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Четверг, 08 июня 2017 года
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Skats.lv
08.06.2017
11:27
14 полезных вещиц, решающих проблемы, о существовании которых ты не знала
Новости
Или знала, но не понимала, как или с помощью чего их можно решить? Что ж, человеческий гений уже придумал много чего необычного.
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А еще — все это на самом деле продается весьма недорого.
DELFI
1. Ультразвуковой "чистильщик" драгоценностей и бижутерии.
Amazon.fr
2. Держатель для выпрямителя для волос.
Amazon.co.uk
3. Органайзер для ящика с кухонными принадлежностями.
Amazon.co.uk
4. Метла и совок сделанные так, что ими можно пользоваться одной рукой. И ногой.
Amazon.es
5. Магнитная доска-органайзер для прихожей.
Amazon.com
6. Набор ершиков всех размеров для чистки чего угодно.
Amazon.co.uk
7. Косметичка, которая раскрываясь, превращается в… впрочем, все понятно по фото.
Amazon.co.uk
8. Коврик-полотенце для собак, которые живут на даче и обожают купаться.
Amazon.co.uk
9. "Антигравитационная" палитра для красок.
Amazon.co.uk
10. Универсальный инструмент начинающего бармена.
Amazon.de
11. Держатель бутылочки.
Amazon.co.uk
12. Поилка для собак.
Amazon.co.uk
13. Скрабы в виде спагетти, которые сохнут в разы быстрее.
Amazon.com
14. Прозрачный "подчеркиватель", позволяющий видеть то, что ты выделяешь.
Amazon.co.uk
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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DELFI
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