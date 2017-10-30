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Skats.lv
30.10.2017
15:08
1
15 невинных фото, вызывающих "грязные" ассоциации у каждого взрослого человека
Новости
Ты можешь смело показывать это детям — они еще не настолько испорчены, чтобы разглядеть тут что-нибудь "этакое".
1
А вот за воображение взрослых людей мы не поручимся.
DELFI
1. Девушка просто режет что-то на доске, а тебе что кажется?
imgur.com
2. Йогурт — это йогурт, и ничто иное.
imgur.com
3. Этикетка вина бывает обманчивой.
imgur.com
4. Сложно поверить, но это всего лишь дерево (фото перевернуто, по ссылке — оригинал).
imgur.com
5. Хм, ягодицы? Где?!
imgur.com
6. Это устрица.
imgur.com
7. А это лишь чихающий человек.
imgur.com
8. Красивый камушек, правда?
imgur.com
9. Овощ с большой… буквы "о".
imgur.com
10. Каждому понятно, что тут мужчина просто читает книгу, а все остальное — лишь плод взрослых фантазий.
imgur.com
11. Яйцо, даже не яичко.
imgur.com
12. Ну, чеснок. А что такого?
imgur.com
13. А это просто морковь. Морковочка.
imgur.com
14. Помидорчики.
imgur.com
15. И кактусик.
imgur.com
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
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