15 блюд японского фастфуда, в которые мало кто отказался бы вонзить свои зубки

15

Дораяки — два бисквита "кастелла", а между ними анко, паста из бобов адзуки. Согласно легенде, дораяки появились благодаря тому, что самурай по имени Бэнкэй забыл свой гонг в доме крестьянина. Крестьянин спрятал гонг и жарил на нём пирожки, которые получались в форме гонга. Забудьте гонг в нашем доме, пожалуйста!