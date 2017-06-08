08.06.2017
11:27
 

14 полезных вещиц, решающих проблемы, о существовании которых ты не знала

Новости
Или знала, но не понимала, как или с помощью чего их можно решить? Что ж, человеческий гений уже придумал много чего необычного.
14 полезных вещиц, решающих проблемы, о существовании которых ты не знала
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А еще — все это на самом деле продается весьма недорого.
DELFI

1. Ультразвуковой "чистильщик" драгоценностей и бижутерии.


Amazon.fr

2. Держатель для выпрямителя для волос.


Amazon.co.uk

3. Органайзер для ящика с кухонными принадлежностями.


Amazon.co.uk

4. Метла и совок сделанные так, что ими можно пользоваться одной рукой. И ногой.


Amazon.es

5. Магнитная доска-органайзер для прихожей.


Amazon.com

6. Набор ершиков всех размеров для чистки чего угодно.


Amazon.co.uk

7. Косметичка, которая раскрываясь, превращается в… впрочем, все понятно по фото.


Amazon.co.uk

8. Коврик-полотенце для собак, которые живут на даче и обожают купаться.


Amazon.co.uk

9. "Антигравитационная" палитра для красок.


Amazon.co.uk

10. Универсальный инструмент начинающего бармена.


Amazon.de

11. Держатель бутылочки.


Amazon.co.uk

12. Поилка для собак.


Amazon.co.uk

13. Скрабы в виде спагетти, которые сохнут в разы быстрее.


Amazon.com

14. Прозрачный "подчеркиватель", позволяющий видеть то, что ты выделяешь.


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Понятно... я больше не хочу это видеть!