15 фото, доказывающих, что лучший "художник по авто" зимой — сама Зима
Синоптики обещают, что зима хоть и уходит от нас, но не надолго и скоро вернется с суровыми морозами. Так что все эти фотографии могут стать реальностью и в наших широтах!
1. Никто ледяной чехол на Jeep не терял?
2. По-настоящему пушистый Jaguar.
3. "Прихожу с утра пораньше к машине, а она — в перьях".
4. Какой-то ледяной паук постарался.
5. Окошко.
6. "Сейчас, только машину отогрею".
7. "Взгляд изнутри".
8. Имея такую антенну с утра жалко трогаться с места!
David Freebourn