14 неожиданных деталей в разных фильмах и мультиках, которые мало кто замечает
Только истинные фанаты, пересматривающие кино не по одному разу, могут увидеть эти мелкие, но весьма забавные детали.
1. Бандана дока в третьей части "Назад, в будущее" сделана из его же рубахи во второй части.
Universal Pictures
2. Накидка Геркулеса из "Геркулеса" на самом деле сделана из шкуры Шрама из мультфильма "Король-лев".
Walt Disney Pictures
3. Отпечаток пальца андроида Дэвида из "Прометея" содержит лого Weyland Corporation.
20th Century Fox
4. Когда Ганс Ланда ведет следствие на ферме в "Бесславных ублюдках", он незаметно проверяет пульс у одной из дочерей, чтобы понять, не скрывает ли семья что-то.
Universal Pictures
5. В конце титров "Холодного сердца" есть дисклаймер о том, что кинокомпания не разделяет взгляды Кристоффа на то, что "все мужчины едят свои козявки".
Disney
6. В конце титров фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана" в углу карты есть следы пары, которая явно занимается чем-то сексуальным.
Warner Bros.
7. В фильме "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" Дейви Джонс использует свои щупальца, чтобы удержать шляпу во время погружения корабля.
Walt Disney Pictures
8. В фильме "Бэтмен возвращается" тень на очках Селины Кайл отражает превращение в Женщину-кошку.
Warner Bros.
9. В эпизоде фильма "Змеиный полёт", когда змею запихивают в микроволновку, видно, что одна из клавиш так и подписана: "Змея" (Snake).
New Line Cinema
10. Пара сотрудников Stark Industries в "Мстители: Эра Альтрона" тайком делает селфи на фоне Тони Старка.
Walt Disney Studios
11. В "Лило и Стич" у Нани есть постер Мулан.
Walt Disney Pictures
12. Цитата на могиле Ника Фьюри в фильме "Первый мститель: Другая война" является отсылкой к знаменитой речи героя Сэмюэла Джексона в "Криминальном чтиве".
Walt Disney Studios/Miramax
13. В фильме "Ноттинг-Хилл", где героя Хью Гранта проходит через несколько времен года, в начале можно видеть беременную женщину, а в конце — эту же женщину уже с ребенком.
Universal Pictures
14. Наконец, в "Моане", когда полубог Мауи превращается в животное, его магический крюк всякий раз "отображается" на этом животном.
Walt Disney Studios