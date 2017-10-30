30.10.2017
15:08
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15 невинных фото, вызывающих "грязные" ассоциации у каждого взрослого человека

Новости
Ты можешь смело показывать это детям — они еще не настолько испорчены, чтобы разглядеть тут что-нибудь "этакое".
15 невинных фото, вызывающих "грязные" ассоциации у каждого взрослого человека
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А вот за воображение взрослых людей мы не поручимся.
DELFI

1. Девушка просто режет что-то на доске, а тебе что кажется?

imgur.com

2. Йогурт — это йогурт, и ничто иное.


imgur.com

3. Этикетка вина бывает обманчивой.


imgur.com

4. Сложно поверить, но это всего лишь дерево (фото перевернуто, по ссылке — оригинал).


imgur.com

5. Хм, ягодицы? Где?!


imgur.com

6. Это устрица.


imgur.com

7. А это лишь чихающий человек.


imgur.com

8. Красивый камушек, правда?


imgur.com

9. Овощ с большой… буквы "о".


imgur.com

10. Каждому понятно, что тут мужчина просто читает книгу, а все остальное — лишь плод взрослых фантазий.


imgur.com

11. Яйцо, даже не яичко.


imgur.com

12. Ну, чеснок. А что такого?


imgur.com

13. А это просто морковь. Морковочка.


imgur.com

14. Помидорчики.


imgur.com

15. И кактусик.


imgur.com

 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!