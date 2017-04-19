19.04.2017
16:36
 

15 раз, когда люди оставляли животных одних дома — и остро пожалели об этом

Новости котики, собаки
Многие люди любят сюрпризы. Но не все сюрпризы бывают приятными. А винить в ЭТИХ сюрпризах вообще можно только и исключительно себя.
15 раз, когда люди оставляли животных одних дома — и остро пожалели об этом
1
Котики и собачки в происходящем точно не виноваты!
DELFI

1. Пойман с поличным, но это его не остановило. "Надо доделать шедевр, человек!".


Katiseeme

2. Кот и наркотики, они, если честно... "Хозяин, ты тоже видишь единорога в углу?!".


Katiseeme

3. "Мы бандито, гангстерито…"


MacJInTheBay

4. Вот поэтому никто не хочет сдавать квартиру людям с домашними животными.


Gadawgfan

5. "Пощади, умоляю! Я все соберу!".


reddit.com

6. Ты можешь подумать, что коты сделали это. На самом деле коты, как обычно, просто пользуются плодами чужого труда — с подушкой расправилась собака.


GrimaldiJ

7. "Правда, круто вышло, хозяин?!".


Haemearae

8. Если тебя уже давно упрашивают завести собаку, просто отправь им это фото. А лучше просто поделись ссылочкой на весь пост.


ruserious65433

9. "Что значит "Мы это так не насыпаем"? А мне зачем насыпаете?!".


imgur.com

10. Все пишут про собак, которые якобы чувствуют вину за содеянное. Этот — не чувствует, точно тебе говорим.


imgur.com

11. Никогда не оставляй в одной комнате без присмотра щенка и робот-пылесос.


imgur.com

12. Сходили в киношку, называется.


imgur.com

13. "Рад, что вы вернулись! Было скучновато".


Gizzoojr

14. Простите, ребята. Эта собака сожрала ваши "домашки".


paulathekoala95

15. Эти котята только что познали таинство туалетной бумаги. Их Твоя жизнь уже никогда не будет прежней.

 
Ieteikt
12 владельцев питомцев, горько пожалевших, что доверили их посторонним лицам 12 владельцев питомцев, горько пожалевших, что доверили их посторонним лицам  
Папы шутят. 12 ФОТО примеров милого отцовского троллинга 90-го уровня Папы шутят. 12 ФОТО примеров милого отцовского троллинга 90-го уровня  
16 фото, авторы которых ценой жизни запечатлели сатанинскую сущность котов 16 фото, авторы которых ценой жизни запечатлели сатанинскую сущность котов   (1)
ЧУДОВИЩНО! 20 диких вещей, которые ты тайно делаешь со своим котиком ЧУДОВИЩНО! 20 диких вещей, которые ты тайно делаешь со своим котиком   (5)
15 гениальных способов защитить новогоднюю елочку от котов и собак 15 гениальных способов защитить новогоднюю елочку от котов и собак   (5)
Когда Сейм начнет запрещать фильмы, &quot;Один дома&quot; пойдет под нож первым. И вот почему Когда Сейм начнет запрещать фильмы, "Один дома" пойдет под нож первым. И вот почему   (7)
Необычный собачий приют, в котором собаки живут в домах, а не клетках Необычный собачий приют, в котором собаки живут в домах, а не клетках  
Когда просыпается зверь. 13 вызывающих эмоции фото животных, &quot;кусающих&quot; людей Когда просыпается зверь. 13 вызывающих эмоции фото животных, "кусающих" людей  
Добавить комментарий
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии
Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!