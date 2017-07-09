09.07.2017
09:36
 

14 неожиданных деталей в разных фильмах и мультиках, которые мало кто замечает

Новости
Только истинные фанаты, пересматривающие кино не по одному разу, могут увидеть эти мелкие, но весьма забавные детали.
14 неожиданных деталей в разных фильмах и мультиках, которые мало кто замечает
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Вот 14 примеров.
DELFI

1. Бандана дока в третьей части "Назад, в будущее" сделана из его же рубахи во второй части.


Universal Pictures

2. Накидка Геркулеса из "Геркулеса" на самом деле сделана из шкуры Шрама из мультфильма "Король-лев".


Walt Disney Pictures

3. Отпечаток пальца андроида Дэвида из "Прометея" содержит лого Weyland Corporation.


20th Century Fox

4. Когда Ганс Ланда ведет следствие на ферме в "Бесславных ублюдках", он незаметно проверяет пульс у одной из дочерей, чтобы понять, не скрывает ли семья что-то.


Universal Pictures

5. В конце титров "Холодного сердца" есть дисклаймер о том, что кинокомпания не разделяет взгляды Кристоффа на то, что "все мужчины едят свои козявки".


Disney

6. В конце титров фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана" в углу карты есть следы пары, которая явно занимается чем-то сексуальным.


Warner Bros.

7. В фильме "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" Дейви Джонс использует свои щупальца, чтобы удержать шляпу во время погружения корабля.


Walt Disney Pictures

8. В фильме "Бэтмен возвращается" тень на очках Селины Кайл отражает превращение в Женщину-кошку.


Warner Bros.

9. В эпизоде фильма "Змеиный полёт", когда змею запихивают в микроволновку, видно, что одна из клавиш так и подписана: "Змея" (Snake).


New Line Cinema

10. Пара сотрудников Stark Industries в "Мстители: Эра Альтрона" тайком делает селфи на фоне Тони Старка.


Walt Disney Studios

11. В "Лило и Стич" у Нани есть постер Мулан.


Walt Disney Pictures

12. Цитата на могиле Ника Фьюри в фильме "Первый мститель: Другая война" является отсылкой к знаменитой речи героя Сэмюэла Джексона в "Криминальном чтиве".


Walt Disney Studios/Miramax

13. В фильме "Ноттинг-Хилл", где героя Хью Гранта проходит через несколько времен года, в начале можно видеть беременную женщину, а в конце — эту же женщину уже с ребенком.


Universal Pictures

14. Наконец, в "Моане", когда полубог Мауи превращается в животное, его магический крюк всякий раз "отображается" на этом животном.


Walt Disney Studios

 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!