12.05.2017
15:04
 

15 блюд японского фастфуда, в которые мало кто отказался бы вонзить свои зубки

Новости
В Японии много странного. Но там много и вкусного. Вот, например, 15 закусок, попробовать которые мы точно не отказались.
15 блюд японского фастфуда, в которые мало кто отказался бы вонзить свои зубки
1
Окономияки — одно из популярнейших блюд японской уличной кухни. Это — жареная лепешка из смеси разнообразных ингредиентов, смазанная специальным соусом и посыпанная очень тонко нарезанным сушеным тунцом.
SteFou!/Flickr


15 блюд японского фастфуда, в которые мало кто отказался бы вонзить свои зубки
2
Японцы известны своим нездоровым пристрастием к KitKat и изобрели много разных "вкусов", начиная с зеленого чая и заканчивая печеной картошкой. Но это все не то, это перебор. А вот "вкус" клубники с шоколадом…
lon2tokyo


15 блюд японского фастфуда, в которые мало кто отказался бы вонзить свои зубки
3
Jaga Choco — чипсы с шоколадом. И не надо на нас так странно смотреть!
hee_yoon/Instagram


15 блюд японского фастфуда, в которые мало кто отказался бы вонзить свои зубки
4
"Дынный хлеб" получил свое название из-за формы, а не содержания. На самом деле это просто японская сдобная булочка. Очень-очень сладкая.
Ian Hunter/Flickr


15 блюд японского фастфуда, в которые мало кто отказался бы вонзить свои зубки
5
Сэндвич со спагетти и соусом. Двойная доза углеводов!
Jocybum/Instagram


15 блюд японского фастфуда, в которые мало кто отказался бы вонзить свои зубки
6
А это булочки, наполненные томатным соусом и сыром. Продаются в Японии на каждом углу.
m.i.n.a._.a/Instagram


15 блюд японского фастфуда, в которые мало кто отказался бы вонзить свои зубки
7
Гюдон в сети ресторанов Sukiya — самый настоящий гюдон. Это популярное в Японии блюдо представляет собой миску риса, покрытого вареной говядиной и луком. Добавляют лапшу сиратаки, иногда еще и яйцо.
Tsubatchi/Instagram


15 блюд японского фастфуда, в которые мало кто отказался бы вонзить свои зубки
8
Umaibo — кукуруза, которая как и KitKat бывает самого разного вкуса, от очень сладкого до не менее "очень" соленого.
Boccotan/Instagram


15 блюд японского фастфуда, в которые мало кто отказался бы вонзить свои зубки
9
Jagariko — очень-очень хрустящая картошка с разными вкусами. Время от времени производитель выпускает "ограниченную серию" со вкусом, например (как на фото), оливкового масла и чеснока.
naoooooooooo.o/Instagram


15 блюд японского фастфуда, в которые мало кто отказался бы вонзить свои зубки
10
Collon — хрустящая вафля с нежнейшим кремом. Крем бывает… да, правильно, "самых разных вкусов" (но без печеной картошки дело обошлось, не волнуйтесь). На фото, например, манговый пудинг. Потому что… а почему бы и нет?
iam_chiajuin/Instagram


15 блюд японского фастфуда, в которые мало кто отказался бы вонзить свои зубки
11
Такояки — тесто плюс кусочек осьминога. Сверху — струганая рыба (кацуобуси) с добавлением специального соуса. Ни один фестиваль не обходится без продавцов этого традиционного японского фаст-фуда.
commons.wikimedia.org


15 блюд японского фастфуда, в которые мало кто отказался бы вонзить свои зубки
12
Yukimi daifuku — шарик ванильного мороженого в сладкой рисовой лепешке. Ням!
sangzhang93/Instagram


15 блюд японского фастфуда, в которые мало кто отказался бы вонзить свои зубки
13
Тайяки — печенька в форме рыбы с начинкой в виде джема из бобов адзуки. Ну или заварного крема, шоколада или сыра — для тех, кто не настоящий японец.
Yoppy/Flickr


15 блюд японского фастфуда, в которые мало кто отказался бы вонзить свои зубки
14
Kaki no tane — острые рисовые кракеры с орешками. Идеальная закуска под пиво.
youyou_2015/Instagram


15 блюд японского фастфуда, в которые мало кто отказался бы вонзить свои зубки
15
Дораяки — два бисквита "кастелла", а между ними анко, паста из бобов адзуки. Согласно легенде, дораяки появились благодаря тому, что самурай по имени Бэнкэй забыл свой гонг в доме крестьянина. Крестьянин спрятал гонг и жарил на нём пирожки, которые получались в форме гонга. Забудьте гонг в нашем доме, пожалуйста!
Hiroshi Yoshinaga/Flickr
 
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