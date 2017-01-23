23.01.2017
16:19
 

15 фото, доказывающих, что лучший "художник по авто" зимой — сама Зима

Новости
Синоптики обещают, что зима хоть и уходит от нас, но не надолго и скоро вернется с суровыми морозами. Так что все эти фотографии могут стать реальностью и в наших широтах!
15 фото, доказывающих, что лучший "художник по авто" зимой — сама Зима
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Главное — не воспринимать такое как должное, а немедленно фотографировать! Если верить ученым, есть все шансы на то, что наши внуки про суровые морозы будут знать только по нашим же рассказам.
DELFI

1. Никто ледяной чехол на Jeep не терял?


iPhone-Jailbreak

2. По-настоящему пушистый Jaguar.


Detotal

3. "Прихожу с утра пораньше к машине, а она — в перьях".


Lucindalynne

4. Какой-то ледяной паук постарался.


Omgitsjg

5. Окошко.


Lowback

6. "Сейчас, только машину отогрею".


Pbase

7. "Взгляд изнутри".


9vRobot

8. Имея такую антенну с утра жалко трогаться с места!


David Freebourn

9. Нарочно захочешь — не сделаешь.


Elleebee

10. Mercedes. Зимний значок.


Happytyres

11. Кому шторки на окна?


Dutchapprentice

12. Даже не знаем, как такое могло намерзнуть на крыше.


Tuuky

13. Ледяные феи поработали, не иначе.


Getabducted

14. Их почерк!


Foxxxaygrandpa

15. Красота!


Ironammonite

 
Ieteikt
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!