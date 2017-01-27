27.01.2017
16:58
 

15 "движущихся картинок" еды, на которые нельзя смотреть на голодный желудок

Новости
Мы тебя предупредили — на них ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нельзя смотреть на голодный желудок! А то в животе будет бунт и восстание, которые закончатся штурмом холодильника.
15 "движущихся картинок" еды, на которые нельзя смотреть на голодный желудок
1
А кто нас не послушал — сам себе злобный Буратино.
DELFI

1. Картошка с сы-ы-ы-ы-ыром!


food-gifs.com

2. OMG мусс. Мусс-омг!


suddenlygif.tumblr.com

3. Три кусочка еще осталось. Хочешь?!


giphy.com

4. Мы бы слизали это ВСЕ!


youtube.com

5. Радуга-дуга, не давай дождя, давай солн… э-э-э… о чем это мы?


youtube.com

6. Ах, да! О вращающейся еде!


youtube.com

7. И о ломающейся еде.


youtube.com

8. Ням.


imgur.com

9. Омг, пирожок.


imgur.com

10. Лапша!


foodgif.tumblr.com

11. Вафли с клубникойййййййй!


foodgif.tumblr.com

12. ЖРАТЬ БЛИН!


foodgif.tumblr.com

13. Не, ну все.


foodgif.tumblr.com

14. Больше крем-брюле!


imgur.com

15. Не, ты как хочешь, а мы — на штурм холодильника. Увидимся позже!


imgur.com

 
Ieteikt
От проросшей клубники до &quot;голого&quot; винограда: 19 фото еды, от которых немного не по себе От проросшей клубники до "голого" винограда: 19 фото еды, от которых немного не по себе  
Без &quot;пирожков с котятами&quot;. Как в Риге прошел Фестиваль уличной еды Без "пирожков с котятами". Как в Риге прошел Фестиваль уличной еды   (3)
Перед смертью не наешься? Что 17 приговоренных к казни заказали на &quot;последний ужин&quot; Перед смертью не наешься? Что 17 приговоренных к казни заказали на "последний ужин"   (3)
Кухонные ужасы-2016: Эпичные фото &quot;еды&quot;, авторам которой и бутерброд сделать не поручишь Кухонные ужасы-2016: Эпичные фото "еды", авторам которой и бутерброд сделать не поручишь   (1)
Садитесь жрать, пожалуйста: 21 самая дикая вещь, сделанная хипстерами с едой в 2016 году Садитесь жрать, пожалуйста: 21 самая дикая вещь, сделанная хипстерами с едой в 2016 году  
10 ВИДЕО про еду, которые заставят тебя воскликнуть: &quot;Так вот, как это делается!&quot; 10 ВИДЕО про еду, которые заставят тебя воскликнуть: "Так вот, как это делается!"  
16 фото дикой еды, которые поразят даже тех, кто уже видел в этой жизни все 16 фото дикой еды, которые поразят даже тех, кто уже видел в этой жизни все  
18 кухонных &quot;приемчиков&quot;, каждый из которых заставит тебя сказать: &quot;Это гениально!&quot; 18 кухонных "приемчиков", каждый из которых заставит тебя сказать: "Это гениально!"   (1)
Добавить комментарий
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии
Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!