit.com

7. Вентилятор плюс пододеяльник равно прекрасная пещера.


grosgrainfabulous.blogspot.com

8. Для маленького ребенка такая "закрывашка" очень долго будет непреодолимым препятствием на пути к твоему белью.


buzzfeed.com

9. Крючок на стульчик, на крючок — все, что нужно ребенку для обеда!


instagram.com

10. Нож для пиццы прекрасно режет не только пиццы, но и бутерброды для детей. Так их есть проще и веселее!


Twitter: @KnGLuv1

11. Липучка там, липучка здесь — и коврики всегда на месте, как бы бешено ребенок не носился по комнате.


reddit.com

12. Надо быстро развлечь ребенка, а под рукой ничего нет? Ну, коктейльные трубочки и дуршлаг у тебя точно должны быть!


Instagram: @mcgaritydotme

13. Из старой душевой занавески получается прекрасный летний бассейн на пляже для малышей. Веселый и безопасный. Только не забудь это забрать с собой или выкинуть в мусорный контейнер!


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14. На улице жарко (не сейчас, лол)? Палатка спешит на помощь. Как удержать ребенка в палатке? Устроить там песочницу!


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Понятно... я больше не хочу это видеть!