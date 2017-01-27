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27.01.2017
16:58
15 "движущихся картинок" еды, на которые нельзя смотреть на голодный желудок
Новости
Мы тебя предупредили — на них ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нельзя смотреть на голодный желудок! А то в животе будет бунт и восстание, которые закончатся штурмом холодильника.
1
А кто нас не послушал — сам себе злобный Буратино.
DELFI
1. Картошка с сы-ы-ы-ы-ыром!
food-gifs.com
2. OMG мусс. Мусс-омг!
suddenlygif.tumblr.com
3. Три кусочка еще осталось. Хочешь?!
giphy.com
4. Мы бы слизали это ВСЕ!
youtube.com
5. Радуга-дуга, не давай дождя, давай солн… э-э-э… о чем это мы?
youtube.com
6. Ах, да! О вращающейся еде!
youtube.com
7. И о ломающейся еде.
youtube.com
8. Ням.
imgur.com
9. Омг, пирожок.
imgur.com
10. Лапша!
foodgif.tumblr.com
11. Вафли с клубникойййййййй!
foodgif.tumblr.com
12. ЖРАТЬ БЛИН!
foodgif.tumblr.com
13. Не, ну все.
foodgif.tumblr.com
14. Больше крем-брюле!
imgur.com
15. Не, ты как хочешь, а мы — на штурм холодильника. Увидимся позже!
imgur.com
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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